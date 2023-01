Cuando subes a una estación de esquí, los más veteranos del lugar suelen contarte que antes nevaba con más regularidad, pero que siempre ha habido rachas de precipitaciones cuantiosas o escasas.

En Sierra Nevada todavía recuerdan cuando tuvieron que suspender la copa del Mundo en 1995 porque aquel año no nevó nada y posponerla para 1996, y en Baqueira nos han contado que en la temporada 2012/2013 acabaron con 12 metros acumulados en algunas pistas.

Sin embargo, esta temporada no ha empezado de la mejor manera para casi ninguna estación, no solo en España, sino también en Europa

Las estaciones han cambiado por completo su fisonomía, y ese cambio, en parte, se debe a que las evidentes variaciones de temperatura provocadas por el cambio climático les obliga a adaptarse ante el reto de su supervivencia.

Los estudios de los observatorios climáticos revelan que, en un futuro próximo, las estaciones que solo cuenten con cotas bajas y dependan de los cañones no tendrán viabilidad porque la nieve no llegará a esas altitudes y pese a las inversiones realizadas tendrán que cerrar.

Hoy en día, una estación no puede subsistir si no dispone de cañones de nieve producida . Son los nuevos magos de la nieve. Potentes y costosos aparatos, cada vez más eficientes pero que siguen necesitando mucha energía y agua para producir nieve, más aún con temperaturas marginales si tienen que trabajar hasta dos grados positivos y no pueden aprovechar esas deseadas ventanas de frío como quisieran.

Seguiremos esquiando, pero con limitaciones

Pero no todo vale, nos contaba Marc Pons, investigador del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático y del Andorra Research Investigation, que lleva años dedicado a estudiar los cambios dinámicos de la nieve. Según él, "la producción de la nieve es una estrategia acertada en el corto plazo, pero si no se hace hincapié en la sostenibilidad de estas, en la forma en la que se produce la energía o como gestionan el agua, las estaciones llegarán a tener serios problemas".

Vamos a seguir esquiando. “La situación con el cambio climático del sector del esquí no es la hecatombe”, asegura Marc Pons. Seguiremos esquiando, pero con limitaciones.

"Nosotros necesitamos la nieve porque vivimos de la nieve“, nos decía Jonatan López, responsable de proyectos y sostenibilidad de Baqueira Beret. "Los que venimos a trabajar a una estación de esquí es porque nos gusta la montaña, amamos la montaña. Lo que queremos es preservarla para futuras generaciones y transmitir ese amor tanto al esquí como a la montaña".

El deseo de ambientalistas como Nuria es que las estaciones respeten el entorno, que no hagan nuevas actuaciones, que no inniven todas las pistas porque no es sostenible y que el tejido económico de los valles no se centre solo en el turismo de nieve que, además, es estacional, sino que se fomenten otros usos y otros medios de vida.

A sus 85 años Manuel Hernández, granadino que nació en la cara norte de Sierra Nevada, uno de los impulsores iniciales de que se construyera la estación de esquí en Pradollano, dice que deslizarse por la nieve "es como un amor eterno, y ese amor eterno es como todos los amores, tiene sus puntos álgidos, y otros más bajos y a la nieve, le pasa igual".