El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido una movilización "contundente" el próximo 29 de noviembre y ha advertido de que si PP y Vox no suman mayoría absoluta "no van a aceptar el restado electoral". "No tengo claro que el PP y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del 29N, no tengo claro que lo vayan a hacer", ha dicho en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Sánchez ha criticado algunos comentarios de dirigentes del PP que, según él, han puesto en duda un sistema electoral "garantista y reconocido internacionalmente". Asimismo, el candidato socialista ha lamentado que ya hay medios conservadores que "intentan deslegitimar el voto exterior", explicando que hay "caos" en la participación del votante que vive fuera de España.

"Creo que con lo que están diciendo podemos decir con claridad que el PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resutado electoral, y esto me parece muy grave", ha remarcado Sánchez.

Con este contexto, ha pedido al electorado progresista una movilización "contundente y amplia" este domingo para que "la derecha y la ultraderecha no pongan en cuestión el resultado electoral". "Precisamente para que la derecha y la ultraderecha no tengan ningún margen para poner en cuestión el resultado electoral de una democracia limpia y transparente", ha insistido.

Sánchez ha dicho, además, que nunca había visto una movilización como la actual entre el electorado progresista y que esta se va a "materializar" en votos para reeditar un gobierno progresista. Y ha dicho que "se cual sea el resultado" él sí que "lo aceptará".

El candidato del PSOE se ha referido también a la aplicación plena de la ley de amnistía al expresident Carles Puigdemont. Preguntado sobre si ya se ha cerrado el círculo del procés con el pronunciamiento del Supremo de este lunes, Sánchez ha respondido que sí, que se "cierra el círculo".

Sánchez, a González: "Con el blanco no se frena a la ultraderecha"

El jefe del Ejecutivo también ha replicado en la entrevista a RNE al expresidente Felipe González que con el "voto en blanco no se frena a la ultraderecha", después de que el exmandatario haya dicho que no votará al PSOE en estas elecciones. "Con el blanco no se frena a la ultraderecha. Se frena con el rojo", ha insistido.

González ya ha advertido este mismo lunes que si explicara públicamente por qué no votará a Sánchez el PSOE "perdería millones de votos más". Esto lo ha dicho en respuesta al exminstro y expresidente del Congreso José Bono, que le pidió que cambiara de opinión y que no votara en blanco el 29 de noviembre. "Felipe, haz el favor hombre y no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú mas al PSOE", dijo Bono.

Defiende al PSOE y su financiación

Sobre los casos judiciales que han afectado al PSOE en estos últimos meses, Sánchez ha insistido en que su administración es "de las más limpias de la historia de la democracia" y sostiene que "no hay financiación irregular" en su partido. Asimismo, ha dicho que que siempre "han dado" toda la documentación que se les ha requerido.

También se ha referido a los casos afectan a su familia. Según él, no afectarán a los resultados electorales porque "la gente sabe" que pasa con su hermano, David Sánchez, y también con su esposa, Begoña Gómez, y cree que se está "estirando el Código Penal".

El Gobierno amplía las garantías del aborto

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha anunciado también este martes en las redes sociales que el Consejo de Ministros aprobará nuevas garantías "para que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública y de forma segura" Entre ellas, avanza que se aprobará un nuevo reglamento para asegurar que las mujeres reciben "información veraz y científica".

Asimismo, anuncia que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la ley del "concebido no nacido" de la Comunidad de Madrid. También se publicará un informe sobre las desigualdades de acceso al aborto entre las comunidades autónomas. "Frente a quienes quieren hacernos retroceder, más derechos, más garantías y más libertad", apunta Sánchez.