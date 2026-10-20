Uno de cada tres trabajadores que vive de alquiler está en el umbral de la pobreza tras pagar la vivienda, según Oxfam
- En cambio, la pobreza laboral afecta a una de cada diez personas tras pagar la cuota de su hipoteca
- Inmigrantes y familias con hijos menores sufren especialmente las carencias, exacerbadas por la crisis de vivienda
Uno de cada tres trabajadores que vive de alquiler está en el umbral de la pobreza tras pagar la vivienda, según concluye un informe de Oxfam Intermón publicado este martes, que cifra en 770.000 las personas en esta situación concreta en España.
A partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el estudio señala que la tasa de pobreza laboral es del 19,35% antes del pago de la renta del alquiler y sube casi 15 puntos, hasta el 34,08% después de pagar la mensualidad de la vivienda a precio de mercado.
Estos porcentajes contrastan con los de quienes viven en propiedad , y es que el 10,22% de los trabajadores con hipoteca se encuentran en situación de pobreza tras pagar la cuota y la tasa cae al 7,95% entre quienes tienen la casa pagada.
"Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna. La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan", declara el responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, en la nota de prensa de la institución, que destaca el impacto de los costes de la vivienda en Madrid, Cataluña y la Región de Murcia.
Así, el gasto de la vivienda eleva la tasa media de pobreza laboral en España del 11,48% al 15,49%, unos tres millones de personas en total.
Inmigrantes y familias con menores de edad, los más vulnerables
El informe de Oxfam denuncia un problema de "cronificación de la pobreza", con tasas superiores al 11% pese al crecimiento del producto interior bruto (PIB) del país, y señala los perfiles de más vulnerabilidad: quienes tienen hijos menores y quienes han migrado desde países fuera de la Unión Europea.
La pobreza laboral roza el 40% en familias con tres o más hijos e hijas y alcanza el 29,6% en hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres. Además, alcanza el 31,42% entre los trabajadores inmigrantes extracomunitarios, en comparación con el 8,71% de quienes tienen nacionalidad española.
Por sectores, se concentra en el empleo doméstico (27,48%), la agricultura (26,24%) y la hostelería (21,17%), "esenciales y caracterizados por salarios bajos y menor capacidad de negociación", apunta el informe.
Por todo ello, Oxfam Intermón reclama a las formaciones políticas que concurren en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que actúen contra la desigualdad, a través de medidas a favor del "empleo digno" y la vivienda asequible.
En concreto, piden blindar la subida del salario mínimo, vinculándola al coste real de la vida de forma general y con más ambición en los sectores de alta pobreza laboral. También recomiendan aplicar políticas para reducir la parcialidad involuntaria, reforzar la inspección de trabajo, proteger a los autónomos con bajos ingresos, reforzar las ayudas a la crianza y facilitar el trabajo de las personas inmigrantes.
Finalmente, en lo que respecta a la crisis habitacional, abogan por ampliar el parque público de vivienda social en alquiler, así como por topar los precios en zonas tensionadas.