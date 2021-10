La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) volvió a señalar a España la semana pasada por su elevada tasa de repetición escolar, lo que, a priori, se traduce como un nuevo revés para el sistema educativo de un país que tampoco saca buena nota en las cifras relativas al fracaso escolar. Una vez conocidos los datos, falta llegar hasta la raíz de los mismos y conocer si esa cifras son tan relevantes como parece.

En caso de que lo sean, ¿habría que atribuirlas a un mayor número de estudiantes españoles con carencias en el aprendizaje, a un fallo del modelo de enseñanza o a un sistema que fomenta las repeticiones?

La mayoría de expertos consultados por RTVE.es ve muy preocupantes las estadísticas y considera que éstas deben relacionarse principalmente con una "cultura de la repetición" tan extendida como mal enfocada. En su análisis recuerdan, en primer lugar, que la advertencia de la OCDE no es para nada novedosa.

“Llevamos decenios siendo uno de los países con mayor nivel de repetición y con una persistencia tremenda. Ese dato se conoce todos los años, con PISA y sin PISA. Lo chocante, si acaso, es que otros países han ido rectificando su política —Francia ha corregido eso mucho, Portugal también— y sin embargo España persiste. De hecho, aquí todavía tenemos esos debates sobre si los alumnos deben pasar con tres, con dos, con cuatro o con una de curso”, señala Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y autor de numerosos libros y publicaciones sobre educación.

Respecto a las últimas cifras conocidas, este experto las define como "disparatadas". La tasa de repetición de los alumnos españoles en la ESO llega incluso a cuadruplicar la media de la OCDE: El 8,7% de los estudiantes de la primera etapa y el 7,9% de la segunda no pasaron de curso en 2019, cuando las medias en la organización eran del 1.9 y el 3%.

" PISA tiene un gran problema , los países se gastan un montón de dinero en hacer los estudios y la utilidad de los estudios es enorme desde el punto de vista académico. Es decir, para los analistas es maravilloso completamente, pero para las políticas no, porque prácticamete no se desprende ninguna norma, regla, lección o enseñanza de estos datos . Eso los coloca en una situación difícil y hace que se recurra a cosas obvias y en este caso, en el de la repetición, perfectamente falsas, como decir que los repetidores rinden mal porque son repetidores, en lugar de decir que son repetidores porque rinden mal", argumenta Carabaña.

Otro problema del sistema, en palabras de Martín Ortega, es que no se atiende a la diversidad : "Se considera que hay un alumno medio del curso que corresponda, pero la realidad es que todos somos diversos y esto no quiere decir que tengamos una necesidad especifica. Un ejemplo: 'si tienes tres hijos y haces lo mismo con los tres, con alguno te estrellas seguro, porque los tres no son iguales'. Esto lo entendemos en las familias y parece que la escuela se niega a aceptarlo. Los seres humanos no somos todos iguales", afirma la profesora. A su juicio, " nunca un fracaso ni un exito escolar se puede atribuir exclusivanete al alumno " porque los procesos son bidireccionales, de enseñanza y de aprendizaje.

"Estos datos tan negativos para España tienen, al menos, una doble causa, y una de ellas tiene que ver con que aquí existe una cultura por la que se considera que no repetir está asociado a que lo haces todo demasiado fácil, en el sentido de que rebajas el nivel. Si no sabe algo, ¿cómo no va a repetir?", explica Martín Ortega.

¿Resultan beneficiosas para los alumnos las repeticiones?

Este catedrático considera que la repetición "puede ser beneficiosa" para alumnos que no hayan adquirido todas las competencias ligadas a su etapa educativa y confía en que los profesores estén decidiendo con acierto lo que consideran mejor para el alumno.

"Nadie puede demostrar que seria mejor que no repitieran y nadie ha demostrado que los países donde no se repite tengan mejor resultado. Si la repetición fuera mala, los países donde no se repite tendrían mejores resultados, pero no los tienen (...) En ocasiones los refuerzos no pueden ser tan poderosos como repetir el curso, que sí es un gran refuerzo. También tiene una gran ventaja para la organización de la docencia porque dar clase a un grupo homogéneo es más fácil y eficaz que dar clase a grupos heterogéneos", sostiene Carabaña, que admite, no obstante, que esta medida tiene algunos perjuicios para el alumno, como el que puede suponer separarlo de sus compañeros.

Su visión es muy distinta a la que tienen Fernández Enguita, Martín Ortega y Dopico, quienes creen que repetir debe ser una opción absolutamente "excepcional" y se detienen en los perjuicios que la medida conlleva para los adolescentes, en muchos casos.

“La pregunta que cualquiera que piense en la repetición tiene que hacerse es: ¿repetiria un año de mi vida porque una parte de las cosas las he hecho mal? Y la respuesta sería: ¡pero qué estupidez! Lo que uno tiene que hacer es complementar lo que no ha terminado, hacer lo que no ha hecho, pero no repetir un año. Eso es un castigo y una forma de clasificación y de estigmatización en un sistema en el que la normalidad se define como que a tal edad todos los alumnos deberán haber hecho tal cosa”, recalca Fernández Enguita.

Él ve necesario bajar la tasa a una cifra que esté por debajo del 5% y fijar la repetición como una opción inusual que pueda servir en casos como el de alumnos que hayan sufrido un accidente, requerido hospitalización o vivido alguna experiencia familiar que les impidiera seguir el curso.

“La cuestión consiste, si lo miras de lejos, en que un curso es un paquete de asignaturas que no tienen mucho que ver entre sí. Lo que hacemos constantemente es obligar al alumno a repetir todo el paquete solo porque falta una parte del mismo”, incide Fernández Enguita.

La última reforma educativa, la 'ley Celaá' o LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020, prevé que la repetición sea así, algo excepcional, pero el real decreto que regulará la evaluación, promoción y titulación todavía no está cerrado. Su último borrador establece que los suspensos no sean el único criterio a la hora de permitir si un estudiante pasa de curso y señala que los alumnos de secundaria y de bachillerato con hasta dos asignaturas suspensas podrán promocionar de curso, aunque ello dependerá en última instancia de la decisión que tome el equipo docente de forma colegiada y de determinadas condiciones.

"Lo que dice la ley actual es que, antes de que repita, al estudiante hay que darle todos los apoyos necesarios, cosa que no se hace, y luego, si esto no funciona, repetimos (...) Cuando un chico lleva un desfase importante, repetir no serviría de nada porque no se cambian las metodologías. Hay algún motivo por el que no está avanzando y es el sistema el que tiene que adaptarse a él, y no él al sistema", subraya Dopico, convencida de que esta posibilidad que ofrece el sistema educativo está "mal planteada".