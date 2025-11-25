25N: Siete podcast para clamar contra la violencia machista

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, RNE Audio recopila una selección de contenidos y podcast que abordan distintas facetas de esta lacra y que pueden escucharse gratis en la plataforma: desde la sumisión química hasta la violencia machista tradicional, pasando por la discapacidad y la salud mental. Una oportunidad para visibilizar, documentar y acompañar la toma de conciencia.

SOMOS INSUMISAS Un podcast narrativo dirigido y presentado por la periodista Raquel Martín sobre la sumisión química como forma de violencia sexual. Tres mujeres relatan sus experiencias y se combinan testimonios con datos y análisis. Somos INsumisas Somos INsumisas - Capítulo 1: Sumisión química y alcohol rne audio

ALGO HABRÁS HECHO Serie de cuatro episodios que exploran cómo el machismo ha marcado la vida de las mujeres jóvenes: libertad sexual, cuerpo, relaciones, amor… Dirige y presenta Vicky Bolaños y Paloma Torrecilla. Algo habrás hecho Algo habrás hecho - Capítulo 1: Yo también soy adúltera rne audio

UN ABECEDARIO PROPIO Podcast feminista que explica, de la A a la Z, conceptos clave del feminismo (cultura, sociedad, ciencia, historia…), para entender dónde vienen ciertas conductas y cambiar lo que está obsoleto. Un abecedario propio Un abecedario propio - Con M de Mansplaining ¿De dónde viene la palabra "Mansplaining"? ¿A qué se refiere? Rebecca Solnit acuñó este término en 2008 rne audio

NO SANGRO PURPURINA Podcast que habla de la regla desde múltiples perspectivas: biológica, social, cultural. Es también una forma de poner en valor temas íntimos que han sido estigmatizados y considerados tabú. No sangro purpurina No sangro purpurina - ¿Qué saben los niños y niñas sobre la primera regla? Hemos ido hasta un colegio para conocer qué es lo que saben los niños y niñas de 6º de primaria sobre la regla. rne audio

¡COÑO, UN PODCAST! Un espacio valiente y divulgativo sobre sexualidad femenina: orgasmo, deseo, identidad… Con una mirada feminista que ayuda a romper tabúes. ¡Coño, un podcast! Coño, un podcast - Capítulo 4: La mujer, el porno y el postporno rne audio

TOLERANCIA CERO Programa histórico de RNE enfocado en la violencia machista y la igualdad de género. Lleva muchos años en activo defendiendo una “tolerancia cero” ante el maltrato. Tolerancia cero Tolerancia cero - Misoginia y corrupción, una unión indivisible - 20/06/25 rne audio