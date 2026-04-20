La exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, María Jesús Montero, acudirá hoy lunes a la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La ex ministra de Hacienda responderá a las preguntas de los grupos unos días antes del inicio formal de la campaña para las elecciones en Andalucía.

La mayoría del PP en el Senado ha requerido la presencia de la vicesecretaria general del PSEO en esta comisión de investigación de nueva creación porque cree que Montero debe "dar explicaciones" sobre el "pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro en el que se ha convertido la SEPI".

Por el momento, han comparecido en este grupo de trabajo la actual presidenta de la SEPI, María Belén Gualda González; el vicepresidente Bartolomé Lora y el ex presidente Vicente Fernández. El PP ha centrado sus preguntas, sobre todo, en el rescate del aerolínea Plus Ultra.

Esta sería la segunda intervención de Montero en una comisión de investigación del Senado. En enero, respondió a las preguntas de los senadores por la comisión Koldo, cuando era vicepresidenta y ministra de Hacienda.