El consumo y el gasto per cápita en alimentación fuera del hogar se desplomaron en 2020, un año marcado por el confinamiento y la pandemia de COVID-19. Cada español destinó una media de 667 euros a comer y beber fuera de casa, un 37% menos que en el año 2019. Por contra, el gasto per cápita en alimentación dentro del hogar en el mismo periodo fue de 1.716 euros, casi un 14% más que en 2019.



En conjunto, cada español gastó 2.383 euros en 2020 para comida y bebida, tanto en casa como fuera de ella, una cifra que supone un 7,2% menos que el año previo y cuya causa principal fue el cierre y las restricciones en el canal de la distribución Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías).



En 2020, el consumo global de alimentos per cápita fue de más de 774 kilos de alimentos, un 2% más que en 2019. De ellos, 689 kilos se consumieron dentro de los hogares, casi un 11% más que en 2019; mientras que 84,8 kilos se consumieron fuera del hogar, lo que supone una caída del 38% con respecto a 2019.



Así lo ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la presentación este jueves del Informe de Consumo Alimentario de 2020, que analiza los hábitos de compra de 12.500 familias y 10.500 muestras en hostelería. Desde hace más de tres décadas, este trabajo permite disponer de una información anual completa sobre los alimentos y bebidas que se consumen dentro y fuera del hogar, y cuáles son los hábitos y tendencias de consumo de los españoles.



"El 2020 ha sido un año muy interesante y peculiar, porque las lecciones que se pueden sacar están vinculadas a la pandemia. Los datos de consumo han roto con la evolución de los últimos años. Además, el mayor consumo en volumen en los hogares no compensó, en términos de valor, el descenso del consumo en la hostelería", ha explicado Planas.

102.082 millones destinados a alimentación En concreto, el gasto de los españoles en alimentación se situó en 2020 en 102.082 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,2% con respecto al año anterior. De este gasto, 79.348 millones de euros corresponden al consumo doméstico (77,7%) y 22.734,47 millones de euros al consumo realizado fuera del hogar (22%). En cuanto al volumen, el consumo total en España alcanzó los 34.767 millones de kilos o litros, lo que supone un 4,4% más. De esta cantidad, un 91,7% se realizó en los hogares, debido a los confinamientos y restricciones, y un 8,3% fuera del hogar. Respecto al consumo en los hogares españoles, Planas ha apuntado que el gasto en alimentación ascendió en 2020 a 79.348,3 millones de euros, un 11,2% más.



El informe subraya la evolución en la primera mitad del año -marcada por el confinamiento estricto por la pandemia- y una segunda menos restrictiva: de enero a junio repuntó la compra de productos de mejor conservación y almacenaje como harinas y sémolas (+69,1 %), aceite de oliva virgen extra (+28,9 %) legumbres (+25,4 %) o pescado congelado (+24,1 %). Ya en la segunda mitad del año, con la "nueva normalidad", se elevó la compra de sardina/boquerón (+32 %), mariscos y crustáceos (+12,4 %) o carne de ovino y caprino (+11,2 %).



En términos anuales y respecto a la composición de la cesta de la compra, la leche y sus derivados, frutas frescas, hortalizas y patatas frescas, aguas de bebidas envasadas y carne representan el 60,8 % del total en volumen y un 51 % en valor (del que el 20,4 % se destinó a la adquisición de carne). Aunque el volumen de pescado sólo representó el 3,6 % de la cesta, su valor supuso el 12,9 %.



El titular de Agricultura ha destacado la caída del consumo de bebidas, que siempre tenía una buena evolución, en este 2020. "Creemos que el cierre de las barras de los bares y restaurantes es lo que ha provocado este descenso", ha explicado.