El cineasta Javier Giner, padrino de 'Días de cine'

Javier Giner, director de ‘Esta soledad’, participada por RTVE, es el padrino de esta semana de ‘Días de cine’. Tras el éxito de la serie autobiográfica ‘Yo adicto’, basada en su libro, y una larga carrera como cortometrajista, en publicidad, y en la promoción de películas, Giner ha dirigido su primer largometraje, protagonizado por Oriol Plá y Marina Salas. De este y de los títulos españoles que llegan esta semana a las salas hablará el espacio de La 2.

La primera cinta de la que se ocupará ‘Días de Cine’ es ‘Ruega por nosotras’, de Daniel Monzón, protagonizado por Zoe Bonafonte, Manuela Calle y Adelfa Calvo, que nos sumerge en una de los miles de historias que vivieron en España, entre 1941 y hasta 1985, muchas mujeres que cayeron en las redes de El Patronato de Protección a la Mujer. Después, ‘Sacamantecas’, historia basada en hechos reales de uno de los primeros asesinos en serie de mujeres, de David Pérez Sañudo, y protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz. Completa el terceto ‘Fiesta pagana’, de Álvaro Brechner, la historia de la banda de rock Mägo de Oz.

A continuación, repaso a otros títulos de estreno como el documental sobre Carmen Laforet ‘Por qué no escribo nada’, dirigido por Isabel Fernández; la nueva versión de ‘Los miserables’, de Fred Cavayé, con Vincent Lindon y Tahar Rahim; y la japonesa ‘Godzilla Minus Zero’, dirigida por Takashi Yamazaki.

‘Días de Cine’ se fijará también en ‘El desencanto’, la versión restaurada, 50 años después de su estreno en el Festival de San Sebastián. Un documental de Jaime Chávarri sobre la familia Panero, marcada por la muerte en 1962 del padre, Leopoldo Panero, poeta de referencia del régimen franquista

Además, el Festival de cine por mujeres, que este 2026 celebra su edición número 9 y que contará como invitada con la cineasta alemana Margarethe von Trotta.

Como cada semana, las recomendaciones completan la edición de ‘Días De Cine’.