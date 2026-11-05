Comienzan los Premios 'El Ojo Crítico' 2026 de RNE: 'Ya no llama nadie', ganador en la categoría de Cómic

Los Premios ‘El Ojo Crítico’ de Radio Nacional de España inauguran su XXXVII edición con el primer fallo del año 2026: el de la categoría de Cómic, que ha recaído en ‘Ya no llama nadie’, de la guionista Elizabeth Casillas y la ilustradora Blanca Vázquez. Los galardones del programa cultural impulsan cada año a jóvenes figuras que despuntan en todas las manifestaciones de la cultura, y en esta ocasión entregarán también el Premio Iberoamericano y el Premio Especial. La gala de entrega se celebrará en la primavera del próximo año.

El fallo del jurado destaca a las ganadoras por “crear una historia hermosa y emocionante, trazando un hilo intergeneracional en el que se abrazan abuelas y nietas y contemplando con cercanía las dificultades que entraña la vejez y el valor intrínseco de la vida y de los afectos”.

“Un cómic sobre una realidad que nos atraviesa como sociedad, la de la soledad, contada desde el más profundo respeto y retratada con delicadeza, sin caer en convencionalismos narrativos”.

En ‘Ya no llama nadie’ el guion y la ilustración se ensamblan en un todo. El jurado reconoce así el mérito de una creación conjunta y la calidad de la obra. Además, destaca la edición -a cargo de Astiberri- en un formato que acompaña y refuerza la sensibilidad que emana de la historia.

El ojo crítico El Ojo Crítico - Elizabeth Casillas y Blanca Vázquez, Premio El Ojo Crítico de Cómic 2026 rne audio

El jurado ha estado formado por el productor, divulgador y gestor cultural Borja Crespo; el guionista Fernando Llor; la autora Sara Soler y la dibujante de cómics y humorista gráfica Irene Márquez, ganadora del premio el año pasado.

Junto a ellos, Javier Alonso, director de ‘Territorio 9’ en Radio 3 y Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’.

XXXVII Premios ‘El Ojo Crítico’

Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2026 reconocerán en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. En las próximas semanas, al galardón de Cómic se sumarán los de las categorías de Música moderna,Innovación digital en la cultura, Música clásica, Danza, Cine, Teatro, Artes visuales, Poesía y Narrativa.

Como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional. En su última edición, recayó en el actor Emilio Gutiérrez Caba, y otros años ha premiado a artistas como Carmen Linares o Antonio López, escritores como Rosa Montero o Ana María Matute, cineastas como Carlos Saura o Luis García Berlanga, músicos como Alfredo Kraus, Joaquín Achúcarro o Joan Manuel Serrat, fotógrafos como Cristina García Rodero, o intérpretes como José Sacristán.

Además, este año regresa el Premio Iberoamericano, de carácter bienal, que reconoce a una entidad o personalidad cuyo trabajo haya servido para fortalecer los lazos culturales entre los territorios de Iberoamérica. El último galardón de esta categoría recayó en la poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli.

‘El Ojo Crítico’, otro año de impulso a la cultura

El programa de RNE está emitiendo su 44ª temporada y lleva 37 años impulsando las carreras de jóvenes talentos culturales con sus premios. Cuenta con una emisión diaria y otra de fines de semana: de lunes a viernes a las 16:00 horas en Radio 5, con Laura Martínez Ruibal; y los fines de semana, a las 12:30 horas en Radio Nacional, con Ángeles Caso. Ambas ediciones pueden disfrutarse en directo y bajo demanda en RNE Audio