Los ataques a las ONG: la desinformación que promueve recortes y pone vidas en peligro
- Con la crisis humanitaria en Ceuta se reaviva la desinformación y los ataques contra las ONG
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Las ayudas a la cooperación y la acción humanitaria, así como la labor de las organizaciones en países en conflicto o crisis humanitarias, son objeto recurrente de bulos. Y es una estrategia global. Desde el bulo de que Cruz Roja no atendió a las víctimas de la dana de Valencia o los incendios y sí lo hace en la crisis migratoria en Ceuta, a los mensajes engañosos sobre la agencia de cooperación estadounidense USAID para justificar su cierre. En VerificaRTVE recopilamos y analizamos las narrativas desinformativas que buscan desacreditar la acción humanitaria y ayuda al desarrollo para, en último término, justificar unos recortes en cooperación que tienen graves consecuencias sobre la vida de millones de personas.
Crisis migratoria en Ceuta: desinformación sobre las ONG en terreno
A raíz de la crisis migratoria en Ceuta que se inició el 30 de julio, en redes sociales se ha extendido desinformación sobre las ONG que trabajan sobre el terreno. Contra Cruz Roja se ha extendido un discurso que busca desacreditar su labor mediante la difusión de falsedades. El mismo 30 de julio, se difundió como actual la icónica imagen de 2021 del abrazo entre Luna, voluntaria de esta organización, y un joven migrante en Ceuta. Ya entonces la joven recibió una campaña de odio y, en la actualidad, este vídeo se ha utilizado nuevamente para extender el discurso de odio contra trabajadores humanitarios.
También se extendió la falsedad de que este reparto de comida organizado por Cruz Roja y Cooperación Sur-Sur era un traslado de menores a la península. Además, circuló el bulo de que esta organización no ayudó a las víctimas de la dana de Valencia ni de los incendios.
La labor de la ONG alemana Mission Life International (MLI) en Ceuta también está siendo cuestionada. Publicaciones de internet y redes sociales afirmaron que esta organización "regalaba" teléfonos a migrantes. Esta ONG lo desmintió: "No, no estamos regalando teléfonos, a pesar de las informaciones falsas". El presidente de la organización, Nolte Bauer, ha asegurado a VerificaRTVE que desde la ONG "no se proporciona ningún móvil a nadie". Además, señaló: "La difusión de noticias falsas sobre nuestro trabajo pone a nuestro personal en grave peligro. Pedimos a todo el mundo que se ciña a los hechos y no difunda mentiras".
Bauer ha explicado que "los equipos de MLI" han estado "recargando los teléfonos de las personas en tránsito" para que puedan "mantenerse en contacto con susla familias y seres queridos". a recarga de móviles la realizan mediante "una furgoneta que alberga una estación de energía solar". Proporcionan "los cargadores necesarios" y realizan "un registro con un número único que evita que se mezclen los teléfonos".
Cruz Roja, objetivo de campañas de desinformación durante tragedias
Cruz Roja calificó este año la desinformación como una nueva forma de crisis humanitaria. Antes de Ceuta, ya enumeró una serie de casos de desinformación contra su organización, así como su impacto sobre la población. Destacaron la campaña de desinformación que sufrió Cruz Roja Española durante la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024. Desde el bulo de que no estaba ayudando a las víctimas hasta una falsa alerta de estafa atribuida a Cruz Roja y Unicaja.
La organización señala que "España no es un caso aislado, sino el reflejo de una tendencia mundial" y advierte sobre las consecuencias de la desinformación en terreno, que llega a poner vidas en peligro, como ocurrió en el caso de Sudán del Sur. En la capital del país, Yuba, y el condado de Lainya, "los rumores de que las agencias humanitarias estaban distribuyendo alimentos envenenados llevaron a algunas personas a evitar las distribuciones de ayuda y dieron lugar a amenazas contra el personal local".
