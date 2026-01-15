En directo | Montero comparece en el Senado para dar explicaciones tras los registros en la SEPI

El Senado celebra este jueves un pleno en el que comparecerán las vicepresidentas primera y tercera María Jesús Montero y Sara Aagesen. El PP forzó con su mayoría absoluta que las ministras de Hacienda y Transición Ecológica acudieran a dar explicaciones después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso e hiciera varios registros en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en contratos públicos.

Además, tras este pleno previsto a partir de las 10:30 horas, el PP presentará la solicitud de creación en la Cámara Alta de una nueva comisión de investigación centrada en la actividad de la "caja negra" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de dilucidar si "pudo servir" entre otras cosas para "pagar favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro —capturado por EE.UU. bajo acusaciones de narcotráfico —a través de rescates con dinero público como el de la aerolínea Plus Ultra.

El PP considera que los departamentos de Montero y Aagesen están "bajo sospecha" por "la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro".

Días después de los arrestos de Díez, Fernández y Alonso, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El PP ve a la Sepi en el "centro de la trama corrupta del sanchismo" "La SEPI es una empresa estratégica. Gestiona empresas de energía, telecomunicaciones, defensa, transporte y miles de millones de euros de dinero público. La SEPI gestiona el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado para salvar a empresas en riesgo durante la pandemia. 2.681 millones de euros concedidos a 28 empresas. Aquí está la gravedad. Sabemos que más de un tercio de esa cantidad, casi 1.000 millones de euros, están bajo investigación judicial", argumentaba hace unos días la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que citaba los rescates de Air Europa, Ávoris, Tubos Reunidos y Plus Ultra García afirmó que la SEPI es "el centro de la trama corrupta del sanchismo" que afecta a "contratos, subvenciones, ayudas públicas y que gira en torno a altos cargos y dirigentes del PSOE", y recordó que la Audiencia Nacional investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, con "contratos innecesarios, ayudas bajo sospecha y mordidas canalizadas a través de sociedades pantalla". La portavoz del PP lamentó el "deterioro histórico" que ha supuesto, bajo su punto de vista, la gestión de la SEPI desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, poniendo como ejemplo los "500 millones de euros de pérdidas" de Correos en 2024.