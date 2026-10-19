Eurovisión Junior 2026: ¿Cómo votar por España? ¡Puedes hacer ganador a Lucas Paulano!

Lucas Paulano ya está en Malta y cuenta los días para subirse al escenario de Eurovisión Junior 2026. El representante español defenderá "Cuore Bello (Te quiero, te quiero)" el próximo 24 de octubre en Ta’Qali, una canción que celebra los recuerdos de la infancia, los seres queridos y esos momentos que permanecen para siempre en nosotros.

La propuesta española llega al festival con una gran acogida entre sus seguidores: se sitúa entre las candidaturas más escuchadas en Spotify y su videoclip figura entre los más reproducidos en YouTube. Compuesta por Lucas junto a Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán, combina una melodía emotiva con un mensaje de amor y memoria que busca conectar con públicos de todas las edades. Ahora, el joven artista se prepara para llevar esa emoción al escenario y compartirla con toda Europa. ¿Quieres saber cómo votar? ¡Te contamos cómo!

Cómo votar por España en Eurovisión Junior 2026

Las votaciones para Eurovisión Junior 2026 se abrirán un día antes de la final: el viernes 23 de octubre. Permanecerán disponibles hasta justo el momento en que dé comienzo la gala de la 24.ª edición del certamen musical. A continuación, te explicamos cómo puedes votar por España para ayudar a ganar Eurovisión Junior 2026.

1º PASO: Entra en la web oficial del concurso jesc.tv o vote.junioreurovision.tv

2º PASO: Mira el vídeo de recapitulación con el resumen de las canciones participantes

3º PASO: Dale al botón de VOTAR

4º PASO: Elige a tus 3 canciones favoritas. ¡No te olvides de seleccionar a ESPAÑA con Lucas Paulano!

5º PASO: Confirma tu votación con una operación matemática muy sencilla y envía tus votos

Las votaciones se cerrarán antes de que comience la gala, pero volverán a abrirse durante 15 minutos después de que todos los países hayan actuado sobre el escenario de Malta, sede del Festival de Eurovisión Junior 2026. Si tienes alguna duda, Tony Aguilar, el comentarista de RTVE para Eurovisión, te lo explica paso a paso en el siguiente vídeo