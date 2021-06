Aunque aún quedan puntos en España sin una conectividad decente, no hay duda de que cada vez se realizan más actividades por Internet. Este cambio hacia lo digital también ha modificado nuestros hábitos de consumo, con el dinero en efectivo en declive. Pese a ello, aún queda mucho por hacer para que toda la sociedad pueda disfrutar por igual de estos avances tecnológicos.

Durante el último año y medio la población española ha pasado mucho tiempo en casa, gran parte de él teletrabajando o cuidando de las personas a su cargo. En los momentos para el ocio, han destacado el consumo de cine y series a través de plataformas de streaming. Pero también hay otra actividad vinculada a Internet que ha cobrado mucho peso en los últimos meses: las compras online.

Que la pandemia ha acelerado el e-commerce no es una sorpresa. Según el Pulso Digital de Adevinta, Informe sobre la evolución y tendencias en los hábitos de consumo, una de cada tres personas ya compra por Internet semanalmente, un 10 % más que antes de la pandemia.

“No sabemos cuánto de los hábitos generados en este año y medio quedarán establecidos como definitivos en el futuro, pero hoy por hoy dos de cada diez personas declaran que su principal canal de compra es el online", explica en la misma línea Cecilia Aveledo, directora de cuentas de Marketing Strategy Understanding de Ipsos. Ya en octubre, los últimos datos de la consultora apuntaban a que un 45 % de la población compraba más por Internet que antes de la crisis sanitaria.

Además, hay quien ha aprovechado estos meses para dejar de ir un tiempo al gimnasio o a los restaurantes, e invertir ese dinero en tener esas comodidades en su hogar. En este contexto, el presupuesto online ha aumentado: antes de la pandemia, la mitad de los encuestados gastaba menos de 50 euros al mes; tras la pandemia, ese grupo se ha reducido mientras que el de los que gastan entre 100 y 250 euros se ha duplicado. Y sin embargo, el principal argumento para comprar por Internet en tiempos pandémicos no es reducir el riesgo de contagio, sino algo más práctico: la facilidad para comparar precios.

Aunque trabajan en un futuro euro digital que complemente al dinero en efectivo, las instituciones de los Veintisiete no pretenden eliminarlo . El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) , que debería decidir si sigue adelante o no con el proyecto de la moneda digital a finales de este mes, pide seguir utilizando billetes y monedas , considerados un método de pago que ofrece privacidad, rapidez e inclusividad .

Las personas mayores, un sector con dificultades para adaptarse

Pese a las grandes ventajas que trae el trasvase hacia lo digital, éste deja atrás a las personas vulnerables -aquellas que no pueden acceder a una tarjeta o un teléfono móvil- o a las de mayor edad, con mayores problemas de visión o de audición. Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), es consciente de que "no hay marcha atrás", pero reclama más tiempo para la adaptación a los nuevos sistemas.

El INE también recopila actividades en red que desempeñan los mayores, como buscar información o utilizar la banca electrónica. Sin embargo, los que no cuentan con los medios necesarios necesitan acudir a las sucursales o hacer uso de los cajeros. En ese sentido, tampoco ayuda la desaparición paulatina de estos últimos: según el Banco de España, en el primer trimestre de 2021 solo quedan 48.766, 700 menos que a finales de 2020.

Al respecto, Martínez Gómez señala que los cajeros son una solución parcial y que deberían ser mucho más "amigables" para las personas de avanzada edad. Por ejemplo, podrían funcionar más despacio, tener un tamaño de letra más grande, dar instrucciones a través de la voz, etc. Si no, explica, lo que hace la máquina tras un par de intentos erróneos es quedarse con la tarjeta, dejando a la persona sin poder sacar dinero o consultar su saldo.

Por situaciones como la descrita, Cecilia Aveledo es realista: sin tener al 100 % de la población "bancarizada y habilitada para hacer transacciones", el dinero en efectivo no puede desaparecer. Por ello, dessde CEOMA argumentan que, por mucho que intenten instruir a los mayores, no pueden hacerlo de la noche a la mañana y demandan más soluciones por parte de los bancos. "Es un maltrato psicológico, porque no es otro, decir: 'Mire: o usted aprende esto o realmente no puede relacionarse con un banco, ni con ningún tipo de comercio'", resume el presidente.