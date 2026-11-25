Han pasado más de cuatro décadas desde que Adolfo Domínguez popularizara su mítico eslogan 'La arruga es bella'. Concebido para reivindicar la belleza de los tejidos naturales, como el lino, el lema acabó trascendiendo la ropa para ofrecer otra forma de mirar las imperfecciones.

Sin embargo, aceptar una arruga en una prenda parece más sencillo que hacerlo en el rostro. Las exigencias sobre la edad, el peso o el color de la piel siguen ejerciendo una presión sobre la apariencia que recae especialmente sobre las mujeres, condicionando la relación con su cuerpo, su autoestima y también sus decisiones de consumo.

La doctora en Ciencias Sociales Esther Pineda, autora de Bellas para morir, denomina "violencia estética" a esa presión perjudicial que los discursos, las imágenes, las prácticas y las instituciones sociales ejercen sobre las mujeres para que se ajusten al canon de belleza. Una exigencia que, según explica a RTVE Noticias, se sostiene sobre cuatro pilares —sexismo, racismo, gerontofobia y gordofobia— porque "siempre les exige a las mujeres feminidad, blanquitud, juventud y delgadez".

En su opinión, las empresas tienen "un rol central" en esa presión porque "la multimillonaria industria de la belleza, por un lado, crea en las mujeres las inseguridades con la imagen y la corporalidad y, por el otro, le ofrece los productos y servicios que aparentemente le permitirán modificar y transformar esa imagen y corporalidad".

En 2025, el mercado español de cosmética y perfumería facturó más de 11.800 millones de euros, cerca de un 6% más que el año anterior, según los datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), que precisa que más del 60% del consumo cosmético en España corresponde a productos esenciales de higiene diaria y protección de la salud como geles de baño, desodorantes, champús, productos de salud e higiene bucodental o fotoprotectores.

Preguntado por los factores que explican este crecimiento, el director general de Beauty Cluster —entidad que agrupa a más de 240 empresas del sector en España—, Adrià Martínez, apunta al creciente peso del cuidado personal entre los hábitos de bienestar y a un consumidor más informado, que busca productos "con eficacia científica". Además, la asociación describe un mercado en el que conviven "la innovación premium con el auge de opciones asequibles en gran consumo ante la contención del gasto", señala a RTVE Noticias.

Los españoles gastan más de 230 euros al año en cosméticos

Los cosméticos y productos de cuidado personal ganan espacio en la cesta de la compra. En España, el gasto anual per cápita no para de crecer y se sitúa ya en 234,5 euros de media, muy por encima de los 184 euros de nuestros vecinos europeos.

Son las mujeres las que lideran las estadísticas: mientras los hombres emplean una media de 6,2 productos cosméticos en su rutina diaria, ellas utilizan 9,4, de acuerdo a los datos de Stanpa.

A ello se suma el gasto en tratamientos y operaciones estéticas, que sigue ganando terreno en España: según un informe de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), correspondiente a 2026, el 46% de la población española ya se ha realizado algún tratamiento estético y un 30% se lo plantea. Y, de nuevo, la presencia femenina es mayoritaria, rozando el 70%.

Para la investigadora y escritora feminista María Pazos, el coste de esta "violencia estética" sobre la mujer va más allá de lo que se paga por un producto o una intervención. "Es una exigencia. Es dinero, tiempo y salud", resume en conversación con RTVE Noticias. A los recursos destinados a cumplir con las expectativas sobre la apariencia, Pazos recuerda que las mujeres destinan, de media, unos 30 minutos a "arreglarse" al día y añade su preocupación por los posibles "riesgos" de los tratamientos e intervenciones estéticas sobre el cuerpo de la mujer.

En este sentido, fuentes de la patronal Stanpa defienden que todos los productos cosméticos comercializados en España y la Unión Europea son "100% seguros". Están sujetos al Reglamento Europeo 1223/2009, que "prohíbe expresamente cualquier sustancia carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción (CMR) y exige evaluaciones toxicológicas rigurosas antes de salir al mercado, bajo la vigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS)".

Una presión que afecta más a las rentas bajas

Paradójicamente, la salud también puede convertirse en un argumento para reforzar esas exigencias sobre la apariencia. "En el caso de las mujeres, muchas veces 'sana' es la palabra nueva para decir delgada y tonificada", denuncia a RTVE Noticias la profesora titular de Economía de la Universidad Pablo de Olavide Astrid Agenjo.

La experta cuestiona un discurso que alimenta el negocio de los suplementos, las aplicaciones y otros servicios de cuidado personal, al tiempo que convierte el bienestar en una responsabilidad exclusivamente individual, "como si dependiera solo de tu fuerza de voluntad y no de tus condiciones de vida".

"Hoy se supone que te arreglas 'por ti', 'para quererte' o para 'empoderarte', y el neoliberalismo te convierte en una especie de empresaria de ti misma en la que tu cara y tu cuerpo pasan a ser una inversión que tienes que ir mejorando. Es un discurso muy rentable y con las redes sociales esto se ha disparado, porque cada una es su propio escaparate y las influencers te venden el ideal y el producto en el mismo vídeo", lamenta.

Los recursos para responder a esta exigencia, sin embargo, están lejos de ser iguales. En España, el salario bruto anual de las mujeres fue de 26.904,90 euros de media en 2024, frente a los 32.057,55 euros de los hombres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una diferencia del 16% en la que influyen factores como la jornada, la ocupación y el tipo de contrato.

