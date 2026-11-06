RTVE y Solidarios acercan el cine español a los centros penitenciarios para impulsar la cultura y la inclusión

RTVE y la ONG Solidarios para el Desarrollo han firmado este viernes en Sevilla un convenio de colaboración para acercar la cultura cinematográfica a las personas que se encuentran en centros penitenciarios y convertir estos lugares en espacios de encuentro, formación y reflexión en torno al audiovisual. Alfonso Morales, secretario general de RTVE, y Cristóbal Sánchez Blesa, presidente de Solidarios para el Desarrollo, han rubricado el acuerdo.

El acto ha contado también con la presencia de Diego Garcés, director del centro de producción de RTVE en Andalucía; Mercedes de Pablos, consejera de RTVE y directora del Observatorio de Igualdad de la Corporación, y Gervasio Iglesias, subdirector de Cine de RTVE.

La iniciativa se desarrollará en los centros penitenciarios en los que Solidarios está presente en Madrid, Sevilla, Granada y Murcia y permitirá poner en marcha premieres y actos de exhibición de películas participadas por RTVE dentro de las prisiones, con la posibilidad de contar con la presencia de los equipos artísticos, técnicos y de producción de las obras, reproduciendo así la experiencia de un estreno cinematográfico fuera del entorno penitenciario.

El acuerdo contempla también la organización de ciclos de cine español y sesiones dedicadas a grandes clásicos de la cinematografía mediante la cesión y promoción de obras audiovisuales participadas por RTVE para su exhibición en los centros. Una apuesta por acercar el patrimonio y la creación audiovisual española a públicos que encuentran mayores dificultades para acceder a este tipo de experiencias culturales.

El convenio apuesta también por el contacto directo con quienes hacen posible el cine. RTVE pondrá a disposición de Solidarios profesionales del sector audiovisual para impartir talleres especializados. Equipos artísticos, directores, productores, técnicos y otros profesionales podrán compartir sus conocimientos, experiencias y procesos de trabajo en encuentros concebidos como espacios de aprendizaje y participación. De esta forma, el audiovisual se convierte también en una herramienta para generar nuevas oportunidades, estimular la creatividad y acercar otras realidades profesionales.

Cine e igualdad

El convenio incorpora de manera destacada el compromiso de RTVE con la igualdad y la lucha contra la violencia de género. A través de su Observatorio de Igualdad, la Corporación promoverá la programación de obras audiovisuales participadas por RTVE que contribuyan a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, eliminar estereotipos de género y sensibilizar sobre la prevención de la violencia contra las mujeres.

En los centros penitenciarios de mujeres podrán celebrarse además presentaciones y coloquios vinculados a las películas proyectadas con la participación de profesionales del Observatorio de Igualdad, integrantes de los equipos artísticos y técnicos de las obras y otras profesionales del sector audiovisual.

Estos encuentros buscarán abrir espacios de diálogo y reflexión sobre la representación de las mujeres, la igualdad y la prevención de la violencia machista, utilizando el cine como herramienta de sensibilización.

Asimismo, RTVE prestará especial atención a las actividades desarrolladas en el marco del convenio a través de sus distintos canales, con presencia en programas informativos y espacios especializados en el sector audiovisual, contribuyendo a dar visibilidad a una iniciativa que pretende acercar la cultura a las personas que se encuentran en estos centros y favorecer una mirada más inclusiva sobre la realidad penitenciaria.

Bajo supervisión y en coordinación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Solidarios lleva más de 35 años desarrollando el Aula de Cultura en prisiones, acercando la realidad que vive la sociedad al interior de las cárceles con el voluntariado como agente difusor. A esta tarea se suma ahora también RTVE para utilizar el cine y la cultura como herramienta de transformación y vehículo de cambio social que promueva la reflexión y contribuya al camino de reinserción necesario.