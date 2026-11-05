RNE Audio estrena el pódcast 'Cómo nos lo montamos', para que la discapacidad no te sorprenda

RNE Audio estrena un nuevo pódcast sobre discapacidad pensado para que las personas ajenas a esta realidad la conozcan un poco mejor, destierren prejuicios y resuelvan dudas. Su título, ‘Cómo nos lo montamos’, hace referencia a cómo se desenvuelven las personas con diferentes discapacidades para realizar actividades corrientes que, en ocasiones, se da por sentado que no pueden hacer. Por ejemplo: ¿puede cocinar una persona ciega?

Escrito por la periodista Ana Gómez Quintana, el pódcast habla en primera persona, ya que ella es ciega y es quien explica su experiencia y presenta otras historias. ‘Cómo nos lo montamos’ busca abordar distintas discapacidades desde diferentes puntos de vista y, además de los protagonistas, cuenta con las voces de técnicos, profesores, familiares, expertos o representantes del mundo asociativo. Porque, como explica la periodista, “aunque hay prejuicios comunes, cada situación, cada individuo y cada caso es distinto, y lo mejor es dar voz a todos sus protagonistas”.

Según Gómez, “a veces, la gente que no ha tenido mucho contacto con la discapacidad se siente un poco descolocada, se sorprenden de que hagamos cosas tan básicas como manejar la olla exprés, salir a bailar o viajar”, agrega.

De ahí la idea de este pódcast, que nació precisamente gracias a las conversaciones que ella mantuvo con sus nuevos compañeros de RNE.

Ante el desconocimiento, lo mejor es preguntar

En su opinión, “hay todavía mucho desconocimiento e invisibilidad en torno a la discapacidad”. Por eso, “es normal que la gente tenga dudas y pregunte”. Esto es “muy positivo”, valora, porque “preguntar es la única manera de empezar a conocer y desterrar ideas preconcebidas”. “Mucha gente se sorprende de que una persona ciega como yo se pueda mudar a otra ciudad o vaya al cine, de que alguien que no oye asista a festivales, o encuentra raro que dos personas con discapacidad intelectual empiecen a salir juntas gracias a una app de citas”.

De este tipo de temas es de lo que habla este pódcast sin ninguna intención de presentar historias de superación personal ni nada parecido. “Es algo tan de andar por casa como preparar y disfrutar de un viaje o ir a clases de baile”, apunta. Sobre muchas de estas actividades Ana ha tenido (y tiene) que dar explicaciones. “Me han preguntado muchas veces pero si de verdad me gusta el cine o cómo lo hago para bailar”.

‘Cómo nos lo montamos’ es un pódcast original de RNE Audio que se estrena el martes 10noviembre. Una serie de siete capítulos en los que se abordan distintos temas: la mudanza a una nueva ciudad de una persona ciega, la vida independiente para quien tiene discapacidad intelectual, la accesibilidad física de las viviendas, baile y discapacidad, ligar mediante aplicaciones, disfrutar del ocio cuando te faltan sentidos, hacer deporte o viajar por el mundo. En suma, participar en la vida.

Por supuesto, “también vamos a denunciar las barreras físicas, tecnológicas, sociales y culturales que aún existen y que nos complican la vida”, advierte Gómez, aunque la premisa es contarlo todo con sentido del humor. “El pódcast parte de mi experiencia personal (y de las experiencias de otras personas), pero no pretende hablar en nombre de todo un colectivo. Hay un montón de circunstancias que influyen en la vida de una persona. Si de verdad quieres saber cómo se lo monta alguien en concreto, pregúntale, es lo mejor”.

Cada martes en RNE Audio

En el pódcast han participado responsables y trabajadores de administraciones públicas y de las principales asociaciones del sector como Plena inclusión; la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); la Confederación Española de Familias de Personas con Sordera (Fiapas); la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), e Impulsa Igualdad, entre otras.

Escrito y presentado por Ana Gómez Quintana, de la edición y revisión de guion se han encargado Raquel Martín Alonso y José Javier Hernández Bravo; el diseño de sonido corre a cargo de Juan Luis Martín, y la producción es obra de Helena Muñoz.