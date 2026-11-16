De una entrevista a Darío Eme Hache por Arturo González-Campos y Dani Rovira podría esperarse que girara sobre todo alrededor de la comedia y, sin embargo, ha sido otro tema el que ha conquistado su conversación: los videojuegos. En una semana marcada por el lanzamiento del GTA 6, Darío Eme Hache ha reivindicado en Mi persona favorita el poder del gaming y la ternura genuina. También ha hablado de esa ley del mínimo esfuerzo que lo lanzó a los brazos de Vine y, ahora sí, el humor que hace en redes sociales.

"Un videojuego hizo que empezara a decir más 'te quiero'"

La suya es una comedia distinta a la de Dani Rovira y Arturo González-Campos, principalmente porque sus herramientas son otras. "Siempre he pensado que yo he utilizado las herramientas que por época me han tocado. Si hubiese nacido 10 años antes, a lo mejor hubiera estado en los años 2000 haciendo bolos por Murcia", explica.

Él se hizo famoso, en concreto, en Vine, una antigua red social marcada por la brevedad de sus vídeos: duraban solo hasta seis segundos. Tiempo más que suficiente para Darío Eme Hache: "En seis segundos, un vídeo tiene la capacidad de sacarte una risa". Otro motivo le llevó a Vine y no a YouTube, la otra gran red social de aquel momento: "Por ley del mínimo esfuerzo".

Arturo González-Campos, Darío Eme Hache y Dani Rovira en 'Mi persona favorita'

Pero ¿qué hace Darío Eme Hache en sus ratos libres? ¿Qué cultura consume? Más que ver comedia, lo que más hace es jugar a videojuegos. "Cualquier medio audiovisual te lleva de punto A a punto B y ya. El videojuego es el que te da la falsa sensación de que tú tienes el control de llegar al punto B", asegura. En este camino hay también emoción: "Hay un videojuego que hizo que empezara a decir más 'te quiero'".

Pero un videojuego en concreto domina todos los titulares. "Para mí el lanzamiento del GTA 6 es el acontecimiento cultural de la década", asegura. La expectación es total. "Es una cosa al nivel de un eclipse", apunta Dani sobre este fenómeno, que da la espalda a quienes no juegan videojuegos. Es el caso de Arturo: "Es un acontecimiento brutal -ahí es cuando yo siento cierto pánico- del que yo estoy al margen".

Darío Eme Hache en 'Mi persona favorita'

Darío Eme Hache sobre la comedia: "No sé hacer otra cosa"

La ternura y la sensibilidad se adueñan de la conversación, frente a la ternura más hipócrita, esa que ante todo intenta serlo. "Es verdad que es muy difícil, porque cuando lo intentas buscar, la ternura sale forzada. Y la ternura yo creo que se encuentra también muchas veces en momentos que no te esperas", explica Darío. Se ve en esa ternura inesperada de las redes sociales, pero también en la comedia. Sobre ello aporta su perspectiva Dani Rovira: "La comedia involuntaria es algo mágico, es algo cósmico. Conocemos mucha gente que no es graciosa adrede, pero que tiene una que tiene una comedia involuntaria increíble. Cuando quiere ser gracioso, no lo es. Cuando no lo pretende, es más gracioso que cualquier persona. Creo que con la ternura pasa un poco igual".

'Mi persona favorita' entrevista a Darío Eme Hache

Mi persona favorita vuelve a la comedia y a la carrera de Darío Eme Hache, con una especialidad muy concreta: los 'cuñaos'. "Yo creo que puedo hacer cosas de cierta forma porque no pienso de cierta forma", dice. No le teme a la cancelación. "A la gente le puede gustar o no le puede gustar. Yo lo puedo hacer bien o mal, pero es que no sé hacer otra cosa. Voy a seguir haciendo esto hasta que aguante porque no sé hacer otra cosa".