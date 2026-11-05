RTVE lanza 'RNE accesible', el primer servicio de radio de emisión regular en TDT para personas con discapacidad auditiva

RTVE ha presentado oficialmente hoy en la Casa de la Radio ‘RNE accesible’, un innovador servicio que permitirá a las personas con discapacidad auditiva acceder a la programación de Radio Nacional a través de la TDT mediante subtitulado, lengua de signos e imagen del estudio.

La iniciativa comienza de esta manera sus emisiones regulares llegando a más del 99% de la población española, coincidiendo con la culminación de la primera fase del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la que este jueves, 5 de noviembre, toca resintonizar todos los televisores en nuestro país.

La presentación ha sido conducida por la periodista de RNE Mamen Asencio, y ha contado con la participación del director de RNE, Roberto Santamaría; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando; representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), así como responsables de RTVE vinculados al desarrollo del proyecto.

Roberto Santamaría ha destacado que RNE accesible se pone hoy en marcha “para ser ya nuestra octava marca, porque va a ser una marca más dentro del universio de Radio Nacional”. Aunque por el momento el servicio cuenta con 4 horas de programación, Santamaría ha avanzado que la lengua de signos tendrá un espacio total. “Nos comprometemos a que lo haremos accesible para la toda la programación de Radio Nacional”, ha señalado y ha agradecido a Laura Feyto, Javier Sánchez y José Luis González su trabajo como responsables de RTVE vinculados al desarrollo del proyecto.

El nuevo servicio permite acceder a la programación de Radio Nacional a través de la TDT mediante subtitulado y lengua de signos.

Antonio Hernando ha destacado la importancia de aquellas evoluciones tecnológicas que tienen un fin como, señala, es el caso de RNE accesible. “Me interesan las evoluciones tecnológicas de interés general, las que mejoran la vida de la gente”.

Mari Luz Esteban, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), ha defendido que el concepto de accesibilidad tiene que garantizar el ejercicio de los derechos “porque la radio tiene que ser partícipe para todas las personas independientemente de que escuchen o no”.

Pilar Villarino, directora ejecutiva del del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha puesto en valor la alianza entre el Real Patronato sobre Discapacidad, RTVE, la sociedad civil de la discapacidad a través de las distintas organizaciones, y las empresas tecnológicas que están haciendo esto posible. “Sin una alianza no sería posible avanzar en ese reconocimiento de derechos”, ha concluido. Por su parte, la directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la CNMC, Alejandra de Iturriaga, ha incidido en el concepto de accesibilidad gradual ya que la “accesibilidad va ligada a la tecnología, y las necesidades de las personas con discapacidad van evolucionando”.

Alfonso Morales, secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, ha cerrado el acto destacando “el sentido que estas herramientas y actuaciones dan al servicio público, para legitimarnos ante la sociedad” y ha subrayado que la tecnología “cobra verdaderamente sentido cuando nos sirve a la sociedad para mejorar”.

Nuevo servicio

‘RNE accesible’ se incorpora a la oferta de RTVE como un nuevo servicio disponible en la TDT. Los ciudadanos que dispongan de televisores compatibles con la Ultra Alta Definición podrán seguir la emisión de Radio Nacional con subtítulos, interpretación en lengua de signos y acceso visual al estudio principal de emisión, posibilitando el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los contenidos radiofónicos.

La puesta en marcha de este servicio culmina un proceso iniciado por RTVE en 2023 con una experiencia piloto desarrollada junto al Centro Español de Subtitulación y Audiodescripción (CESyA), y continuado posteriormente con emisiones experimentales que han permitido perfeccionar el modelo hasta su lanzamiento definitivo.

Además de responder al compromiso de RTVE con la accesibilidad universal y el servicio público, ‘RNE accesible’ constituye una iniciativa pionera en el ámbito internacional. Según la información recabada por RTVE, no existe actualmente ningún servicio equivalente de radio accesible de emisión regular en el entorno de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), lo que convierte a esta propuesta en una referencia de innovación e inclusión para el sector audiovisual europeo.

Con el lanzamiento de ‘RNE accesible’, RTVE refuerza su compromiso de hacer llegar a los ciudadanos una oferta audiovisual lo más inclusiva posible.