RTVE se suma a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una programación que pondrá el foco en las violencias machistas que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres, muchas todavía invisibilizadas o normalizadas socialmente, y sus consecuencias sobre la libertad, autonomía y dignidad.

Por su parte, el Observatorio de Igualdad de RTVE celebrará el martes 24 de noviembre a las 11:00 horas la jornada ‘Cuerpos libres de violencia’, un espacio de reflexión sobre estas violencias y el papel del audiovisual en la construcción de nuevos relatos frente a ellas. La jornada podrá seguirse en directo a través de RTVE Play.

TVE y RTVE.es: información y análisis para visibilizar las violencias machistas

Los Telediarios de TVE y la web de RTVE Noticias abordarán las secuelas físicas y emocionales del maltrato, los abusos sexuales dentro del matrimonio y la presión estética en las distintas etapas de la vida, sus consecuencias para la salud y los intereses económicos de la industria. El Canal 24 horas ofrecerá contenidos propios y seguirá los actos y movilizaciones del 25N con el apoyo de los Centros Territoriales, además de abordar la dimensión internacional de las violencias machistas y las iniciativas culturales contra ellas.

El programa 'Objetivo Igualdad' analizará en profundidad las razones por las que no se reconocen las las enfermedades profesionales de las mujeres.

‘Mañaneros 360’ recogerá el 25N el testimonio de María Parrado, amenazada de muerte por su expareja, que ha recibido un segundo permiso penitenciario en dos meses sin aviso previo a la víctima. ‘Malas lenguas’, en La 2, debatirá las propuestas electorales contra la violencia machista, mientras que en La 1 abordará los sesgos de género en la ciencia y la medicina, con especial atención a los síntomas del infarto en las mujeres.

El miércoles 25, ‘Documentos TV’ ofrecerá ‘Mujeres y dioses’, sobre los derechos de las mujeres y la conciliación de las tradiciones religiosas con la igualdad y el feminismo.

‘Directo al grano’ estrenará en exclusiva el lunes 23 ‘La vida sin ellas’, documental liderado por Carlota Corredera que se emitirá por entregas de lunes a viernes sobre las hijas e hijos que quedan en situación de orfandad por la violencia de género. Recogerá los testimonios de cinco familias y las reflexiones de Teresa Peramato, fiscal general del Estado; Marisa Soleto, de Fundación Mujeres; y Pilar Álvarez, periodista de El País, sobre el abandono y la estigmatización de estas familias.

El domingo 22, La 1 emitirá cuatro películas sobre las violencias contra las mujeres y las relaciones de poder: ‘Romper el círculo’ y ‘Obsesión’, en la sobremesa, y ‘El estrangulador de Boston’ y ‘El escándalo’ (‘Bombshell’), en ‘La película de la semana’.

En Vídeo y Audio Digital, ‘La semana con Pepa Bueno’ ofrecerá una investigación sobre el negocio de OnlyFans y las agencias que gestionan los perfiles de las creadoras de contenido.

RNE: voces y testimonios para concienciar y romper el silencio

Los Servicios Informativos de RNE abordarán las consecuencias de los asesinatos machistas con un reportaje sobre la hija de una mujer asesinada por su expareja en 2024, diagnosticada de estrés postraumático, cuyo testimonio también recogerá en profundidad ‘Tolerancia cero’, de Radio 5. Informativos analizará, además, la violencia digital en parejas y exparejas y las propuestas electorales contra la violencia machista. Desde Madrid, dará a conocer el ‘Buzón Violeta’ (del 26 al 29 de noviembre en IFEMA), que recoge testimonios anónimos de mujeres que se han sentido ignoradas o juzgadas en consultas médicas.

Internacional ahondará en la violencia machista en Ecuador, utilizada como arma de guerra por grupos vinculados al narcotráfico, y la respuesta institucional, asociativa y de cooperación, con Manos Unidas. Deportes entrevistará a Carmen Giménez, atleta paralímpica y superviviente de violencia de género, y presentará iniciativas de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP), como la aplicación ‘Entrena segura’.

En Radio Nacional,‘Las mañanas de RNE’ entrevistará el 25N a Silvia Venegas, directora de ‘Recuerdo tu nombre’, sobre las mujeres asesinadas y desaparecidas durante la Guerra Civil, y el trabajo de la arqueóloga Laura Muñoz en fosas comunes. ‘Mediodía en RNE’ contará el día 24 con la periodista Mayte Antona, reconocida por su labor contra la violencia de género y autora de ‘Semblanzas. 20 mujeres activistas por la discapacidad’; y el 25, con la abogada Irene Fernández, sobre violencia digital contra los cuerpos de las mujeres y educación digital. ‘Las tardes de RNE’ entrevistará a Antonia Ávalos, presidenta de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género; y ‘24 horas RNE’, a Bàrbara Mestanza por ‘Sucia (¿Por qué no hiciste nada?)’, documental autobiográfico que firma con Marc Pujolar sobre la agresión sexual sufrida en 2015. El día 25, en ‘El último tren’ estará Isabel Coello, creadora del pódcast ‘La Casa Grande’, sobre la reconstrucción vital de las mujeres supervivientes de violencia machista, y testimonios de víctimas.

El fin de semana, ‘El ojo crítico’ abordará las raíces históricas de la violencia contra las mujeres con la arqueóloga Marga Sánchez Romero. El sábado 28, ‘Ágora’ reflexionará sobre el reconocimiento de las mujeres en la filosofía a través de Oliva Sabuco, Miranda Fricker y Teresa de Jesús. ‘Mente abierta’, con ‘La huella psicológica de la violencia de género’, analizará las secuelas del maltrato con Yolanda Bernárdez y el psicólogo Edu Torres.

