Elena tenía 37 años y es la última mujer asesinada por violencia de género en España. Con ella, ya son 47 las mujeres muertas a manos de sus parejas y exparejas en este 2026, que suma la mayor cifra de asesinatos machistas desde 2023. Una veintena de niños y niñas han quedado huérfanos solo en lo que va de año. No son datos que inviten al optimismo.

Durante el año pasado, una mujer fue asesinada a manos de su pareja o expareja cada 7,4 días y la cifra de muertas por esta lacra se eleva a 1.385 desde el año 2003, cuando empezaron a contabilizarse oficialmente.

Esta legislatura que acaba ha estado marcada por la aprobación en febrero de 2025 en el Congreso de los Diputados del nuevo Pacto de Estado contra la violencia de género, constituido en 2017 para unificar y reforzar las políticas de prevención, protección y asistencia a las víctimas incluidas en la histórica Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004. La renovación de ese pacto de Estado contó con el único voto en contra de Vox.

En los últimos años, asuntos relacionados con el feminismo y la lucha contra la violencia de género han ocupado parte importante del discurso político, a veces no precisamente para mostrar consenso, y se han convertido en campo de batalla en las campañas electorales. La de las elecciones generales del 29N no está siendo excepción.

La violencia de género entra también como punto a tratar en todos los programas electorales con propuestas que van desde la aprobación de una nueva Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas por parte del PSOE a garantizar la fiabilidad de los dispositivos que vigilan las órdenes de alejamiento por parte del PP, que ha dicho que suprimirá el Ministerio de Igualdad, si gobierna.

Vox, por su parte, promete en su programa electoral derogar las leyes que han "criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres" y Frente Amplio quiere ampliar un 10% la partida presupuestaria contra las violencias machistas.

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En RTVE Noticias analizamos con expertas y asociaciones que trabajan con mujeres maltratadas qué queda por hacer en materia de violencia de género.

¿Se sienten las mujeres maltratadas protegidas por el sistema?

Cada vez que se conoce un nuevo caso de asesinato machista, aparece un patrón que se repite en la mayoría de los feminicidios: no había denuncia previa.

Según datos de este año del Observatorio contra la Violencia Doméstica y del Género del Consejo General del Poder Judicial y la Memoria de la Fiscalía General del Estado, solo el 22% de las víctimas mortales había presentado una denuncia contra su pareja o expareja. Y este es uno de los principales agujeros.

"Aunque la horquilla oscila levemente, por norma general de cada diez mujeres asesinadas que hay en el cementerio, solo dos habían denunciado. Esto es muy grave porque es indicativo de que la mujer no se siente protegida por el sistema y es dramático porque cuando una mujer se decide a denunciar ya lleva muchos años sufriendo muchos tipos de violencias, normalmente simultáneas: física, psicológica, sexual o económica", afirma a RTVE Noticias la catedrática de la Universidad Carlos III y experta en igualdad y violencia de género, Rosa San Segundo, que habla de una clara desconfianza en el sistema judicial y el pánico a un proceso a veces eterno que supone una revictimización.

"Es un proceso larguísimo en el que se reactiva la violencia del agresor y en el que las medidas de protección son lentas. A veces todo se complica tanto que algunas mujeres quitan las denuncias porque el vía crucis puede ser infinito", explica Carmen Benito, presidenta de la asociación Mujeres Unidas por el Maltrato.

Durante el segundo trimestre de este 2026, los Tribunales de Instancia de toda España recibieron un total de 55.712 denuncias, un 9,81% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial. El número de sentencias dictadas fue de 16.553, de las que el 82,62% fueron condenatorias.

Carencias en la formación de jueces

Las expertas ponen el foco en una necesidad clave: una mayor formación y especialización de los profesionales que tratan a las víctimas, junto con el tiempo y los recursos que tienen para analizar cada caso, especialmente en el área judicial.

María Eugenia Prendes es fiscal de sala de Violencia contra la Mujer y explica a Objetivo Igualdad de TVE que las mujeres deben "armar bien la denuncia" antes de presentarla porque a veces son ellas mismas las que minimizan la situación en el relato que hacen, lo que achaca al estado psicológico en la que se encuentran: "Hablan desde el trauma y el sufrimiento, eso les hace tener saltos y fallos en la memoria".