La pandemia, otras crisis sanitarias y los conflictos son un terreno propicio para los bulos. En Líbano, durante la pandemia de covid-19 de 2020, la explosión del puerto de Beirut en agosto de ese año y el posterior brote de cólera, "circularon afirmaciones falsas de que las personas voluntarias de la Cruz Roja Libanesa estaban propagando el virus, vendiendo unidades de sangre o distribuyendo ayuda insegura", denuncia la organización.
Las catástrofes naturales también son objeto recurrente de bulos. Cruz Roja destaca el caso del huracán Helene que se registró en Estados Unidos en 2024. En los días posteriores se publicaron imágenes falsas sobre lo sucedido pero, además, circularon "rumores" por internet que "afirmaban falsamente que la Cruz Roja Americana estaba ausente o gestionaba mal las donaciones". La respuesta de la organización fue "contrarrestar estos rumores con actualizaciones claras en las redes sociales, reportajes en directo de la comunidad y una narrativa coherente".
Bulos contra la USAID para justificar sus recortes y posterior cierre
Durante la actual Administración Trump, desde la Casa Blanca se han difundido una serie de bulos para desacreditar a la agencia de ayuda exterior USAID y justificar los recortes que ha sufrido hasta su cierre. Solo nueve días después de su toma de posesión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la reducción de fondos para la USAID difundiendo el bulo de que la agencia destinó 50 millones en Gaza para comprar "condones para Hamás". Como contamos en VerificaRTVE, estos eran fondos destinados a la provincia mozambiqueña de Gaza, un territorio que no tiene ninguna relación con la Franja de Gaza ni con Hamás. Se trata de una subvención de 83 millones de dólares a un proyecto de prevención y tratamiento del sida en esa zona.
En febrero de 2025, el entonces responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense (DOGE), Elon Musk, difundió en X el bulo de que la USAID había pagado a famosos para apoyar a Volodímir Zelenski. Esta falsedad fue desmentida por VerificaRTVE, así como por verificadores estadounidense como Snopes y agencias internacionales de noticias como Reuters. También en 2025, circuló la falsedad de que USAID pagó a la revista Time para declarar "Persona del Año" a Zelenski, que el 14 de marzo fue desmentida por AFP Factual.
Descontextualización de ayudas al desarrollo: subvenciones de la AECID
Sobre la ayuda al desarrollo, una de las corrientes desinformativas más destacadas es la de difundir de forma descontextualizada partidas presupuestarias de proyectos financiados por la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El objetivo es trasladar la idea de que España malgasta dinero público en proyectos humanitarios en otros países.
Es el caso de un mensaje de X compartido más 5.000 veces que dice: "La semana pasada se decidió por parte de la AECID: La entrega de 4.000.000€ al Ministerio de Finanzas Palestino. ¿Cuántos cohetes podrán fabricar con ese dinero español?". La publicación adjunta una captura de pantalla en la que se observa una "concesión" del "SNPSAP" (Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas) al "Ministerio de Finanzas Palestino" de "4.000.000" de euros con fecha 26 de mayo de 2026.
La concesión que referencia el mensaje de redes se titula "Programa de apoyo a funcionarios de la Autoridad Palestina y pensionistas a través del mecanismo de la Unión Europea PEGASE". Es, por tanto, una ayuda que forma parte de PEGASE, un mecanismo de la Unión Europea que, desde 2008 y según nos explica la AECID, "proporciona financiación directa para salarios de funcionarios y pensiones de la Autoridad Palestina, ayudas sociales a familias vulnerables y servicios de salud, incluyendo derivaciones médicas y suministro de medicamentos". Los pagos de este programa "están sujetos a sistemas de supervisión y control continuos por parte de la Comisión Europea y auditores externos", aseguran. La Comisión Europea indica que el objetivo de este mecanismo europeo es "canalizar los fondos a la Autoridad Palestina de forma segura y transparente". Desde su creación, "PEGASE ha canalizado ayuda al pueblo palestino por un total de 3.700 millones de euros". Según indica La Moncloa en un comunicado, España "ha desembolsado un total de 115,3 millones de euros para apoyar a la Autoridad Palestina en estos ámbitos".