"Sobre esa desigualdad de partida cae la exigencia de gastar más dinero y más tiempo en la imagen, que la hace todavía más grande", sostiene Agenjo. Además, el esfuerzo tampoco es el mismo entre las propias mujeres, bajo el punto de vista de la experta: "Cuanto menos ganas, más pesa ese gasto en tu bolsillo".

El consumo de belleza empieza cada vez antes

Las redes sociales también están acercando las rutinas de belleza a un público cada vez más joven. "Hay crías de diez años con rutinas de cremas antiedad que han visto en TikTok y las marcas están explotando ese nuevo nicho de mercado. En el otro extremo está la eterna juventud, con ese doble rasero del envejecimiento por el que un hombre con canas resulta interesante y una mujer con canas está dejada", advierte la experta.

El pasado febrero, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó del uso creciente de cosméticos entre menores alentado por las redes sociales y reclamó al Gobierno que regulase su publicidad en estas plataformas. La organización advierte de los posibles daños derivados de utilizar productos inadecuados para su edad y de una preocupación excesiva por la apariencia durante la infancia y la adolescencia.

Desde Beauty Cluster aseguran que comparten ese diagnóstico. Su director general reconoce que, cuando predominan los filtros digitales o las recomendaciones sin rigor técnico, las redes "distorsionan la percepción de cómo es una piel real y fomentan compras impulsivas". Ante esta situación, Martínez reclama que las marcas den prioridad a la divulgación de profesionales cualificados, eviten los filtros y los usos de la inteligencia artificial y comuniquen "con honestidad qué puede lograr realmente un cosmético".

Desde Stanpa, por su parte, defienden que el sector cosmético y del perfume español lidera la autorregulación publicitaria junto a Autocontrol, "impulsando códigos estrictos de transparencia en contenidos patrocinados e influencers y mantiene una recomendación explícita y activa de no utilizar productos antiedad en pieles infantiles o preadolescentes".

¿Una elección libre?

Pero, ¿hasta qué punto podemos hablar de que consumir este tipo de productos es una elección libre? Las expertas consultadas por RTVE Noticias coinciden en que la decisión de comprar una crema o someterse a un tratamiento estético "sigue siendo individual", pero no se toman al margen del entorno. A ello se suman mecanismos de "premio-castigo" que, según apunta Esther Pineda, favorecen a quienes se ajustan al canon de belleza y penalizan a quienes se alejan de él.

La publicidad contribuye a reforzar esas expectativas: "No inventa los cánones de belleza, pero contribuye decisivamente a seleccionarlos, legitimarlos y hacerlos globales", explica a RTVE Noticias Marta Martín, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Alicante y autora de La tiranía de la apariencia. Al asociar determinados rasgos físicos al éxito, al reconocimiento o a la felicidad, añade, "transforma una preferencia estética en una expectativa social".

Ese mecanismo tiene una traducción económica: necesidades como la aceptación, la pertenencia o la autoestima se vinculan a la compra de un producto. "Una cosa es vender una crema para hidratar la piel y otra muy distinta convertir el envejecimiento en un problema que hay que resolver", señala Martín. En ese vínculo, sitúa uno de los riesgos del sector: que el negocio se sostenga sobre "la producción permanente de insatisfacción con el propio cuerpo".

Cuidarse sin obligación de corregirse

Ante este contexto, para las expertas consultadas las soluciones pasan por transformar las prácticas sociales que perpetúan esa presión estética y reforzar la intervención del Estado en materia de prevención, atención y regulación. Y coinciden en que se trata de una responsabilidad colectiva: "Erradicar la violencia estética requiere el concurso de todas y todas", sostiene Pineda.

El debate acompaña a una industria con perspectivas de seguir creciendo: la consultora McKinsey prevé que el mercado mundial de la belleza avance un 5% anual hasta 2030. En España, la cosmética y la perfumería ya generan más de 50.200 empleos directos, siendo en su mayoría mujeres, y aporta más del 1% del PIB nacional, según la patronal del sector.

Desde Beauty Cluster reconocen que ese desarrollo debe ir acompañado de cambios en la forma de vender. "El sector debe seguir abandonando el lenguaje agresivo y culpabilizador que plantea 'combatir' o 'borrar' rasgos naturales", sostiene su director general. Entre sus propuestas figuran frenar los reclamos exagerados, simplificar las rutinas frente a la acumulación de productos y "normalizar la representación de pieles reales, diversas y sin retoques artificiales en todas las etapas de la vida".

En el ámbito publicitario, Martín pide abandonar las estrategias que generan inseguridades, presentan resultados inalcanzables o asocian el atractivo físico con el éxito personal. También reclama transparencia en los contenidos patrocinados y protección de los menores. "Una publicidad responsable debería ser capaz de vender productos de belleza sin vender, al mismo tiempo, complejos", sostiene.

La publicidad ya supo reivindicar la arruga para vender ropa. Más de cuatro décadas después de aquel eslogan, el reto es extender esa mirada a quienes la llevan: que el paso del tiempo pueda mostrarse sin convertirse en defectos que corregir ni en una factura que pagar. Porque, también frente al espejo, la arruga es bella.