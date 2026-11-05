'La Semana con Pepa Bueno' estrena su segunda temporada

‘La Semana con Pepa Bueno’, el videpódcast semanal de RTVE Noticias, regresa el lunes 9 de noviembre con su segunda temporada. El espacio vuelve a poner el foco en historias que ayudan a comprender la actualidad, sin dejar de lado aquellas realidades que a menudo quedan fuera del foco mediático y combinará en este segundo curso reportajes de largo recorrido con otros que responden a la actualidad más inmediata.

Entre las entregas de esta segunda temporada se encuentran la historia de Alberto Muñagorri, víctima de ETA cuando era niño; el negocio de las agencias que gestionan contenidos en OnlyFans; el fenómeno de los narcosubmarinos y su papel en el narcotráfico en España; y el caso de Valdecañas y el desarrollo urbanístico en un paraje protegido, entre otros.

La nueva temporada incorpora también novedades en el formato. Alternará episodios de carácter más narrativo con otros en los que las mesas de expertos tendrán un mayor protagonismo. La elección de uno u otro enfoque dependerá de las características de cada tema y de su actualidad. Además, reforzará el componente visual del videopódcast para que la imagen tenga un papel más protagonista, sin perder de vista la importancia del audio y la experiencia de escucha.

El primer capítulo, ‘Muñagorri. El peso de una mochila’, aborda la historia de Alberto Muñagorri, que el 26 de junio de 1982 sufrió un atentado de ETA con una mochila bomba en Rentería (País Vasco). Un atentado que le dejó graves secuelas físicas y psicológicas. Más de cuatro décadas después, aquel niño vasco cuenta su historia en ‘La Semana con Pepa Bueno’ junto al escritor Ander Izaguirre, autor del libro ‘La mochila. Vida de Muñagorri’ (Libros del KO).

‘La Semana’

‘La Semana’ fusiona el podcast narrativo, para contar buenas historias; y el videopódcast conversacional, para profundizar junto a expertos, durante 30 minutos, en temas de actualidad o poner el foco donde nadie mira, con un periodismo de contexto que sale a la calle y a los escenarios donde ocurren las historias.

El programa se graba en el Estudio 4 de Radio Nacional, un amplio espacio que funciona a la vez como estudio de radio y plató de televisión. El sonido es una prioridad y los guiones se trabajan como guiones radiofónicos. La localización permite construir una narrativa visual que muestra el programa al desnudo: planos cenitales, el control de realización, Pepa Bueno leyendo el guion… elementos que permiten al espectador ver cómo se construye un programa de radio desde dentro.

‘La Semana’ ha sido galardonado recientemente con el premio al Videopódcast más innovador en la quinta edición de los Signal Awards por su capítulo ‘Memoria LGTBIQ+’. El galardón reconoce una propuesta que une una historia inédita contada en directo con el Archivo de RTVE y la participación del público para acercar la memoria del colectivo LGTBIQ+.