Desde la AECID han detectado "patrones claros" sobre este tipo de desinformación: desde "falsos dilemas" como el de enfrentar "dinero de fuera contra dinero de dentro", hasta la "distorsión o manipulación de proyectos reales", en los que "se omite el contexto o bien se simplifica o deforma el objetivo del proyecto". Con estos mensajes, señalan, se traslada la falsa idea de que "no se controla el dinero de la ayuda".
Otro caso similar es el de la imagen inferior: dos mensajes de X que difundieron de forma descontextualizada una concesión pública a Etiopía el 4 de agosto de 2025. Ambos adjuntan una captura de pantalla de un "presupuesto total" de 578.000 euros para la "convocatoria Instrumental PROTEC 2024 Etiopía Control y Utilización del prosopis juliflora en la zona de Liba (Distritos de Dolo-Ado y Bokolmayo) integrados con la mejora de los medios de subsistencia y la protección del medio ambiente". El primer mensaje habla de "árboles improductivos para Etiopía 600.000 euros" y se muestra crítico con esta subvención. El segundo, que cita al primero, asegura que "no hay árboles cují en Etiopía" y adjunta una captura de pantalla en la que se lee que este árbol "no es nativo" de dicho país.
En Etiopía sí hay árboles de este tipo (son una especie invasora) y el proyecto no financia su plantación, sino su erradicación. Hemos localizado la convocatoria que referencia el mensaje de redes y explica que "la subvención dineraria se concede a Save the Environment Ethiopia (SEE)" para "reducir el impacto ecológico y económico de la planta invasora Prosopis Juliflora en los distritos de Dolo Ado y Bokolmayo recuperando las tierras infestadas mediante la tala de la planta y la gestión sostenible de la tierra para usos productivos". En declaraciones a VerificaRTVE, la AECID aclara que "el proyecto no financia la plantación de la especie invasora Prosopis Juliflora, sino su erradicación en hasta 200 hectáreas de la región somalí de Etiopía". Señalan que este "árbol es una especie invasora que amenaza la seguridad alimentaria y los medios de vida en la zona, y el proyecto busca restaurar tierras degradadas, generar ingresos y mejorar el acceso a energía para comunidades locales y refugiadas". Tras el primer año de ejecución, la AECID nos informa de que "se han limpiado 50 hectáreas de terreno invadido", "creado cooperativas locales y generado empleo remunerado. Además, aseguran que "el 50% del presupuesto ya está ejecutado, conforme al calendario previsto".
Migración, Palestina y Agenda 2030, asuntos por los que reciben ataques las ONG
Según una encuesta interna de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo realizada a sus socios y socias, a la que ha tenido acceso VerificaRTVE, es habitual que "reciban discursos de odio las organizaciones que trabajan" en una serie de áreas específicas. Por ejemplo, a quienes trabajan en Palestina "llegan a acusarles de terrorismo" y las organizaciones que centran su labor en migraciones reciben "acusaciones de tráfico de personas y pertenencia a mafia", relatan desde La Coordinadora. Además, denuncian "ataques físicos a sedes de ONG" durante los disturbios de Torre Pacheco a raíz de que un hombre de la localidad murciana fuera agredido en julio de 2025, un suceso que fue objeto de una gran cantidad de bulos durante los días posteriores a la agresión. En 'Torre Pacheco: anatomía de un bulo', una investigación conjunta de VerificaRTVE y la agencia EFE, te contamos cómo la desinformación y el odio se extendieron en las redes y llegaron a la calle. En el contexto de la reciente crisis en Ceuta, los mensajes de descrédito contra Cruz Roja se trasladaron a la calle con boicots al reparto de comida a los migrantes.
