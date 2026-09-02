Los ataques a las ONG: la desinformación que promueve recortes y pone vidas en peligro

Las ayudas a la cooperación y la acción humanitaria, así como la labor de las organizaciones en países en conflicto o crisis humanitarias, son objeto recurrente de bulos. Y es una estrategia global. Desde el bulo de que Cruz Roja no atendió a las víctimas de la dana de Valencia o los incendios y sí lo hace en la crisis migratoria en Ceuta, a los mensajes engañosos sobre la agencia de cooperación estadounidense USAID para justificar su cierre. En VerificaRTVE recopilamos y analizamos las narrativas desinformativas que buscan desacreditar la acción humanitaria y ayuda al desarrollo para, en último término, justificar unos recortes en cooperación que tienen graves consecuencias sobre la vida de millones de personas.

Crisis migratoria en Ceuta: desinformación sobre las ONG en terreno A raíz de la crisis migratoria en Ceuta que se inició el 30 de julio, en redes sociales se ha extendido desinformación sobre las ONG que trabajan sobre el terreno. Contra Cruz Roja se ha extendido un discurso que busca desacreditar su labor mediante la difusión de falsedades. El mismo 30 de julio, se difundió como actual la icónica imagen de 2021 del abrazo entre Luna, voluntaria de esta organización, y un joven migrante en Ceuta. Ya entonces la joven recibió una campaña de odio y, en la actualidad, este vídeo se ha utilizado nuevamente para extender el discurso de odio contra trabajadores humanitarios. Mensajes de X que difunden como actual el vídeo de 2021 de una voluntaria de Cruz Roja abrazando a un joven migrante junto a mensajes de odio VerificaRTVE También se extendió la falsedad de que este reparto de comida organizado por Cruz Roja y Cooperación Sur-Sur era un traslado de menores a la península. Además, circuló el bulo de que esta organización no ayudó a las víctimas de la dana de Valencia ni de los incendios. Nueva campaña de desinformación contra Cruz Roja: ayuda en los incendios y la dana de Valencia, como en Ceuta La labor de la ONG alemana Mission Life International (MLI) en Ceuta también está siendo cuestionada. Publicaciones de internet y redes sociales afirmaron que esta organización "regalaba" teléfonos a migrantes. Esta ONG lo desmintió: "No, no estamos regalando teléfonos, a pesar de las informaciones falsas". El presidente de la organización, Nolte Bauer, ha asegurado a VerificaRTVE que desde la ONG "no se proporciona ningún móvil a nadie". Además, señaló: "La difusión de noticias falsas sobre nuestro trabajo pone a nuestro personal en grave peligro. Pedimos a todo el mundo que se ciña a los hechos y no difunda mentiras". Bauer ha explicado que "los equipos de MLI" han estado "recargando los teléfonos de las personas en tránsito" para que puedan "mantenerse en contacto con susla familias y seres queridos". a recarga de móviles la realizan mediante "una furgoneta que alberga una estación de energía solar". Proporcionan "los cargadores necesarios" y realizan "un registro con un número único que evita que se mezclen los teléfonos".

Migración, Palestina y Agenda 2030, asuntos por los que reciben ataques las ONG Según una encuesta interna de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo realizada a sus socios y socias, a la que ha tenido acceso VerificaRTVE, es habitual que "reciban discursos de odio las organizaciones que trabajan" en una serie de áreas específicas. Por ejemplo, a quienes trabajan en Palestina "llegan a acusarles de terrorismo" y las organizaciones que centran su labor en migraciones reciben "acusaciones de tráfico de personas y pertenencia a mafia", relatan desde La Coordinadora. Además, denuncian "ataques físicos a sedes de ONG" durante los disturbios de Torre Pacheco a raíz de que un hombre de la localidad murciana fuera agredido en julio de 2025, un suceso que fue objeto de una gran cantidad de bulos durante los días posteriores a la agresión. En 'Torre Pacheco: anatomía de un bulo', una investigación conjunta de VerificaRTVE y la agencia EFE, te contamos cómo la desinformación y el odio se extendieron en las redes y llegaron a la calle. En el contexto de la reciente crisis en Ceuta, los mensajes de descrédito contra Cruz Roja se trasladaron a la calle con boicots al reparto de comida a los migrantes. Desde MSF España detallan que su organización también ha "sufrido" ataques en redes sociales cuando han "tratado temas sobre migración" como las "operaciones de rescate y salvamento" que han realizado en el Mediterráneo. "Hemos tenido haters que han criminalizado nuestro trabajo", apunta Raquel González. Añade que reciben "ataques por campañas que intentan frenar los discursos de odio" y "por realizar proyectos con enfoque feminista", así como por llevar a cabo acciones vinculadas a la Agenda 2030, "incluyendo bajas de socias y discusiones con alumnado y docentes".

Criminalización de organizaciones mediante acusaciones sin pruebas El asedio a las ONG también se realiza a través de acusaciones sin pruebas. González recuerda el incidente crítico de MSF en Camerún por el que cuatro trabajadores de la organización fueron detenidos durante un año en prisión preventiva y posteriormente absueltos. Este informe de la organización detalla que fueron "detenidos e inicialmente acusados de colaborar con movimientos secesionistas". "Todos fueron exonerados en una decisión judicial que reconocía que estaban prestando asistencia médica humanitaria imparcial, independiente y neutral", relata el informe. El asedio a las batas blancas en Gaza: "No han sido víctimas colaterales, sino el centro mismo de la estrategia de guerra" Ebbaba Hameida / DatosRTVE / VerificaRTVE Raquel González denuncia también los ataques a estructuras o personal médico "con la excusa de que estás apoyando a uno de los bandos del conflicto" que han "visto en Gaza, Sudán y en Ucrania". "Digo con la excusa porque cuando atacan no hay absolutamente ninguna prueba, ninguna investigación, ningún análisis que efectivamente demuestre que tú estás apoyando al lado contrario o que tú estás siendo una especie de actor, como que estás en connivencia con la otra parte", aclara. Y recuerda: "Esto lo vimos en Siria, cuando el presidente, Bachar al Asad, directamente en la guerra civil siria nos llamó terroristas". González recalca la importancia de "la imparcialidad de poder estar en ambos lados del conflicto". Sin embargo, en el caso de Siria, cuenta: "Assad no permitía que estuviéramos en su lado y por el hecho de estar en el otro lado, controlado por actores armados que no eran su ejército, él consideraba que éramos enemigos". La coordinadora de MSF España señala una "tendencia muy preocupante en los últimos años" que es que el 80% de los ataques contra la misión médica y los humanitarios son perpetrados por estados, según recoge este informe de la organización.