En Radio 5, ‘RadioActivas’ presentará ‘Materia Sensible’, servicio de coordinación de intimidad y análisis feminista para el audiovisual creado por Andrea Gautier Sansalvador y Ana García Mañas, centrado en la seguridad en los rodajes y la prevención de la violencia y el acoso. ‘Repor 63’ ofrecerá un reportaje de RNE Melilla sobre la guía de igualdad de Aspanies Plena Inclusión y la Viceconsejería de Igualdad, dirigida especialmente a mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Radio Clásica homenajeará el 28 de noviembre a Dora Maar en ‘Canción para un fotógrafo’ con el especial ‘Dos pianos, un ruiseñor y un refugio: recordando a Dora Maar’, sobre su trayectoria artística y las consecuencias de su relación con Picasso.

En Radio Exterior de España, ‘Hora América’ abordará las violencias machistas en América Latina con Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia; Laura Albornoz, exministra chilena; y la colaboradora Kirely Macedo. ‘Cultura con Ñ’ entrevistará en el Teatro del Barrio a Pamela Palenciano, autora e intérprete de ‘No solo duelen los golpes’; y ‘Marca España’, a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

En Ràdio 4, ‘El matí de Ràdio 4’ presentará La CIBA de Santa Coloma de Gramenet, espacio de prevención y acompañamiento frente a las violencias machistas, con una exusuaria, una psicóloga y una abogada. ‘La tàctica’ abordará la violencia digital y los deepfakes sexuales, ejes de la campaña del Ministerio de Igualdad, con Daviana Muñoz, de NOW FEST Tarragona, y Thais Ruiz de Alda, de DigitalFEMs. ‘Irrepetibles’ analizará el relato mediático de estas violencias con Isabel Muntané; y ‘La tarda de Ràdio 4’ entrevistará a Anna Grimau y Sara Boldú por ‘Matar en vida’, reportaje de ‘En portada’ sobre violencia vicaria premiado por la Fundación Aliados. ‘Pla B’ contará con Núria Ribó Crusat, Premio Margarita Rivière, y la ingeniera informática Lourdes Muñoz, que trabaja con IA con perspectiva feminista contra la violencia digital. ‘Metròpoli’ abordará la invisibilidad y el edadismo en el deporte con Sandra Sánchez, campeona olímpica e inspiradora de ‘Karateka’.

El fin de semana previo al 25N, ‘Són 4 dies’ abordará las señales de abuso en la pareja con la Fundación Ana Bella y su campaña protagonizada por Irene Escolar, y entrevistará a Cristina Fernández Cubas y Francesca Albanese. ‘Sense memòria’ revisará las violencias familiares e institucionales sufridas por Juana de Castilla; y ‘Va de cine’ entrevistará también a Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar, responsables de la dirección de Sucia.

RNE Digital abordará la sexualización de las menores a partir de la iniciativa de estudiantes británicas contra el uso de uniformes escolares en la pornografía y su venta como productos eróticos. En RNE Audio, ‘Yo también os miro’, pódcast impulsado por CIMA, la Edición de Igualdad de RNE y el Observatorio de Igualdad de RTVE, analizará la representación de las violencias en la pantalla y las escenas de intimidad con Lucía Delgado y Júlia de Paz.

Los Centros Territoriales de RNE completarán la cobertura. El 25N, Extremadura abordará las falsificaciones sexuales mediante IA y la respuesta legislativa a partir del caso de Almendralejo, con Miriam Al Adib, madre de una de las menores afectadas. ‘Somos Iguales’ entrevistará a la actriz Pepa Gracia, superviviente de violencia sexual, que relata su experiencia en un monólogo sobre Dafne y Apolo. Cataluña entrevistará a Eva Menor, consellera de Igualdad y Feminismo, sobre la prevención de las violencias machistas y los retos de las redes sociales y la IA. La Región de Murcia dedicará un monográfico a la violencia vicaria y al nuevo grupo especializado del Colegio de Psicología.

En la Comunitat Valenciana, el día 24, la fiscal Susana Gisbert abordará los sesgos machistas en la justicia y las violencias más sutiles a través de sus libros ‘Ejercer la justicia con perspectiva de género’ y ‘Creía que era feliz’. Cantabria emitirá el 25N en directo desde la Asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y/o Divorciadas, con su presidenta, una psicóloga y una víctima de malos tratos. El espacio dominical ‘La entrevista’ contará con Diana Mirones, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

RTVE Play y RTVE Instituto: estrenos, formación y sensibilización

El 25 de noviembre, RTVE Play estrenará ‘Alumbramiento’, película de Pau Teixidor participada por RTVE que llegará directamente a la plataforma sin pasar por televisión lineal. El drama, sobre el internamiento de una adolescente tras un embarazo no deseado en los años 80, denuncia, al igual que la película ‘Ruega por nosotras’ y la serie documental ‘El Patronato’, ambas estrenadas el 6 de noviembre, los abusos y torturas sufridos por miles de mujeres en el Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1985. La plataforma contará también con una colección especial de películas, series y documentales contra las violencias machistas.

RTVE Instituto, por su parte, ofrecerá el martes 24 la charla ‘Ni en redes ni en persona: relaciones sin violencia. Cómo detectar la violencia de género en los jóvenes’, dirigida al alumnado y a la plantilla e impartida por Talia Martínez de Marañón, codirectora de ‘Objetivo Igualdad’, sobre el control, el ciberacoso y la violencia sexual digital.