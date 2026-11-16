El Observatorio de Igualdad de RTVE organiza el próximo martes 24 de noviembre la jornada ‘Cuerpos libres de violencia’ con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El encuentro tendrá lugar en el Auditorio de Prado del Rey (Madrid), entre las 11:00 y las 13:00 horas y podrá seguirse en directo a través de RTVE Play.

La jornada pondrá el foco en aquellas formas de violencia contra los cuerpos de las mujeres que no se identifican habitualmente como violencia machista, pero que están directamente relacionadas con una discriminación sexista y que tienen un impacto enorme en las mujeres de todas las edades. La presión estética ejercida por los ideales de belleza, los estereotipos sexistas o el edadismo formarán parte del debate. También lo harán los sesgos sexistas presentes en la investigación y la atención sanitaria, realidades que se traducen en otras formas de violencia contra las mujeres que pueden tener consecuencias mortales.

A través de dos mesas de diálogo, el encuentro invitará a reflexionar sobre estas problemáticas, muchas veces normalizadas o invisibilizadas, así como sobre la necesidad de reconocer sus consecuencias y avanzar hacia una sociedad más igualitaria, en la que los cuerpos de las mujeres estén libres de imposiciones, prejuicios y violencias.

El acto comenzará a las 11:00 horas con la intervención de Beatriz Aparicio, jefa de unidad del Observatorio de Igualdad, encargada de inaugurar la jornada.

‘Cuerpos bajo presión: la violencia de los ideales impuestos’

A las 11:05 horas tendrá lugar la primera mesa de debate, dedicada a analizar cómo los cánones de belleza, los estereotipos y las expectativas sociales pueden convertirse en formas de presión y violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Bajo el título ‘Cuerpos bajo presión: la violencia de los ideales impuestos’, la conversación abordará el impacto de estas exigencias en la percepción corporal, la autoestima y el bienestar de las mujeres, así como la influencia del edadismo y la importancia de promover referentes diversos y libres de estereotipos. Una presión estética que comienza a manifestarse a edades cada vez más tempranas, amplificada por las redes sociales y las tendencias de belleza que llegan también a niñas y adolescentes.

La mesa estará moderada por Lola Martínez Rojo, editora de Igualdad de RNE, y contará con la participación de la actriz y cantante Carmen Conesa; Laura Barrios Oliver, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes; y Nélida Zaitegi, maestra y pedagoga.

‘Sesgos que matan: salud con perspectiva de género’

La segunda mesa, que dará comienzo a las 11:55 horas, llevará por título ‘Sesgos que matan: salud con perspectiva de género’ y se centrará en las desigualdades y los sesgos de género que afectan a la salud de las mujeres. El debate permitirá reflexionar sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la investigación, el diagnóstico y la atención sanitaria, así como sobre las consecuencias físicas y psicológicas de ignorar las diferencias y necesidades específicas de las mujeres en este ámbito. La normalización del dolor femenino, los retrasos en el diagnóstico de enfermedades como la endometriosis o la insuficiente atención prestada durante décadas a la menopausia, son algunas de las realidades que evidencian estas desigualdades.

La conversación estará moderada por Carolina Pecharromán de la Cruz, editora de Igualdad de TVE, y contará con la participación de Miriam Al Adib, ginecóloga y obstetra; Sonia de Pascual-Teresa Fernández, investigadora científica y miembro de ATIC; y María Martín Fuentes, psicóloga sanitaria y psicoterapeuta con perspectiva de género.

Cuerpos libres, voces propias: ‘Salen las lobas’

La jornada incluirá también, entre ambas mesas, la proyección del tráiler de ‘Salen las lobas’, una película participada por RTVE que aborda las experiencias de un grupo de adolescentes frente a la violencia y que encuentra en la amistad, la sororidad y la música una forma de resistencia.

Su proyección pondrá de relieve el papel de la música y el audiovisual como espacios desde los que visibilizar las violencias machistas, cuestionar los imaginarios que las perpetúan y construir nuevos relatos que presenten a las mujeres no solo como víctimas, sino también como supervivientes, sujetos de resistencia y protagonistas de sus propias historias.