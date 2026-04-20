Directo | María Jesús Montero comparece en la comisión del Senado sobre la SEPI
- La exvicepresidenta y líder del PSOE andaluz acude a la Cámara en precampaña por las elecciones andaluzas
- El PP cree que debe "dar explicaciones" sobre "el pozo sin fondo" en el que "se ha convertido la SEPI"
La exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, María Jesús Montero, acudirá hoy lunes a la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La ex ministra de Hacienda responderá a las preguntas de los grupos unos días antes del inicio formal de la campaña para las elecciones en Andalucía.
La mayoría del PP en el Senado ha requerido la presencia de la vicesecretaria general del PSEO en esta comisión de investigación de nueva creación porque cree que Montero debe "dar explicaciones" sobre el "pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro en el que se ha convertido la SEPI".
Por el momento, han comparecido en este grupo de trabajo la actual presidenta de la SEPI, María Belén Gualda González; el vicepresidente Bartolomé Lora y el ex presidente Vicente Fernández. El PP ha centrado sus preguntas, sobre todo, en el rescate del aerolínea Plus Ultra.
Esta sería la segunda intervención de Montero en una comisión de investigación del Senado. En enero, respondió a las preguntas de los senadores por la comisión Koldo, cuando era vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Precampaña andaluza
La citación de Montero se ha producido en la precampaña de las elecciones a las que se presenta como candidata del PSOE. Los socialistas elevaron una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) para pedir la suspensión de la cita que coincide con la carrera por la presidencia del Ejecutivo andaluz.
La Junta Electoral Central ha archivado la denuncia del PSOE porque, según afirma, carece de competencias para suspender la convocatoria de esta comisión y valorar la "oportunidad" de su celebración.