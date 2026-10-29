'Llevas dos cafés de más', un podcast de RNE Audio para muy cafeteros

RNE Audio ha estrenado Llevas dos cafés de más, un podcast de Sergio de la Rubia y Carlos Delgado para descubrir todo lo que hay detrás del café: desde su relevancia económica hasta su papel como punto de encuentro. A través de expertos cafeteros, sociólogos y especialistas en prevención cardiovascular, el podcast da a conocer más sobre una bebida capaz de organizar nuestras rutinas y mover sociedades enteras.

Cada español consume una media de 560 tazas de café al año y más del 60% de la población mayor de 15 años toma, al menos, una taza de café al día. Pero… ¿qué sabemos realmente sobre esta bebida? ¿Cómo afectan los conflictos internacionales a su precio? Llevas dos cafés de más es un podcast que une ciencia, historia, cultura y economía.

La cafeína en nuestro cuerpo

El primer viaje que hace el podcast es a la cafeína, un estimulante del sistema nervioso central que reduce la somnolencia y aumenta, temporalmente, la energía y el estado de alerta. Pero, ¿cuánta cafeína contiene una taza de café? ¿Es lo mismo obtenerla a través del café que mediante otras bebidas?

Llevas dos cafés de más Capítulo 1: Primer café del día rne audio

Del café de siempre a las cafeterías de especialidad

En el segundo episodio, el podcast viaja al pasado para conocer cómo el café se introdujo en España. También explica el concepto de "café torrefacto", una técnica que conocemos bien en nuestro país muy vinculada a la historia del inventor José Gómez Tejedor.

Llevas dos cafés de más Capítulo 2: Del puchero a la especialidad rne audio

El largo recorrido de cada grano de café

El varietal de la planta o el proceso que se utiliza después de la recolección son algunos de los factores que influyen en las características del café. En el tercer episodio, se pueden entender algunas de las palabras que forman parte del vocabulario de los amantes del café, como "tostado" o "altura".

Llevas dos cafés de más Capítulo 3: ¿Sabes qué te tomas? rne audio

El café cotiza

El café también se compra, se vende y se negocia en los mercados internacionales. En el cuarto capítulo de Llevas dos cafés de más se explica cómo los aranceles o conflictos internacionales influyen en el precio de la bebida.

Llevas dos cafés de más Capítulo 4: El café controla el mundo rne audio

Quedar para tomar un café

El quinto y último episodio del podcast pone el foco en algo más cercano: nosotros. El café es una bebida que sirve como excusa para quedar, reconciliarse o ponerse al día. Este capítulo analiza cómo las cafeterías funcionan como espacios de encuentro.