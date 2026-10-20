Uno de cada tres trabajadores que vive de alquiler está en el umbral de la pobreza tras pagar la vivienda, según Oxfam

Uno de cada tres trabajadores que vive de alquiler está en el umbral de la pobreza tras pagar la vivienda, según concluye un informe de Oxfam Intermón publicado este martes, que cifra en 770.000 las personas en esta situación concreta en España.

A partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el estudio señala que la tasa de pobreza laboral es del 19,35% antes del pago de la renta del alquiler y sube casi 15 puntos, hasta el 34,08% después de pagar la mensualidad de la vivienda a precio de mercado.

Estos porcentajes contrastan con los de quienes viven en propiedad , y es que el 10,22% de los trabajadores con hipoteca se encuentran en situación de pobreza tras pagar la cuota y la tasa cae al 7,95% entre quienes tienen la casa pagada.

"Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna. La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan", declara el responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, en la nota de prensa de la institución, que destaca el impacto de los costes de la vivienda en Madrid, Cataluña y la Región de Murcia.

Así, el gasto de la vivienda eleva la tasa media de pobreza laboral en España del 11,48% al 15,49%, unos tres millones de personas en total.