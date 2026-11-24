El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno el próximo 29-N, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que le provoca "inquietud" la limpieza del sistema electoral por las "urnas de cartón" en los consulados para que voten ciudadanos a los que se les otorgó la nacionalidad por la llamada 'ley de nietos', "pero que no cumplen la ley en base a la cual se le otorga la nacionalidad y el derecho a voto.

Se da la circunstancia de que este fin de semana se abrió el plazo para que voten los españoles residentes en el exterior -podrán hacerlo hasta el día 26-, con largas colas en consultados y embajadas, donde en algunos lugares se están encontrando dos urnas, una de ellas exclusiva para el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

En declaraciones a Onda Cero, ha remarcado que "nunca había pasado en nuestro país que el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central detectasen irregularidades en el acceso a la nacionalidad y, en consecuencia, en el derecho al voto". No obstante, ha afirmado que mantiene la fe en los cónsules para que "blinden los votos que se emiten" y que esas urnas estén supervisadas".

Carga contra Sánchez por la "limpieza electoral"

Además, ha cargado contra Sánchez después de que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección haya asegurado en una entrevista en Las Mañanas de RNE que "PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado" y haya criticado que haya dirigentes de estos partidos que pongan en duda un sistema electoral "garantista y reconocido internacionalmente".

"Me sorprende mucho que el presidente del Gobierno esté diciendo este tipo de cosas", ha declarado Feijóo para decir también que "el señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios".

En este punto, ha recordado "los antecedentes" Sánchez de "modificación de sus primarias" y "las cortinas donde metía las urnas para ganar a sus compañeros", en referencia a un presunto amaño de las elecciones en el PSOE celebradas en julio de 2014, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Y ha apuntado también que el exasesor ministerial Koldo García era quien tutelaba sus avales en aquel proceso y ahora está en prisión por el caso mascarillas.

Vuelve a pedir el voto "prestado" a los socialistas que "no quieren este sanchismo amoral"

Un día más ha vuelto a apelar a "los socialistas que no quiere este sanchismo amoral" y les ha pedido el "voto prestado" para consegir el cambio en España.

También ha hecho un llamamiento a "concentrar" el voto en el PP para tener un Gobierno "fuerte", pero ha evitado el choque con el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien denunció las llamadas al voto útil de los 'populares'.

"Yo tengo muy claro que España necesita concentrar un voto para tener un Gobierno fuerte y concentrar un voto para producir un cambio. A partir de ahí, todos aquellos que quieran un cambio sabrán a quién quieren votar", ha señalado.

Feijóo ha defendido que hay que seguir trabajando en la recta final para convencer a los que "dudan de ir a votar o no" y a los indecisos, que "no tienen claro a quién van a votar". "La campaña no ha finalizado en ningún caso. Estamos viendo la meta, pero todavía hay muchas vueltas para llegar a la meta", ha apostillado.

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