El duro encuentro ante Inglaterra dejó dos tocados en la selección española. Marc Pubill y Pau Cubarsí tuvieron que ser sustituidos por sendos problemas físicos, aunque por fortuna ambos futbolistas sufren dolencias leves y podrán regresar pronto a los terrenos de juego.

El Atlético de Madrid ha confirmado que las pruebas realizadas a Marc Pubill han descartado una lesión grave. El catalán sufre un "esguince leve" y "queda pendiente evolución". El futbolista es duda para el duelo de este domingo contra el Getafe.

El defensa fue sustituido en la primera parte del encuentro entre España e Inglaterra debido a molestias en un tobillo. El lateral derecho en el once titular de Luis de la Fuente sufrió un golpe con el inglés Ezri Konsa en un saque de esquina, después intentó continuar sobre el campo, pero finalmente tuvo que pedir la sustitución.

Pau Cubarsí también tuvo que abandonar el césped antes de tiempo. El central fue sustituido al descanso por Dean Huijsen y el FC Barcelona ha informado este lunes que sufre una "sobrecarga en el músculo psoas ilíaco". La entidad culé no descarta que el defensa llegue al duelo frente al Villarreal si su evolución es positiva.