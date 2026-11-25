Un tribunal federal de Nueva York ha declarado este martes al gigante de la electrónica china Huawei Technologies Co. de fraude bancario y robo de secretos, aunque ha declarado no culpable a la entidad del cargo más grave de todos, el de crimen organizado, en el final de un proceso abierto hace casi ocho años.

"Durante décadas, Huawei y tres de sus filiales han llevado a cabo sus actividades en Estados Unidos basándose en mentiras y robos. Gracias al trabajo del FBI y de nuestros fiscales federales, quienes participaron en estas actividades delictivas rendirán cuentas", ha declarado el fiscal general Todd Blanche, citado en el comunicado.

Los fiscales anunciaron por primera vez los cargos contra Huawei en 2019, tras la dramática detención a finales de 2018 en Canadá de la entonces directora financiera y vicepresidenta de la compañía, Meng Wanzhou, acusada de fraude en el marco de las sanciones estadounidenses a Irán.

La ejecutiva estuvo detenida durante tres años en Canadá antes de ser liberada para regresar a China gracias a un acuerdo con los fiscales estadounidenses. La acusación original sostenía que la empresa había engañado a HSBC, Standard Chartered y BNP Paribas sobre sus relaciones comerciales en Irán.

Meng, concretamente, había sido acusada de engañar a un banquero de HSBC sobre las operaciones de Huawei en la República Islámica, y de violar por tanto las sanciones contra Teherán. En 2020 llegaron nuevos cargos, entre ellos el del robo de secretos comerciales a compañías como Cisco, Quintel, CNEX, T-Mobile y Fujitsu.

Según el Departamento de Justicia, se trataba de "códigos fuente y manuales de usuario de enrutadores de internet, tecnologías de antenas y tecnologías para pruebas de robots". Esta información le permitió desarrollar productos similares a los de sus competidores, comercializándolos a precios más bajos, según la acusación.

Los problemas de seguridad

El procedimiento se inició durante el primer mandato de Donald Trump, en un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China. El gobierno del republicano señaló un riesgo de espionaje en nombre del gobierno chino y, ya en 2019, incluyó a Huawei en una lista que le impedía el acceso a proveedores estadounidenses.

En 2020, el regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos, la FCC, la calificó como un riesgo para la seguridad nacional. Esta política, mantenida bajo el gobierno de Joe Biden, ha dejado a Huawei fuera del mercado estadounidense —donde sus productos ya no se venden—, lo cual no impide que la compañía siga siendo el principal proveedor de equipos de telecomunicaciones a nivel mundial.

La sentencia contra Huawei se dictará el 14 de septiembre de 2027.

La defensa de Huawei

Los abogados de la empresa, por contra, han defendido que los investigadores estadounidenses se han servido de episodios aislados de irregularidades para crear una narrativa falsa sobre una gran conspiración inexistente.

En un primer comunicado de respuesta, Huawei mantiene que las acusaciones "carecen de fundamento fáctico" y celebra, como demostración, el hecho de que ha sido absuelta del cargo de organización criminal.

"Creemos que los cargos restantes del gobierno tampoco tienen fundamento legal", añade la compañía antes de puntualizar que "las disputas relacionadas con secretos comerciales citadas por el Gobierno (de EE.UU.) fueron todas cuestiones civiles que se resolvieron durante las últimas dos décadas".

"Ningún tribunal declaró jamás a Huawei responsable de apropiación indebida de propiedad intelectual y nunca se le ordenó a la empresa pagar daños y perjuicios por apropiación indebida de secretos comerciales", mantiene la empresa.

Huawei, además, ha anunciado una "revisión minuciosa de los veredictos pertinentes" y que emprenderá "todas las acciones legales necesarias para defender nuestros derechos e intereses". "Huawei siempre se ha adherido a la integridad en los negocios, ha defendido la ética empresarial, ha respetado la propiedad intelectual y ha mantenido su compromiso de cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables", concluye.