Desde MSF España detallan que su organización también ha "sufrido" ataques en redes sociales cuando han "tratado temas sobre migración" como las "operaciones de rescate y salvamento" que han realizado en el Mediterráneo. "Hemos tenido haters que han criminalizado nuestro trabajo", apunta Raquel González. Añade que reciben "ataques por campañas que intentan frenar los discursos de odio" y "por realizar proyectos con enfoque feminista", así como por llevar a cabo acciones vinculadas a la Agenda 2030, "incluyendo bajas de socias y discusiones con alumnado y docentes".
Criminalización de organizaciones mediante acusaciones sin pruebas
El asedio a las ONG también se realiza a través de acusaciones sin pruebas. González recuerda el incidente crítico de MSF en Camerún por el que cuatro trabajadores de la organización fueron detenidos durante un año en prisión preventiva y posteriormente absueltos. Este informe de la organización detalla que fueron "detenidos e inicialmente acusados de colaborar con movimientos secesionistas". "Todos fueron exonerados en una decisión judicial que reconocía que estaban prestando asistencia médica humanitaria imparcial, independiente y neutral", relata el informe.
Raquel González denuncia también los ataques a estructuras o personal médico "con la excusa de que estás apoyando a uno de los bandos del conflicto" que han "visto en Gaza, Sudán y en Ucrania". "Digo con la excusa porque cuando atacan no hay absolutamente ninguna prueba, ninguna investigación, ningún análisis que efectivamente demuestre que tú estás apoyando al lado contrario o que tú estás siendo una especie de actor, como que estás en connivencia con la otra parte", aclara. Y recuerda: "Esto lo vimos en Siria, cuando el presidente, Bachar al Asad, directamente en la guerra civil siria nos llamó terroristas".
González recalca la importancia de "la imparcialidad de poder estar en ambos lados del conflicto". Sin embargo, en el caso de Siria, cuenta: "Assad no permitía que estuviéramos en su lado y por el hecho de estar en el otro lado, controlado por actores armados que no eran su ejército, él consideraba que éramos enemigos". La coordinadora de MSF España señala una "tendencia muy preocupante en los últimos años" que es que el 80% de los ataques contra la misión médica y los humanitarios son perpetrados por estados, según recoge este informe de la organización.
Las consecuencias de este tipo de bulos: del descrédito a vidas en riesgo
En el ámbito humanitario, "las campañas de desinformación son especialmente graves, pudiendo generar prejuicios que desemboquen en violencia y nuevas crisis, así como campañas de difamación dirigidas a las ONG para "provocar desconfianza y rechazo, o para perjudicar la voluntad política de actuar ante una crisis humanitaria", señala el informe de 'La acción humanitaria en 2024-2025' del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF).
Este tipo de acciones "pueden llevar a las comunidades a exponerse a peligros adicionales, por ejemplo, seguir rutas de evacuación inseguras, rechazar tratamientos médicos esenciales o acudir a puntos de distribución inexistentes de alimentos o agua". Incluso, advierten: "La desinformación puede alterar la estabilidad y la paz". El documento subraya que "el sector humanitario atraviesa un punto de inflexión marcado por crisis prolongadas, desastres agravados por el cambio climático, desinformación y una crisis de legitimidad que reduce la confianza de la ciudadanía y la credibilidad frente a los Estados y donantes".
Para la AECID, "estos bulos erosionan el respaldo ciudadano" y favorecen la "deslegitimación de actores humanitarios y del multilateralismo". Otro efecto que destacan es la "presión política para recortes" argumentando que "las narrativas falsas pueden legitimar decisiones de reducción de fondos o repliegue internacional". Respecto al "impacto sobre las personas beneficiarias" de la cooperación, señalan que "cuando se cuestiona la cooperación" se "retrasan o reducen programas", se "dificulta la financiación" y se "perjudica directamente a poblaciones vulnerables".