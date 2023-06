Somos INsumisas

30:11

“Estaba muy desorientada y aturdida, mi sensación fue que me había cogido una borrachera brutal pero luego pensaba cómo podía ser si solo me había tomado una copa. Algo no me cuadraba pero no sabía qué era”. Loyda Hernández, miembro del dúo K-Narias, describe así cómo se sentió tras ser sometida químicamente y violada despu´s cuando tenía 19 años. Y fue a través de alguna sustancia que le pusieron en una copa. El alcohol solo o asociado a otras drogas es la sustancia más usada en España para someter químicamente a una persona. Casi en un 90% de los casos analizados se detecta alcohol.