Cada tres años, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, en sus siglas en inglés) evalúa el nivel de los estudiantes de 15 años —en la recta final de la educación obligatoria— en lectura, matemáticas y ciencias; y a partir de las puntuaciones medias establece un ránking de países en estas competencias básicas.

El informe PISA, que elabora desde el año 2000 la OCDE, es la herramienta más consolidada y, en España en particular, tiene un gran eco en los medios y en las propuestas de políticas educativas. En 2021 debería haberse llevado a cabo; sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha obligado a retrasarla a la primavera de 2022, y sus resultados no llegarán hasta diciembre de 2023. Pero en medio de las nuevas reformas en Primaria, Secundaria y Formación Profesional, cabe preguntarse por el uso de este tipo de evaluaciones como termómetro de la educación.

Cuando salió PISA 2018, los titulares destacaron que España había sacado sus peores resultados en ciencias y que se estancaba en matemáticas , con puntuaciones similares a las de Hungría y Lituania . Hubo otra polémica, y es que la OCDE decidió no publicar los datos de España en comprensión lectora por "anomalías" y el "comportamiento inverosímil" de los alumnos en las respuestas. No obstante, seis meses después se difundieron los resultados y España había bajado a 477 puntos , 19 menos que en 2015 y "significativamente" por debajo de la media de la OCDE.

Críticas al 'resultadismo' del informe PISA

Se ha criticado que evaluaciones como PISA y similares reducen la complejidad educativa al centrarse en unos contenidos que, por fundamentales que sean, abarcan solo parte de lo que se aprende, y que terminan desplazando a otras materias menos "cognitivas" y también más difíciles de evaluar.

Sobre ello advierten expertos como Francisco Imbernón, catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. "Los pedagogos decimos que la evaluación externa está muy bien, pero hay que prestar atención a otros resultados y la importancia de otras materias: la música, la plástica, la educación física, los valores, la ciudadanía, que no se tienen en cuenta".

Es decir, si la evaluación se centra en los rendimientos cuantitativos, tenderá a evaluar solo aquello que se pueda poner en una escala. Algo así como la llamada Ley del Martillo, que define la confianza exagerada en un instrumento que resolverá todos los problemas, pero oculta el hecho de que "si la única herramienta que tienes es un martillo, todo problema se parece a un clavo".

Peor es para los detractores de PISA que, por la obsesión de verse bien situados en un ránking, hay gobiernos que caen en la tentación de adaptar sus políticas educativas para que los alumnos saquen mejor nota en los informes.

¿Todos? No. Imbernón cita precisamente el caso de Finlandia, que cambió su sistema para transformar la educación más "tradicional" y después de eso bajó en los índices que al principio lideraba. "Decidieron incorporar otros criterios que consideraban importantes, como los valores, la ciudadanía democrática y participativa. Perdió importancia la enseñanza de matemáticas, la lengua y las ciencias en favor de otros factores educativos no cognitivos. ¿Y es muy importante para Finlandia haber bajado? Pues no, porque no cede a la idea de educar a sus alumnos para que salgan bien evaluados en el informe PISA".

En la misma línea, se critica que la presión por los resultados condicione el trabajo de los profesores. Hasta el punto de verse "proletarizados", en palabras de Carmen Rodríguez, doctora en Pedagogía en la Universidad de Málaga, para enseñar de modo que "cuanto más se ajusten a estas pruebas, mejor". Así, "se carga a los alumnos con exámenes repetitivos para que demuestren que saben hacer esas pruebas y que las hacen mejor que nadie porque se las enseñan". En consecuencia, concluye, "se pierde todo lo que es la innovación, los proyectos educativos, trabajos que son mucho más fructíferos para una educación que tenga en cuenta la atención personalizada" [Ver preguntas liberadas de PISA 2018 en la prueba de lectura].

La OCDE ha respondido a esos reproches ampliando el análisis de PISA más allá de los conocimientos instrumentales. Ahora, en cada ciclo se explora una competencia innovadora, como la resolución colaborativa de problemas (2015), la competencia global (2018) y la competencia financiera, que se evalúa desde 2012. En 2022, se estudiará de manera específica el pensamiento creativo. Y PISA también analiza factores que influyen en las destrezas de los alumnos, mediante amplios cuestionarios de contexto. Lo que ocurre es que este aparato estadístico no suele superar el listón de los medios.

Más allá de las puntuaciones y los ránkings, es posible cuantificar las brechas sociales detrás de las diferencias de resultados en un territorio. Aplicando un índice socioeconómico y cultural, al descontar su efecto, las diferencias entre las puntuaciones de centros públicos y privados se reducen siempre (ver gráfico a continuación). En el caso de España, solo en Canarias (35 puntos), Ceuta (34), Madrid (13) y País Vasco (15) los estudiantes de los centros privados obtienen una puntuación en matemáticas significativamente más alta que los de los centros públicos.

También impacta en las puntuaciones el peso de los alumnos de origen inmigrante, como recuerda el catedrático Francisco Imbernón. "En las pruebas PISA sus resultados son inferiores a los obtenidos por los nacionales. Los alumnos inmigrantes se concentran en los centros públicos, lo que repercute negativamente sobre los alumnos nativos; pero esto solo se produce cuando la concentración en las escuelas es superior al 20 %. Si hay una concentración mucho más baja, como suele haber en las escuelas concertadas, mejora el resultado de rendimiento académico". Una evidencia sobre los efectos de la segregación escolar, en la que España destaca para mal en la educación primaria.

La propia OCDE apunta a otro factor. Está comprobado que la repetición de curso perjudica al alumnado y no mejora su rendimiento, genera un gasto importante y frustración en los alumnos. Por eso, los educadores reclaman intervención temprana, especialmente en casos de mayor riesgo; un debate recurrente en España, el país desarrollado con más alumnos repetidores en Secundaria.