El lanzamiento del Grand Theft Auto VI es la noticia cultural de la semana, del mes y una de las más importantes del año indudablemente. ¿Cultural? Sí. Trece años de espera para crear un nuevo universo que dejé el listón en el Everest de los mundos libres digitales, que aspira batir sus propios récords y la crítica ya lo ha aplaudido, y que apareja añadidos colaterales más que enjundiosos... Hablamos de Grand Theft Auto VI: The Album, en concreto.

La música es uno de los pilares para la ambientación del popular videojuego e incluso de la sátira que representa, actuando como hilo conductor a través de las distintas emisoras de radio. En concreto, en este Grand Theft Auto VI la presencia española destaca especialmente en la emisora latina Cocoteo FM con Rosalía, Judeline, BB Trickz o el mítico rapero sevillano Haze.

La importancia de salir en Grand Theft Auto

Para que se hagan una idea de la envergadura que supone salir en una de esas radios del juego, la estrella del trap español Kaidy Cain lo explicaba muy bien cuando él apareció en el GTA V, según contó en varias entrevistas: "En ese momento me sentí un artista. Llevaba tiempo viviendo de la música y viviendo bien, y a mí me veían los chamaquitos del barrio que me conocían y para ellos era el Dani, no había hecho nada relevante. Pero en cuanto salió lo del GTA venían: "Dani, Dani ¡que te he visto que has salido en lo del GTA!". Y yo: "Pero si ayer también me iba bien". Para la gente del barrio eso es un Oscar, un Goya o un Grammy. Para ellos es así y para mí también".

Pero es que además de las radios de distintos géneros (latino, country, metal, pop o hip-hop), como decíamos, este GTA VI ha lanzado un álbum ad hoc repleto de superestrellas participando en él que también da la medida del poderío que representa. Antes de citar la retahíla de participantes con canciones inéditas avisar de que hagan después la comparación sobre qué banda sonora de película incorpora un cartel así...

Coachella soñaría con este cartel

Hablamos Dua Lipa, Lana del Rey, Playboi Carti, Keith Richards, Travis Scott, Yung Lean, Future, JEANNIE, Justice, CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again, Tame Impala, SZA, Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Cardi B, Camila Cabello, Arca, Rina Sawayama... y muchos más. Coachella 'mataría' por un cartel de esta prestancia y fama.

Un poco más de una hora y media de música, la lista de 34 temas ya es pública y abarca grandes figuras del pop o la tradicional remesa de hip-hop, música latina, electrónica y el funk que no falte. Y no solo es algo digital, esta colaboración entre Atlantic Records y Rockstar Games se puede comprar en CD por 17 euros y también en vinilo por 41 euros e incluso existe una edición especial de 124 euros (ya agotada) que incluye los dos discos en color magenta transparente relleno de líquido azul y un diseño exclusivo de ilustraciones.

Más de una década esperando a Lana del Rey

Lana del Rey propone Crazy For You, una canción que sus fans esperaban que publicara desde hace once años, JEANNIE, k-popera de BLACKPINK, también aparece con Power Trip y Dua Lipa con Go Easy. En modo divas, hay que hablar también de Zara Larsson con Fast Emotion, Camila Cabello con Sweet Like Candy o Rina Sawayama también está por ahí.

En clave latina, y brillando con luz propia está Jhayco y Rauw Alejandro con Macacoa 2000, aparte de otros muchos artistas. Raperos como Playboi Carti, Young Thug o Kodak Black (excitante tema el de este último, de hecho) también actúan y brilla especialmente en un álbum de extraña coherencia en sus colores las piezas de Travis Scott, la de JT y la de Yung Lean junto a Future & Metro Boomin.

El dúo francés Justice es fundamental en GTA VI pues aparece en dos canciones del álbum, además de encargarse de la música original del videojuego. Y entre artistas de corte más clásico tenemos a Tame Impala, Keith Richards o Jesse Johnson.

La lista completa de las canciones del disco es la siguiente: