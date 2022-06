PREGUNTAS PARA UNA DÉCADA

Un café, con el teléfono móvil; un libro, con la tarjeta de crédito; la barra de pan, con unas pocas monedas sueltas; y el alquiler, con una transferencia. Pocos útiles son tan ubicuos en el día a día de las sociedades modernas como el dinero, y ninguno adopta formas tan diversas sin dejar de ser siempre lo mismo. La revolución digital, sin embargo, le ha colocado en el umbral de una transformación que puede modificar su naturaleza y el sistema monetario y financiero global: donde ahora reinan las monedas soberanas a través del monopolio de los estados, en el futuro se atisba una multiplicidad de monedas digitales, tanto públicas como privadas, más accesibles y seguras, pero también menos anónimas.

Es un cambio de contornos borrosos, aún sujeto a numerosas incertidumbres, pero con profundas consecuencias sociales, puesto que la capacidad de emitir moneda está vinculada al poder económico y, en última instancia, a la autoridad política. Y desde el abandono definitivo del patrón oro, en 1971, el dinero ya no es la representación de una mercancía o activo, sino que es una cuestión de confianza.

Siempre lo fue, en realidad. Cuando se acuñaron las primeras monedas, en la Antigüedad, y cuando los comerciantes chinos empezaron a usar papel moneda, allá por el siglo VII, respaldado con reservas de mercancías o metales preciosos. El público se fiaba y aceptaba esos billetes porque alguien que les merecía crédito respondía de su valor. Ya en el siglo XIII, el fundador de la dinastía Yuan, Kublai Khan, impuso ese valor por decreto, sin ningún respaldo más que la amenaza de pena de muerte si no se aceptaba.

Nacía así el dinero fiduciario, que hoy conforma los sistemas monetarios modernos: el dinero no tiene más respaldo que la autoridad de quien lo emite. Como ya ocurría cuando los billetes se cambiaban por oro, quienes crean dinero son los bancos comerciales, a través de la intermediación financiera -cuando toman el dinero de un cliente y lo prestan a otro, lo que incrementa la cantidad en circulación-, pero quienes lo respaldan son los estados -un grupo de estados, en el caso del euro-, a través de los bancos centrales.

Los ciudadanos aceptan un billete en dólares o una transferencia en euros porque se fían de que mantendrá un valor similar con el tiempo. Y los bancos centrales se comprometen a actuar para que ese valor, que representa la riqueza aparente del país, sea estable. Por eso, su principal labor, la base de su credibilidad, es luchar contra la inflación que desgasta su moneda. Y precisamente por eso, por su falta de estabilidad, las nuevas criptomonedas no sirven como dinero, al menos por ahora.

Sin embargo, se trata de sistemas complejos para el gran público , tal como recalca Gregory Claeys, especialista en política monetaria del Instituto Bruegel : "Ya usamos dinero digital cuando utilizamos la tarjeta de crédito, no veo cómo estas nuevas criptomonedas pueden hacer más fácil que gastemos el dinero. Es más difícil usar bitcoin que hacer una transferencia, no lo veo en el uso diario. Y su precio es muy volátil, [cambia] de un minuto a otro".

Un nuevo sistema monetario

La más evidente es que, si quien crea el dinero es el banco central y no los bancos comerciales, el público siempre preferirá utilizar la moneda soberana digital a la que ofrezcan los bancos comerciales, porque, por definición, los bancos centrales -los estados- no pueden quebrar. "La mayoría de la gente no apreciará un gran cambio, pero el dinero será un poco más seguro: no será dinero del banco, sino del banco central. Y eso es un riesgo para los bancos", indica Gregory Claeys.

El especialista del Instituto Bruegel desliza que los bancos comerciales pueden verse forzados a ofrecer un interés para que la gente utilice sus monedas. Y el banco central asumiría las funciones de los bancos: los ciudadanos tendrían cuentas contra la autoridad monetaria y le pedirían préstamos. Miguel Otero duda de que los bancos centrales quieran asumir esa función: "La visión del BCE no es la de una relación directa con ahorradores y acreedores. Eso lo seguirán haciendo los bancos comerciales, pero sus funciones cambiarán; proveerán servicios como las aplicaciones wallet [monedero] en las que estará el dinero".

El BCE, de hecho, está estudiando si pone un límite a la cantidad que cada ciudadano podrá tener en euros digitales, entre 3.000 y 4.500 euros. Porque, si el público prefiere tener moneda soberana y no cuentas en bancos comerciales, el dinero disponible para ofrecer préstamos puede sufrir un drástico descenso. Un vuelco en toda regla del sistema financiero que acabaría por afectar a la economía real, aunque el investigador del Real Instituto Elcano cree que la solución definitiva vendrá de la colaboración entre poder público y empresas privadas.

A esos cambios en la intermediación financiera se unen otros interrogantes, como la capacidad que tendrán los bancos centrales en ese nuevo sistema para controlar la oferta monetaria, es decir, la inflación. O cómo se limitaría el enorme poder de un banco central que, a través de su moneda digital, tendrá registros de todo lo que los ciudadanos hacen con su dinero. Por ese resquicio, la resistencia a perder toda privacidad en los intercambios, es por lo que los expertos creen que el efectivo seguirá desempeñando un papel relevante en el futuro.

"El dinero en metálico ha sido la clave de la anonimidad y del contacto físico entre el ciudadano y el soberano. ¿Cómo se van a mantener esos dos elementos con la moneda digital?", se pregunta Miguel Otero, que apunta la necesidad de vínculos identitarios o afectivos con la moneda. Gregory Claeys también cree que, aunque el dinero será "cada vez más y más digital", quedará espacio para el efectivo por el anhelo de privacidad. Un nicho que, a su vez, podrían aprovechar las nuevas monedas privadas, ofreciendo esa privacidad. La clave, en esa diversidad de opciones, será la confianza que los ciudadanos, encarnados en consumidores, inversores, ahorradores o acreedores, depositen en cada moneda.