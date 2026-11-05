RTVE firma un convenio con el Instituto de las Mujeres para el fomento de la divulgación y sensibilización en igualdad

La Corporación RTVE y el Instituto de las Mujeres han formalizado un convenio de colaboración destinado a desarrollar actuaciones conjuntas en materia de sensibilización, divulgación y capacitación profesional con enfoque de género. Se refuerza así la coordinación institucional con el objetivo de trabajar en la erradicación de la violencia machista, en cumplimiento de los mandatos de servicio público que tiene RTVE en materia de igualdad.

El acuerdo establece diferentes líneas de actuación en relación con la difusión de contenidos, el intercambio de información y conocimiento, la formación y el asesoramiento técnico sobre igualdad. También contempla la colaboración del Instituto de las Mujeres con el Observatorio de Igualdad de RTVE para seguir integrando la perspectiva de género en el trabajo periodístico e informativo y en los contenidos de la Corporación.

Se prevé la elaboración e intercambio entre ambas instituciones de guías, materiales divulgativos y códigos éticos destinados a promover una representación no estereotipada de las mujeres en los medios de comunicación.

El Informe Anual de Igualdad de 2025, elaborado por el Observatorio de Igualdad de la Corporación RTVE, recogía ya la colaboración activa entre ambas instituciones y la voluntad de firmar un convenio de estas características este año. Un acuerdo que facilitará materiales e información de contexto, además, para el cumplimiento de diversas acciones recogidas en el III Plan para la Igualdad de la Corporación RTVE (2026-2030) de reciente vigencia.