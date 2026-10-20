El Observatorio de Igualdad de RTVE busca recuperar la memoria de las mujeres pioneras de la Corporación

El Observatorio de Igualdad de RTVE y las Editoras de Igualdad de RNE y TVE están realizando una iniciativa para recuperar, documentar y dar visibilidad a la memoria de las mujeres pioneras de la Corporación, un proyecto que se enmarca en la celebración del 90 aniversario de Radio Nacional de España (RNE) y el 70 aniversario de Televisión Española (TVE) y que busca reconocer la contribución de aquellas profesionales que abrieron camino en la historia de la radio y la televisión públicas.

La investigación se centra tanto en las profesionales que trabajaron durante los primeros años de RNE y TVE como en aquellas que fueron las primeras en desempeñar determinadas funciones dentro de la Corporación, especialmente en ámbitos técnicos y puestos tradicionalmente ocupados por hombres.

Un llamamiento para recuperar las historias de las pioneras Dado el tiempo que ha transcurrido, la inmensa mayoría de estas profesionales ya no trabajan en RTVE. Por ello, y para cumplir con la Ley de Protección de Datos, el Observatorio de Igualdad solicita la colaboración de la ciudadanía con el objetivo de localizarlas, para conocer más sobre sus trayectorias y recuperar testimonios que permitan reconstruir una parte fundamental de la historia de la radio y la televisión públicas. El llamamiento se dirige tanto a las propias pioneras como a sus familiares, compañeros y compañeras de trabajo o cualquier persona que disponga de información sobre ellas (datos sobre los años durante los que trabajaron en RTVE, las funciones que desempeñaron…), así como alguna vía de contacto con ellas o con sus familias, cuando sea posible. Para facilitar la participación, se ha habilitado el correo electrónico memoriapioneras@rtve.es, a través del cual podrán enviarse testimonios, referencias y datos que contribuyan a este trabajo de investigación y documentación. Desde RNE se estará recabando información hasta el 8 de noviembre, mientras que en TVE esta labor se prolongará hasta el 30 de noviembre, con el objetivo de contrastar los datos recopilados e incorporarlos a la producción de los programas que se están poniendo en marcha.