Incide en que "hay que saber cómo tomarles declaración, poniéndolas en el centro", para añadir que es necesario que en los juzgados existan unidades de valoración de forenses integrales y especializadas, de las que formen parte psicólogos y trabajadores sociales.

"La ley de violencia de género preveía que se creasen en el plazo de dos años y aún no se ha creado en muchos sitios", se queja Prendes, que pone en valor el abordaje integral "de lo civil y penal" en el mismo juzgado, pero insiste en esa falta de formación especializada a la hora de establecer los indicadores de riesgo y las medidas cautelares. Apunta a que existe cierta brecha entre lo que dice la ley y la realidad práctica en los juzgados.

La experta en igualdad y violencia de género Rosa San Segundo coincide en este problema de base, que califica de "grave". Cree que los jueces conocen las leyes, pero tienen muy poca formación "específica y profunda" sobre lo que rodea la violencia de género y la complejidad que esta entraña. "No saben cómo se comportan la víctima y el agresor, cómo interactúan, cuáles son los ciclos de la violencia y las dobles caras de unas conductas que a veces chirrían en los juzgados por puro desconocimiento".

Coinciden en que es necesario, por tanto, que los profesionales conozcan los mecanismos de dependencia emocional y la magnitud en la manipulación y la anulación de la víctima para entender por ejemplo por qué en un momento dado vuelve con su agresor o retira una denuncia y que eso no sea usado en un juicio en su contra.

Todo esto, alerta, puede llevar a la denegación de las medidas de protección y órdenes de alejamiento que derive en situaciones de peligro extremo. Apuesta, además, por medidas judiciales y policiales de protección más severas.

Mejoras en el sistema Viogén

Viogén es el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género que depende del Ministerio del Interior y por el que se evalúa el riesgo para cada víctima- bajo, medio, alto y extremo- centralizando en el mismo la información policial, judicial y de servicios sociales sobre el caso. Más de 110.000 mujeres en España están activas en este sistema, con datos de este pasado mes de octubre.

Las expertas coinciden aquí en la necesidad de mejorar la coordinación entre los juzgados de familia, las fuerzas de seguridad y los servicios sociales para actuar "con rapidez y eficacia", explica la presidenta de la asociación Mujeres Unidas por el Maltrato.

San Segundo incide en la necesidad de que dentro de este sistema se tenga en cuenta también las valoraciones que puedan hacer desde las múltiples oenegés y asociaciones que trabajan con las víctimas, lugares donde, en muchos casos, coinciden las expertas, "conocen de verdad y de primera mano la situación de esa mujer", muy por encima, inciden, de estamentos policiales y jurídicos.

Ponen además el foco en mejorar el mecanismo en las revisiones del grado de riesgo porque este no es "estático" y cambia, y no siempre se refleja en la realidad de la protección que se dicta. Y aquí de nuevo los tiempos son claves a la hora de establecer una orden de alejamiento o implantar una pulsera telemática en un caso de extrema gravedad, decisión esta última que puede suponer que una mujer viva o no.

Ana Bella Estévez, superviviente de los malos tratos y creadora de la Fundación Ana Bella, apuesta por que las más de 100.000 mujeres que están ahora mismo en el sistema Viogén cuenten con estos dispositivos de control, que se ha demostrado son "la única medida que evita los asesinatos". Aboga también por mejorarlos: "Este dispositivo empieza a pitar y muchas mujeres renuncian a él para evitar situaciones incómodas en el trabajo".

Actualmente, y según datos de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género del mes de agosto, 4.450 mujeres viven con una pulsera telemática que geolocaliza a su maltratador. "Hay mujeres muertas que tenían riesgo bajo y a las que no se les aplicó esta protección. Una amenaza de muerte debe ser tenida en cuenta y en casi todos los casos las hay", concluye Ana Bella, que añade que solo "es una cuestión de dotación económica".

Es común también la petición de mayor número de agentes de la Policía y la Guardia Civil que hagan seguimiento de estos casos.

Las pulseras telemáticas, tan polémicas como imprescindibles

En esta legislatura las pulseras telemáticas- consideradas por los expertos claves en el sistema de protección a las víctimas- se han convertido en punto de fricción política a cuenta de sus fallos, incidencias técnicas y sus problemas de cobertura.

