Setenta años contando lo trascendente: la memoria de un país y del mundo en 'El Telediario de nuestras vidas'

¿Cuál es la noticia más importante de las últimas siete décadas? ¿El "Franco ha muerto", el golpe de Estado del 23-F, la caída del Muro de Berlín, el atentado de las Torres Gemelas o el gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica…? Todos ellos forman parte de la memoria colectiva de nuestro país y del mundo entero, y RTVE los ha recuperado en El Telediario de nuestras vidas, un especial dirigido por Carlos del Amor y con realización de Antonio Casado por el 70 aniversario de TVE, y que ha reunido a algunos de los rostros más emblemáticos de sus informativos, una auténtica reunión en la cumbre del periodismo de nuestro país. "El telediario con más presentadores de la historia", ha comentado Pepa Bueno al inicio.

Pero antes ha llegado la primera gran sorpresa. "Buenas noches, soy Eduardo Sancho. El primer presentador de la historia del Telediario. Junto a David Cubedo y Jesús Álvarez. A mis 100 años ya, vuelvo a asomarme a esta ventana para felicitaros en la celebración de El Telediario de nuestras vidas", ha dicho esta leyenda viva que mantiene, con un siglo de existencia, una presencia y dicción envidiabilísimas para que, al ritmo de la banda sonora de Reservoir Dogs, la promoción que tanta expectación ha causado en redes, veamos entrar a otro grupo de mitos de RTVE en la sede de Torrespaña… o sea: Iñaki Gabilondo, Matías Prats, Pedro Piqueras, Ana Blanco, Pepa Bueno, Olga Viza o María Escario, entre otros.

"Muy buenas noches, comienza aquí un Telediario muy especial. Con un reto mayúsculo. Normalmente este informativo contiene las noticias del día, lo más importante que ha ocurrido durante la jornada, pero hoy va a tener las noticias de los últimos 70 años, que son los años que cumple Televisión Española", ha presentado Pepa Bueno y, acto seguido, se ha pinchado Memória, de Rosalía, con imágenes relevantes de estas últimas décadas, con los protagonistas que han marcado la historia (Trump, la vuelta del Guernica, Almodóvar, Maduro…) y, de repente, una secuencia con históricos presentadores en retahíla, como Carlos Herrera, Victoria Prego, Alfredo Urdaci, Andrés Aberasturi, María Casado, Ernesto Sáenz de Buruaga o Letizia Ortiz.

"Ni una mujer presidenta, por cierto" El Telediario de nuestras vidas ha sido conducido por Bueno y comandado, según el bloque, por distintas estrellas invitadas. En el primer segmento, por ejemplo, hemos vivido la vuelta del último hijo pródigo, Carlos Franganillo, actualmente en Telecinco, que nos ha refrescado uno de los más recientes y emotivos capítulos de la humanidad: la pandemia, con aquellos meses de confinamiento, clases virtuales, terroríficas ruedas de prensa con cifras diarias de fallecidos y los aplausos desde los balcones a los médicos. Ah, y también con Araceli, la primera persona vacunada contra la COVID-19 en España, momento en el que "todos pensamos que el sol volvía a aparecer", ha dicho el periodista. 02.17 min Carlos Franganillo vuelve al plató del Telediario para recordar la pandemia que paralizó al mundo El especial, con un ritmo trepidante, obligado por el minutaje y la horquilla histórica, y también dominado por la emoción, ha continuado con la muerte de Francisco Franco, el final de la dictadura y las primeras elecciones democráticas, el 23-F y las sucesivas transformaciones políticas… "Del bipartidismo al 15M, de la legalización del PCE a la irrupción de la ultraderecha, de la dimisión de Suárez a las mayorías del felipismo, Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez… y ni una mujer presidenta, por cierto". Ahí lo ha dejado sobre el tapete el maestro donostiarra Iñaki Gabilondo. Después, Manuel Campo Vidal ha relatado cómo fue la barbarie de ETA y el fin de la lucha armada el 20 de octubre de 2011.

Pérez-Reverte, demoledor Más allá de nuestras fronteras, las voces de TVE volvieron a narrar algunos acontecimientos que cambiaron el mundo: el asesinato de Kennedy, el final del apartheid, la caída del comunismo, los atentados del 11-S o el tsunami de 2004. Y nos los han contado Ana Blanco, Almudena Ariza, José Antonio Guardiola o Pedro Piqueras, que evocó la guerra de Vietnam con una reflexión que sigue vigente: "No aprendemos, el mundo sigue matándose". El especial reivindicó también el trabajo de los corresponsales, cuya labor resulta imprescindible para contar los conflictos y evitar que las injusticias queden impunes. "Por desgracia, 'guerra' es una de las palabras más repetidas en la historia", nos dijo Del Amor en la previa. Y así se dice en El Telediario de nuestras vidas. Muy impactante y lúcida, la aparición de Arturo Pérez-Reverte, con un discurso demoledor. 01.32 min El Telediario de nuestras vidas: la llegada a la Luna y los avances científicos que cambiaron la humanidad Y, aunque Hermida no está, y se le añora y se le recuerda, la historia también se ha contado en RTVE a través de los avances científicos. Lorenzo Milá recuerda la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969, después de haber narrado recientemente las andanzas cósmicas del Artemis II. Y ha repetido en alto aquella histórica sentencia: "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". También hemos revivido otros hitos tecnológicos y científicos, como el descubrimiento del genoma, la oveja Dolly, la revolución del teléfono móvil y de internet… y la IA. Y, con el Money, Money, Money de ABBA, hemos retornado a la caída de Lehman Brothers, la llegada del euro o la burbuja del ladrillo.

Barcelona 92 con Olga Viza y Matías Prats El deporte siempre ha tenido una gran importancia en España, con figuras inolvidables como Rafa Nadal, Severiano Ballesteros, Pau Gasol, Miguel Indurain, Manolo Santana, Carolina Marín, Almudena Cid… Elegir al mejor deportista español de todos los tiempos resulta imposible, probablemente. Y, entre los momentos más memorables y más felices, Barcelona 92, las victorias del propio Nadal y "el gol de nuestras vidas", el de Iniesta, que llevó a España a conquistar el Mundial de 2010. Y ahí hemos tenido a Olga Viza y Matías Prats, muy entrañables, que rememoraron todas sus aventuras en la narración de los Juegos Olímpicos de la ciudad condal. "Estuvimos cerca del desastre, pero lo salvamos", conversan entre risas. 06.48 min Tantas medallas, tantos recuerdos inolvidables: los deportes de estos 70 años Antes también ha habido espacio para la cultura. Al son de Aquellas pequeñas cosas, de Serrat, ha sido el propio Del Amor quien ha narrado acontecimientos como el regreso del Guernica a España, el Oscar de José Luis Garci, el reconocimiento literario de Camilo José Cela o la proyección internacional del flamenco. Y también ha evocado a figuras como The Beatles, Elvis, Michael Jackson y el asesinato de John Lennon. El fragmento ha concluido con una afirmación: "La cultura hace del mundo más respirable, más habitable y más libre". Como no podía ser de otra manera, también hemos tenido espacio para El Tiempo, presentado por Paco Montesdeoca y Mónica López, con aquellos mapas tan característicos de los huevos fritos que tanto nos gustaban a muchos de pequeños. Todo ha cambiado para mejor, se ha dicho. También hemos disfrutado comparando cómo se informaba: antes se comentaba que los polos se estaban deshelando, mientras que hoy hablamos del cambio climático, y las DANAs antes eran conocidas como gotas frías.