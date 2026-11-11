Cuidado con este video: no son cayucos "listos para zarpar" hacia Canarias, es un bulo recurrente

En los últimos diez días se ha registrado la llegada de 7.500 migrantes a la isla de El Hierro del archipiélago canario. En este contexto, circula en redes sociales un vídeo de imágenes satelitales que muestran miles de cayucos en el puerto mauritano de Nuadibú y aseguran que "preparan una invasión inminente a las Islas Canarias". Es un bulo. Las fotos satelitales reflejan desde 2012 miles de embarcaciones amarradas en este puerto y no implican que estén preparadas para invadir el archipiélago español.

"Alerta roja en Canarias: las imágenes de satélite que demuestran el caos inminente", leemos en un mensaje de X que difunde el vídeo y que se ha compartido más de 1.000 veces. El mismo mensaje añade: "Una invasión permanente se cierne sobre el archipiélago canario. Las impactantes imágenes de satélite y cartografía aérea captadas en Nuadibú (Mauritania) muestran una cantidad descomunal de cayucos amontonados en los puertos, preparados y listos para zarpar con miles de personas hacia las costas españolas".

No son cayucos "preparados para zarpar con miles de personas hacia costas españolas"

Los miles de cayucos que aparecen en las imágenes de satélite no son embarcaciones listas para zarpar rumbo a España. Son cayucos que aparecen amarrados desde hace años en el puerto pesquero mauritano de Nuadibú, como puedes ver en la geolocalización en Google Maps del puerto con imagen de 2026: 20.912705204216046, -17.03908046237382. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda con Google Earth Pro de las imágenes de satélite del puerto en diferentes años (2012, 2017, 2020 y 2025). Comprobamos que la multitud de embarcaciones en el puerto se repite año tras año y que, en la última actualización del año 2025, la cantidad de cayucos y barcos pesqueros es similar a la de años anteriores. Puedes comprobarlo en la imagen comparativa inferior.

Imágenes satelitales del puerto de Nuadibú en Mauritania de los años 2025, 2020, 2017 y 2012Google Earth Pro / VerificaRTVE

En la agencia Getty Images encontramos otras imágenes que muestran a los pescadores preparando las nasas y redes de pesca junto a decenas de cayucos y un pesquero amarrados en el puerto de Nuadibú en 2026 (1 y 2). También encontramos imágenes similares en un vídeo publicado en 2020 por la ONG BiodiverCités.

El bulo de la invasión inminente con miles de cayucos circula desde 2020

El bulo de la invasión inminente de Canarias con miles de cayucos preparados en Nuadibú ha estado circulando por las redes al menos desde el año 2020. En julio de 2024, en VerificaRTVE desmontamos esta falsedad presentada entonces con el formato de un vídeo similar de imágenes de satélite exhibidas desde un móvil y un mensaje que hablaba de "miles de cayucos preparados para salir" hacia las Islas Canarias. El vídeo falso circulaba desde el año 2020 en mensajes de redes sociales como Facebook y X.

En VerificaRTVE ya te hemos advertido de otros bulos relacionados con la migración en España. Por ejemplo, explicamos que este vídeo no muestra a musulmanas haciendo cola en una guardería pública gratuita en Países Bajos, es un bulo y, también hemos señalado que estos vídeos no muestran lanchas con migrantes llegando a Andalucía en la actualidad, son vídeos de 2023.