La mayoría sindical de Tubos Reunidos de Amurrio decide suspender la huelga tras 96 días de paros

A primera hora de la mañana de este viernes se celebraba una asamblea en la planta de Tubos Reunidos de Amurrio, en la que la mayoría sindical ha decidido suspender la huelga. Han sido 96 días desde que comenzaron los paros. Y dos meses de huelga indefinida, desde el 16 de marzo.

La razón esgrimida por las centrales que conforman esa mayoría -ELA, LAB y ESK- es el nuevo escenario abierto tras la entrada de la empresa en concurso de acreedores. La representante de ELA, Zurine Miranda, ha señalado que el concurso ha demostrado que el problema de Tubos Reunidos nunca ha sido la plantilla ni las condiciones laborales. Es, ha destacado, financiero, industrial y de gestión.

Nuevas movilizaciones Por su parte, el delegado del sindicato LAB, Oier Bidaurratzaga, ha dicho que las centrales están apostando por la acería, por la logística y por los puestos de trabajo. Dejan la huelga en suspenso, ha añadido, para decirle al administrador concursal que tienen esa voluntad. Pero van a continuar luchando, ha señalado Bidaurratzaga. Y por eso convocan otros dos días de movilizaciones los próximos 26 y 28 de mayo. La primera de ellas será en Vitoria y va a coincidir con la reunión que mantendrán los representantes del comité con la jueza de lo Mercantil que dictó el auto de declaración de concurso de acreedores de Tubos Reunidos.