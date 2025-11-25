25N: Siete podcast para clamar contra la violencia machista
- Una exploración sonora por los derechos sociales, sexuales, reproductivos y políticos de las mujeres
- RNE Audio selecciona varios podcast para la erradicación de la violencia contra las mujeres
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, RNE Audio recopila una selección de contenidos y podcast que abordan distintas facetas de esta lacra y que pueden escucharse gratis en la plataforma: desde la sumisión química hasta la violencia machista tradicional, pasando por la discapacidad y la salud mental. Una oportunidad para visibilizar, documentar y acompañar la toma de conciencia.
SOMOS INSUMISAS
Un podcast narrativo dirigido y presentado por la periodista Raquel Martín sobre la sumisión química como forma de violencia sexual. Tres mujeres relatan sus experiencias y se combinan testimonios con datos y análisis.
ALGO HABRÁS HECHO
Serie de cuatro episodios que exploran cómo el machismo ha marcado la vida de las mujeres jóvenes: libertad sexual, cuerpo, relaciones, amor… Dirige y presenta Vicky Bolaños y Paloma Torrecilla.
UN ABECEDARIO PROPIO
Podcast feminista que explica, de la A a la Z, conceptos clave del feminismo (cultura, sociedad, ciencia, historia…), para entender dónde vienen ciertas conductas y cambiar lo que está obsoleto.
NO SANGRO PURPURINA
Podcast que habla de la regla desde múltiples perspectivas: biológica, social, cultural. Es también una forma de poner en valor temas íntimos que han sido estigmatizados y considerados tabú.
¡COÑO, UN PODCAST!
Un espacio valiente y divulgativo sobre sexualidad femenina: orgasmo, deseo, identidad… Con una mirada feminista que ayuda a romper tabúes.
TOLERANCIA CERO
Programa histórico de RNE enfocado en la violencia machista y la igualdad de género. Lleva muchos años en activo defendiendo una “tolerancia cero” ante el maltrato.
PARIR EN EL SIGLO 21
Investigación sonora sobre la atención al parto y la violencia obstétrica, un tipo de violencia de género menos visible pero con un gran impacto en muchas mujeres. Escuchar aquí.