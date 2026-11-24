El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes a las mujeres "no olvidar" el próximo 29-N cuando vayan a votar que el Gobierno de Sánchez es el que "más les ha fallado", pues, en su opinión, es a quienes más derechos ha recortado.

"Ha recortado la seguridad y el bienestar a las mujeres de nuestro país", ha clamado en alusión a las consecuencias de la denominada 'ley del sí es sí', los fallos en las pulseras antimaltrato y los problemas de seguridad que muchas mujeres tienen en las calles, especialmente en Ceuta.

Ha sido en un mitin en el Museo Arqueológico de Alicante, ante unas 3.000 personas, según el PP, y en el que ha estado arropado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la candidata número uno al Congreso por Alicante, Macarena Montesinos; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; y el presidente del PP provincial, Antonio Pérez.

Con motivo de este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Feijóo ha mostrado su compromiso con las féminas, en especial con las que han sufrido o sufren violencia. "Me comprometo a que en España no habrá sitio para los que ejerzan la violencia contra las mujeres", ha asegurado para a continuación exponer algunas de sus medidas.

Medidas para las mujeres

Así, ha prometido ampliar la prisión permanente revisable para los depredadores sexuales reincidentes y expulsar a los extranjeros que cometan delitos contra la libertad sexual de las mujeres. "En España no habrá sitio para quien no venga a respetar a las mujeres o a las personas LGTBI. Y me preocupa mucho que este discurso no sea capaz de hacerlo la izquierda en nuestro país", ha añadido.

Además, ha anunciado que hará una "auditoría completa del escándalo de las pulseras antimaltrato", en alusión a la investigación de la Fiscalía Europea sobre un presunto delito de fraude por la compra de las pulseras telemáticos de seguimiento.

También ha garantizado que las mujeres jóvenes que quieran formar una familia tendrán el apoyo de su Gobierno, con "políticas de conciliación de verdad, para que nadie tenga que renunciar a su carrera por formar una familia". Feijóo se ha pronunciado así después de que el Consejo de Ministros haya aprobado justo este martes una ampliación del permiso por nacimiento o cuidado de un menor a 20 semanas para cada progenitor.

"Como presidente de Galicia fui pionero en aprobar la gratuidad de las escuelas infantiles para todo el mundo. Lo hice en Galicia. Y lo voy a hacer en toda España. Eso sí que es cambiar la vida de la gente. No con anuncios. No con proclamas. Sí con gestión. Sí con hechos", ha asegurado.

Feijóo también ha cuestionado los "referentes feministas" de Sánchez y se ha preguntado si son el exministro José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García o el exasesor de la Moncloa Paco Salazar, denunciado por varias mujeres por acoso sexual.

Para el candidato del PP, el Gobierno de Sánchez "proclamaba feminismo" y luego convertían a las mujeres "en eslogan" y "ejercían su posición de poder para mercadear" con ellas. "Yo no proclamo feminismo, pero yo sí respeto a las mujeres", ha afirmado.

Pide a los votantes que "no olviden" lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez

Pero no solo ha pedido a las mujeres que "no olviden" lo que ha hecho el Gobierno estos años, y se ha dirigido a todos los votantes en general. "La estrategia del 'sanchismo' es clara: quieren que olvides. Que te olvides de Urda, de Adamuz, de la invasión de Ceuta, de la invasión que está habiendo en El Hierro, del descontrol migratorio, del apagón, de la huelga de médicos más larga de la democracia, de las cien subidas de impuestos, y de la casa que no te puedes pagar", ha censurado.

Por ello, ha instado a no olvidar "nada" y a acordarse de "todo". "Nosotros queremos que no vuelva a pasar y solo hay una manera, votando cambio y al PP, no hay más manera, no hay más alternativa", ha incidido.

Además, ha reprochado al PSOE que estén desarrollando "la campaña del miedo", "metiendo miedo con que viene el PP". "Pues vamos a votar el domingo para mandar a los del miedo, las bofetadas, las pedradas y los insultos a su casa".

Así, ha recordado que solo quedan tres días de campaña y "ni un segundo que perder", por lo que ha pedido que se explique a la gente que el PP va a "derribar el muro que Sánchez ha levantado para dividirnos".

También se ha referido a la declaración como testigo este martes ante la Audiencia Nacional de Cintia Rocho, la mujer que presuntamente habría recibido el encargo de eliminar a la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, y quien ha ratificado que recibió ese encargo.

"Mientras Sánchez baila, el clan de los Rochos ha cantado. [...] ¿Quién dio la orden? ¿Quién del PSOE o del Gobierno ordenó usar al crimen organizado para eliminar a la juez que investigaba al hermano de Sánchez? No nos vamos a olvidar de eso", ha preguntado.

Es la segunda vez en cuatro días que Feijóo visita la Comunidad Valenciana, después de que el pasado sábado llenara la plaza de toros de Valencia.

En esta comunidad, se reparten 33 diputados y el próximo 29 de noviembre son las primeras elecciones tras la dana de 2024 que dejó 234 fallecidos y servirán para medir el posible desgaste de los 'populares'. En la anterior cita, el PP logró 13 diputados, cinco de ellos en Alicante, de los 12 que se reparten en esta provincia, la cuarta que más reparte junto a Sevilla y tras Madrid, Barcelona y Valencia.

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