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'Llevas dos cafés de más', un podcast de RNE Audio para muy cafeteros

  • Recorre, en cinco capítulos, la historia, la economía y la parte social que se esconde tras el café
  • Disponible ya la serie completa en RNE Audio
Servilleta sobre madera con el mensaje escrito a mano "Llevas 2 CAFÉS de más", una mancha de café, parte de una taza blanca y el logotipo de rne audio.
PRENSA RTVE

RNE Audio ha estrenado Llevas dos cafés de más, un podcast de Sergio de la Rubia y Carlos Delgado para descubrir todo lo que hay detrás del café: desde su relevancia económica hasta su papel como punto de encuentro. A través de expertos cafeteros, sociólogos y especialistas en prevención cardiovascular, el podcast da a conocer más sobre una bebida capaz de organizar nuestras rutinas y mover sociedades enteras.

Cada español consume una media de 560 tazas de café al año y más del 60% de la población mayor de 15 años toma, al menos, una taza de café al día. Pero… ¿qué sabemos realmente sobre esta bebida? ¿Cómo afectan los conflictos internacionales a su precio? Llevas dos cafés de más es un podcast que une ciencia, historia, cultura y economía.

La cafeína en nuestro cuerpo

El primer viaje que hace el podcast es a la cafeína, un estimulante del sistema nervioso central que reduce la somnolencia y aumenta, temporalmente, la energía y el estado de alerta. Pero, ¿cuánta cafeína contiene una taza de café? ¿Es lo mismo obtenerla a través del café que mediante otras bebidas?

Llevas dos cafés de másCapítulo 1: Primer café del día

Servilleta de papel sobre una mesa de madera con el texto escrito a mano "Primer CAFÉ del día." y "Llevas 2 CAFÉS de más", junto a una mancha de café.rne audio

Del café de siempre a las cafeterías de especialidad

En el segundo episodio, el podcast viaja al pasado para conocer cómo el café se introdujo en España. También explica el concepto de "café torrefacto", una técnica que conocemos bien en nuestro país muy vinculada a la historia del inventor José Gómez Tejedor.

Llevas dos cafés de másCapítulo 2: Del puchero a la especialidad

Vista cenital de una servilleta blanca con texto manuscrito azul, una mancha circular de café y el borde de una taza rosa sobre una mesa de madera.rne audio

El largo recorrido de cada grano de café

El varietal de la planta o el proceso que se utiliza después de la recolección son algunos de los factores que influyen en las características del café. En el tercer episodio, se pueden entender algunas de las palabras que forman parte del vocabulario de los amantes del café, como "tostado" o "altura".

Llevas dos cafés de másCapítulo 3: ¿Sabes qué te tomas?

Servilleta blanca arrugada con mancha de café y texto manuscrito en azul que dice "¿Sabes qué te TOMAS? CAPÍTULO 3".rne audio

El café cotiza

El café también se compra, se vende y se negocia en los mercados internacionales. En el cuarto capítulo de Llevas dos cafés de más se explica cómo los aranceles o conflictos internacionales influyen en el precio de la bebida.

Llevas dos cafés de másCapítulo 4: El café controla el mundo

Servilleta de papel arrugada con una mancha de café y texto manuscrito en azul sobre una mesa de madera, acompañada por una taza y el logotipo de rne audio.rne audio

Quedar para tomar un café

El quinto y último episodio del podcast pone el foco en algo más cercano: nosotros. El café es una bebida que sirve como excusa para quedar, reconciliarse o ponerse al día. Este capítulo analiza cómo las cafeterías funcionan como espacios de encuentro.

Llevas dos cafés de másCapítulo 5: ¿Dónde te sabe más rico el café?

Vista cenital de una servilleta de papel sobre una mesa de madera con la inscripción manuscrita sobre el café y el logotipo de RNE Audio.rne audio