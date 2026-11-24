Las elecciones generales de 2023 las ganó el Partido Popularcon 16 escaños más que el PSOE -hasta llegar a los 137 que ha tenido en la última legislatura- y con cerca de 340.000 votos de ventaja hasta sumar cerca de 8,2 millones de papeletas, uno de cada tres votos válidos que se introdujeron en las urnas el 23-J.

Sin embargo, los resultados en Cataluña y País Vasco, donde los socialistas fueron primera fuerza, hicieron que la victoria ‘popular’ no fuera más holgada, por un lado, y por otro dibujaron un Congreso donde las fuerzas nacionalistas de ambas comunidades permitieron a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa frente a Alberto Núñez Feijóo, que no logró una mayoría parlamentaria suficiente para ser investido a pesar de ser primera fuerza.

En el resto de comunidades en su conjunto, la ventaja del PP sobre el PSOE fue de 32 escaños y casi 1,25 millones de votos, pero solo en Cataluña y País Vasco los socialistas aventajaron a ‘populares’ en más de 900.0000 papeletas y 16 diputados.

Se solía decir que para alcanzar la Moncloa es necesario un buen resultado en Cataluña y País Vasco. Pero, ¿cómo de determinantes han sido realmente en la gobernabilidad del país? ¿Es necesario ganar en estos territorios? ¿Importan más que Andalucía, que es la comunidad más poblada y reparte por sí misma casi tantos escaños como las otras dos? ¿Ha cambiado la situación desde el fin del bipartidismo y la aparición de más partidos?

Cataluña y País Vasco repartirán 66 diputados (48 y 18, respectivamente) de los 350 del Congreso el 29N. Hace tres años, el 20% de los 121 diputados que logró el PSOE provenían de estos territorios, frente al 6% de los ‘populares’, que no suelen obtener tan buenos resultados en estas autonomías.

Desde las elecciones de 1996, las primeras que ganó José María Aznar, y con la única excepción de las que se celebraron en abril y noviembre de 2019, el PP siempre ha aventajado al PSOE en número de escaños en el resto de comunidades. Sin embargo, los resultados de los socialistas, especialmente en Cataluña, se comieron esa ventaja tanto en el año 2004 como en 2008, las dos elecciones que ganó José Luis Rodríguez Zapatero con sus dos mejores resultados en esta autonomía.

En el siguiente gráfico pueden verse la diferencia entre los escaños de una formación y otra en Cataluña, País Vasco y el resto de las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla en las 14 de las 16 elecciones generales celebradas -todas a partir de 1982- y ver cuál fue el saldo total y si este fue favorable al PSOE -si el rombo está a la izquierda- o al PP -si el rombo está a la derecha.

El politólogo Lluís Orriols, profesor de la Universidad Carlos III, señala que Cataluña es importante por tres motivos: por el número de escaños que reparte; porque tiene un patrón de voto diferente al resto del territorio que "hace que la izquierda pueda amortiguar golpes o, cuando está fuerte, ganar por goleada"; y por su voto a partidos nacionalistas.

"No es solo que permite darle un impulso al PSOE en términos de escaños, es que le da fuerza a unos partidos que acaban decidiendo cuáles son las mayorías parlamentarias y que más a menudo favorecen más al Partido Socialista que al Partido Popular", explica.

El PSC, primera fuerza en 12 elecciones generales

El PSC ganó las elecciones generales en Cataluña desde 1977 hasta 2011, incluso cuando los comicios autonómicos los ganaba claramente CiU. Votantes que optaban por la papeleta nacionalista para elegir al Parlament del que saldría el presidente de la Generalitat, se decantaban por la socialista cuando había que votar al Congreso. En 2011 ganaron los convergentes por primera vez y los socialistas catalanes no volvieron a ser la fuerza más votada al Congreso hasta 2023. Entre medias hubo dos victorias de En Comú Podem y otras dos de ERC.

El voto dual en el País Vasco

En el caso del País Vasco, también votan distinto que en el resto del territorio y lo hacen a partidos que "acaban siendo pivotales, aunque no reparten tantos escaños" como Cataluña y, en ese sentido, puede no resultar tan "atractiva en términos numéricos", señala Orriols. En Euskadi, aunque se reparten menos escaños, el PSE-EE PSOE ha sido primera fuerza en numerosas ocasiones, con su mejor resultado en 2008 al igual que en Cataluña.

