25N: Siete podcast para clamar contra la violencia machista

  • Una exploración sonora por los derechos sociales, sexuales, reproductivos y políticos de las mujeres
  • RNE Audio selecciona varios podcast para la erradicación de la violencia contra las mujeres
La imagen muestra una serie de diseños promocionales para podcasts, cada uno con un título diferente y elementos visuales distintivos, posiblemente relacionados con temas de género y derechos.

Siete podcast para escuchar este 25N en RNE Audio

RNE Audio

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, RNE Audio recopila una selección de contenidos y podcast que abordan distintas facetas de esta lacra y que pueden escucharse gratis en la plataforma: desde la sumisión química hasta la violencia machista tradicional, pasando por la discapacidad y la salud mental. Una oportunidad para visibilizar, documentar y acompañar la toma de conciencia.

SOMOS INSUMISAS

Un podcast narrativo dirigido y presentado por la periodista Raquel Martín sobre la sumisión química como forma de violencia sexual. Tres mujeres relatan sus experiencias y se combinan testimonios con datos y análisis.

Somos INsumisasSomos INsumisas - Capítulo 1: Sumisión química y alcohol

Somos INsumisas - Capítulo 1: Sumisión química y alcoholrne audio

ALGO HABRÁS HECHO

Serie de cuatro episodios que exploran cómo el machismo ha marcado la vida de las mujeres jóvenes: libertad sexual, cuerpo, relaciones, amor… Dirige y presenta Vicky Bolaños y Paloma Torrecilla.

Algo habrás hechoAlgo habrás hecho - Capítulo 1: Yo también soy adúltera

Algo habrás hecho - Capítulo 1: Yo también soy adúlterarne audio

UN ABECEDARIO PROPIO

Podcast feminista que explica, de la A a la Z, conceptos clave del feminismo (cultura, sociedad, ciencia, historia…), para entender dónde vienen ciertas conductas y cambiar lo que está obsoleto.

Un abecedario propioUn abecedario propio - Con M de Mansplaining

¿De dónde viene la palabra "Mansplaining"? ¿A qué se refiere? Rebecca Solnit acuñó este término en 2008

Un abecedario propio - Con M de Mansplainingrne audio

NO SANGRO PURPURINA

Podcast que habla de la regla desde múltiples perspectivas: biológica, social, cultural. Es también una forma de poner en valor temas íntimos que han sido estigmatizados y considerados tabú.

No sangro purpurinaNo sangro purpurina - ¿Qué saben los niños y niñas sobre la primera regla?

Hemos ido hasta un colegio para conocer qué es lo que saben los niños y niñas de 6º de primaria sobre la regla.

No sangro purpurina - ¿Qué saben los niños y niñas sobre la primera regla?rne audio

¡COÑO, UN PODCAST!

Un espacio valiente y divulgativo sobre sexualidad femenina: orgasmo, deseo, identidad… Con una mirada feminista que ayuda a romper tabúes.

¡Coño, un podcast!Coño, un podcast - Capítulo 4: La mujer, el porno y el postporno

Coño, un podcast - Capítulo 4: La mujer, el porno y el postpornorne audio

TOLERANCIA CERO

Programa histórico de RNE enfocado en la violencia machista y la igualdad de género. Lleva muchos años en activo defendiendo una “tolerancia cero” ante el maltrato.

Tolerancia ceroTolerancia cero - Misoginia y corrupción, una unión indivisible - 20/06/25

Tolerancia cero - Misoginia y corrupción, una unión indivisible - 20/06/25rne audio

PARIR EN EL SIGLO 21

Investigación sonora sobre la atención al parto y la violencia obstétrica, un tipo de violencia de género menos visible pero con un gran impacto en muchas mujeres. Escuchar aquí.

Parir, el documental que denuncia la violencia obstétrica en el parto y el embarazo

Parir, el documental que denuncia la violencia obstétrica en el parto y el embarazo