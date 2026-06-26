'La Semana' con Pepa Bueno, cierra su primera temporada con un especial sobre memoria LGTBIQ+ en la Filmoteca Española

RTVE cierra la primera temporada de ‘La Semana’, el videopódcast presentado en su primera edición por Pepa Bueno, con un programa especial dedicado a la memoria LGTBIQ+, coincidiendo con el inicio del Orgullo en Madrid. La entrega, grabada con público en el Cine Doré, pone el foco en el valor de los archivos audiovisuales para reconstruir la memoria colectiva y comprender la evolución social del movimiento LGTBIQ+ en España.

En esta entrega final, el programa muestra en exclusiva imágenes filmadas por Iván Zulueta durante la primera manifestación del Orgullo celebrada en Madrid en 1978, recuperadas y conservadas por la Filmoteca. En la mesa de conversación, Pepa Bueno ha contado con Víctor Mora, investigador y activista, y César Vallejo, guionista, director documental y realizador de RTVE que descubrió la existencia de estas imágenes.

Durante el encuentro, Vallejo ha destacado la importancia de preservar la memoria audiovisual como herramienta para entender “quiénes somos hoy”, así como el papel de los archivos y de los relatos que durante años quedaron fuera de foco. Por su parte, Mora ha compartido la emoción que le produjo ver por primera vez estas imágenes y subraya su capacidad para conectar generaciones y reconstruir la memoria colectiva del movimiento LGTBIQ+ en España.

El cierre del programa ha contado además con la actuación de J, de Los Planetas, acompañado por Natalia Drago, con las imágenes de Zulueta proyectadas de fondo. El músico granadino interpreta ‘Arrebato (Un buen día para Iván)’ y ‘Mi ego está en babia’, canciones incluidas en su disco en solitario ‘Plena Pausa’. Al acto también asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Pepa Bueno y Ernest Urtasun

Estrenado a finales de abril, ‘La Semana’ ha reforzado la apuesta de RTVE por los nuevos formatos informativos, con una propuesta que combina actualidad, contexto y conversación en profundidad. Cada jueves, el programa ha abordado temas relevantes desde una perspectiva diferente, incorporando el testimonio de protagonistas, personas afectadas y voces expertas.

A lo largo de esta primera temporada, ‘La Semana’ ha tratado asuntos como el tratamiento de la depresión con sustancias psicodélicas, las campañas del ICE en Estados Unidos o el repunte de la fe católica entre los jóvenes. El último episodio amplía esa mirada con un especial dedicado a la memoria LGTBIQ+ y al papel de las imágenes como testimonio histórico.

Actuación en directo de J (Los Planetas) y Natalia Drago

Este último capítulo especial y toda la primera temporada de ‘La Semana’ con Pepa Bueno están disponibles gratis en RTVE Play. El programa también puede escucharse en RNE Audio y en las principales plataformas de pódcast.