Los socialistas vascos solo han sido primera fuerza en votos en 1993, 2008 y 2023, aunque en 1986 lograron un diputado más que el PNV teniendo menos papeletas. En otras ocasiones han empatado a diputados aunque no ganaran. En 2015, Podemos ganó al PNV en votos pero no en escaños y en 2016, en coalición con IU vencieron en papeletas y diputados.

Andalucía: ¿giro a la derecha decisivo?

Pablo Simón, politólogo y también profesor de la Carlos III, señala la importancia de Cataluña y País Vasco porque hay partidos nacionalistas "que son muy competitivos" y que en general hoy en día pactan con la izquierda, pero señala que "las dos grandes comunidades importantes para decidir el Gobierno han sido Andalucía y Cataluña".

De hecho, en 1993 Felipe González logra mantenerse en la Moncloa con 159 diputados, 18 más de los que logra José María Aznar en toda España gracias, principalmente, a su antiguo feudo del sur. Solo en Andalucía saca 37 diputados, 17 más que el 'popular'. En estas elecciones, Andalucía reparte 60 escaños en el Congreso de los Diputados, uno menos que en 2023, que cede en Cádiz, por los ajustes de población regulados por la ley electoral.

Para Simón, de hecho, "el crecimiento de la derecha en Andalucía es importante porque es el cambio sociopolítico más relevante" que se ha vivido en España "con diferencia, más incluso que la fragmentación" con la aparición de nuevos partidos. "Nunca habíamos visto un cambio tan importante", señala. Precisamente, el barómetro de la Fundación Centra, el CIS andaluz publicado este lunes, señala que el PP volvería a ser el vencedor de las generales con entre 24 y 26 diputados, frente al PSOE, que lograría entre 18 y 20 diputados.

Los porcentaje de voto que históricamente lograban los socialistas en Andalucía estaban muy por encima del apoyo que recibían en el conjunto del país. El PP no logró ser primera fuerza en unas generales en Andalucía hasta 2011 y repitió en 2016 y 2023 con porcentajes prácticamente calcados a los logrados en toda España. En Cataluña, sin embargo, los ‘populares’ se mantienen por debajo del promedio nacional mientras que los socialistas no se alejan tanto.

"La derecha se ha vuelto mucho más competitiva en las comunidades autónomas que se sienten solo españolas o monolingües, como las quieras llamar (...) y el PSOE al apoyarse en gobiernos con nacionalistas e independentistas cada vez se ha ido volviendo más competitivo en territorios plurilingües", añade Simón.

Cataluña en las elecciones del 29N

Orriols señala que Cataluña es importante porque reparte muchos escaños, pero señala que "no magnificaría el peso" de esta comunidad en estas elecciones porque lo importante son los trasvases de voto entre 2023 y 2026. "El elemento fundamental para entender si PP y Vox -que hace solo tres años se quedaron a cinco escaños de la mayoría absoluta- van a poder gobernar es si se mantienen esas transferencias de voto netas de 800.000 votantes o 1,2 millones de votantes entre izquierda y derecha a lo largo y ancho de España, según la encuestas. Para compensar eso tendríamos que ver cambios titánicos en Cataluña y eso no lo vamos a ver".

Simón señala que mientras la derecha "come de manera neta a sus rivales en el bloque de izquierda -todo lo que crece PP y Vox en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, etcétera, es a costa del PSOE o Frente Amplio- en comunidades como Cataluña no está claro porque puede ser que el PSC crezca a costa de ERC y el bloque se quede igual”.

En Cataluña, la derecha, si aspira a gobernar, tiene que ser "competitiva", lograr un "resultado digno", ya que en esta comunidad nunca ha ganado el Partido Popular. "Necesitas conseguir un diputado en todas las provincias o, como ahora tienes otro partido más que también compite [Vox], a lo mejor sacar en todas las provincias no es tan importante, pero sí al menos que los dos motores funcionen".

Las únicas dos mayorías absolutas del PP en España, la de Aznar en el año 2000 y la de Mariano Rajoy en 2011, pasaron por unos buenos resultados en Cataluña para los estándares de los 'populares' en este territorio: obtuvieron representación en todas las provincias y sus dos mejores resultados históricos en porcentaje de voto, superando el 20% de los apoyos.