Cabe destacar aquí la importancia de que este sistema funcione y queda constatada por un más que revelador dato que aporta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Igualdad: ninguna mujer que llevara el dispositivo ha sido asesinada.

Las expertas consultadas ponen en valor así la efectividad demostrada del sistema Cometa, que gestiona estos aparatos que portan tanto víctima como agresor por orden judicial, pero la Fiscalía alertó el año pasado de fallos que supusieron "gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios". Estos fallos, denunciados también por asociaciones de mujeres maltratadas, van desde la pérdida de registros, al cambiar de proveedor del servicio, que afectó a órdenes anteriores a 2024, a problemas de geolocalización y cobertura.

El asunto de las pulseras ha pasado a la arena política durante esta legislatura, celebrándose incluso un pleno monográfico en el Senado en 2025. El PP dijo que se trataba de un nuevo escándalo como el caso de la 'ley del sí es sí', en referencia a otra polémica de la legislatura anterior, por las rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales. Vox dijo que nunca las mujeres han estado "tan desprotegidas" y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, les acusó de "jugar con el miedo de las víctimas". La Fiscalía reconoció los fallos, pero negó la desprotección de las mujeres maltratadas.

La legislatura se cierra con una investigación abierta por parte de la Fiscalía Europea al Ministerio de Igualdad por un presunto fraude en las pulseras en la que se analiza el uso de fondos de la UE.

En este punto, la experta en igualdad y violencia de género Rosa San Segundo destaca la eficacia de estos dispositivos cuando funcionan, pero aboga por que el Gobierno trabaje en una "mayor precisión" porque los agresores pueden usar los fallos de cobertura "lo que en las zonas rurales es habitual" e incluso afirma que algunos maltratadores saben usar inhibidores para invalidarlos y saltarse órdenes de alejamiento.

La asociación Mujeres unidas contra el maltrato coincide en que hay que mejorar la localización del maltratador y "definir mejor las zonas de riesgo y seguridad".

Todas las entrevistadas coinciden en que cuando un maltratador se salta la orden de alejamiento- y es más que habitual- debe haber consecuencias más severas para él. "Se genera en la víctima miedo, terror e inseguridad, cuando debería ser un dispositivo que solo protegiese", denuncia Ana Bella.

Ley de violencia vicaria: "Un maltratador no es un buen padre"

En esta legislatura, el Gobierno ha aprobado la ley de violencia vicaria, aquella que ejerce la pareja o expareja sobre los hijos u otras personas con un vínculo afectivo con la mujer para causarle mayor daño. La tipifica de forma específica en el Código Penal como agravante de la violencia machista y prevé la suspensión de forma automática de la patria potestad a los maltratadores condenados en sentencia firme.

El adelanto electoral ha dejado en el aire la ley, que se encontraba en plena tramitación parlamentaria. La norma ya había superado su primer examen en el Congreso de los Diputados, después de que el pleno rechazase la enmienda a la totalidad presentada por Vox.

Todas las expertas en violencia de género consultadas por RTVE Noticias destacan como un avance importante esta norma, que instala un paradigma que consideran necesario cale en la sociedad: el de que "un maltratador no puede ser un buen padre".

Piden, eso sí, seguir avanzando en protocolos con los menores, víctimas muy vulnerables de esta violencia, y profundizar en la escucha al menor, que instaura la ley y que ven como gran paso.

Exigen al nuevo Gobierno que salga de las urnas profundizar en esta reciente ley y no dar "ni un paso atrás" en esta lucha.

Educación y prevención, la clave y la raíz

Hay otro punto en el que coinciden todas las expertas: es necesaria una labor de educación y prevención y consideran que la educación en igualdad y contra la violencia machista debe hacerse desde las aulas. Se muestran preocupadas por el acceso temprano al porno que normaliza y socializa la erotización de la violencia y denuncian que no existe desde la administración una política real de educación en este sentido y que ponga además el foco en la ciberviolencia.

La Fiscalía General del Estado ha expresado su "alarma" ante la concentración de la ciberviolencia en la población joven y adolescente con datos que reflejan que el 28% de las chicas de 16 y 17 años la han sufrido, como también han tenido que hacer frente al acoso digital más del 30% de mujeres de entre los 18 y 34 años.