¿Imaginas vivir en un mundo donde el dinero en efectivo ha dejado de existir? Es algo hipotético y que a día de hoy puede que no nos planteemos, pero hay expertos que confirman que para 2030, Suecia será uno de los países que hará toda transacción a través de la banca online. En este sentido, juegan un papel fundamental las criptomonedas. ¿Qué son? ¿Cuántas hay? ¿Es cierto que resulta fácil hacerte con ellas? Para despejar las incógnitas hablamos con Álvaro Cobarro, CEO de Bitcobie.

[Mira ya todos los programas de Whaat!?]

"Hace unos años recuerdo que las empresas decían "blockchain sí, bitcoin no". Ahora se han dado cuenta de que estaban pagando millonadas para desarrollar tecnologías que no les hacían falta. Así que son conscientes de que bitcoin no es un enemigo, sino que es algo que ha llegado para quedarse. De hecho han salido noticias diciendo que Elon Musk y Tesla han metido 1.500 millones de dólares en bitcoins de forma oficial, y eso se va a repetir. Es decir, esta gente no entra para ver si gana un poco de dinero, sino porque sabe que ahí hay algo gordo", apuntaba Cobarro durante el directo de Twitch comentando el programa.

Ahora bien, ¿es verdad que el 70% de las criptomonedas que han sido creadas ya han desaparecido? Tal y como apuntan varios estudios, solo prevalecen aquellas a las que se le da valor y se perpetúa su uso a través de varias transacciones. El ejemplo del bitcoin es claro: solo puede haber en circulación 21 millones, y en la actualidad ya se rozan los 18. ¿Qué pasará cuando alcancemos la cifra límite? "Bitcoin no es anónimo, la cosa es que nos han vendido la película de tal forma que relacionamos la privacidad con la delincuencia, pero tenemos derecho a hacer lo que queramos siempre y cuando no sea ilegal", concluía Álvaro.