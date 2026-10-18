Lucas Paulano, antes de pisar el escenario de Eurovisión Junior 2026: "Todavía no me lo creo"

¡Tic, tac! Quedan menos de 24 horas para que Lucas Paulano cumpla uno de sus grandes sueños: subirse por primera vez al escenario de Eurovisión Junior 2026. Este domingo 18 de octubre, el representante español ha realizado su último ensayo antes de estrenarse en el escenario de la 24ª edición del certamen, que se celebrará el próximo sábado 24 de octubre en Malta.

Después de meses de preparación desde que fue elegido para representar a España con "Cuore Bello (Te quiero, te quiero)", el jienense de 10 años ha ultimado los detalles de su actuación en el hotel donde se aloja la delegación española. Lo ha hecho junto a Javier Pageo, responsable del diseño de su puesta en escena, con quien ha trabajado para transmitir toda la emoción de su candidatura.

Lucas Paulano ensaya su actuación en el hotel de Malta

"Ha sido una locura, me ha encantado. Ya tengo ganas de pisar el escenario en el pabellón gigante", ha confesado Lucas tras finalizar el ensayo. El joven artista reconoce que todavía le cuesta creer todo lo que está viviendo: "Estoy viviendo una experiencia superbonita y todavía no me creo que vaya a subir". Pero, por encima de todo, tiene claro su principal objetivo: "Lo que más ganas tengo es de pasármelo bien sobre el escenario, verlo todo y disfrutar".

Trabajando hasta el último minuto

Lucas también ha destacado el trabajo que ha realizado junto a su equipo artístico. "Yo creo que les va a gustar todo. De toda la vida he aprendido a transmitir y con Javi Pageo estoy supercontento. Estoy aprendiendo muchísimo más", ha explicado. Además, sigue al pie de la letra las recomendaciones de Verónica Ferreiro, su entrenadora vocal, que le ha enviado un audio con consejos para cuidar su voz y mantenerse bien hidratado.

Lucas Paulano ensaya su actuación en Eurovisión Junior 2026

La cuenta atrás ya está en marcha. Este lunes 19 de octubre, Lucas realizará su primer ensayo oficial sobre el escenario de Eurovisión Junior 2026, donde podrá descubrir cómo cobra vida su propuesta. "Me va a dar un subidón estar en el escenario y me sentiré satisfecho de mí mismo por todo el trabajo realizado", asegura.

Lucas con la delegación española tras su último ensayo antes de pisar el escenario de Eurovisión Junior

Eurovisión Junior 2026 se celebrará el sábado 24 de octubre en Malta y podrá seguirse en directo en La 1 y en RTVE Play a partir de las 21:00 horas.