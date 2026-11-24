En la recta final a las elecciones generales de 2026, el expresidente del Gobierno, Felipe González, y el exministro y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, se han enzarzado en un debate público sobre el voto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos han protagonizado un nuevo cruce de reproches después de que varias voces de dirigentes históricos del PSOE entraran en campaña el pasado fin de semana en apoyo al candidato socialista frente a la decisión, anunciada hace meses por González, de votar en blanco.

Bono ha respondido este martes a González, en unas declaraciones en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, que quiere "un Gobierno progresista" y, a las críticas por respaldar la candidatura de Sánchez, en las que el exjefe del Ejecutivo afirmaba que sabe que "lo hace pro-Bono", el exministro ha utilizado un juego de palabras con su nombre, Pepe Bono: "Prefiero que sea pro-Bono que pro-PP".

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado en la entrevista a Radio Nacional al expresidente González: "Con el blanco no se frena a la ultraderecha. Se frena con el rojo", ha insistido.

Bono inició el pasado sábado el rifirrafe con González el sábado cuando pidió al expresidente del Gobierno reconsiderar su posición y no hacer "el tonto" por su intención de votar en blanco. Ante la llamada a reconsiderar su voto, el exjefe del Ejecutivo advertía a Bono este lunes que ya ha votado: "Soy una persona seria, no como otros".

En este contexto y cuando sólo quedan unos días de campaña, los exministros del anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos el expresidente del Congreso, han firmado un manifiesto en apoyo a Sánchez en se comprometen con "el proyecto del PSOE que representa" Sánchez, ante unas elecciones en las que "nos jugamos el modelo de sociedad".

Este es el manifiesto que hemos firmado 20 exministros de Zapatero en apoyo a Pedro Sánchez @sanchezcastejon y del @PSOE Nos jugamos mucho el 29-N (Nota: bloqueo a quien insulta) https://t.co/iHH9Yja6Cz — Miguel Sebastian (@migsebastiang) November 23, 2026

González: "Si explico públicamente por qué no puedo votar a este Gobierno perderán millones de votos más"

Sobre el hecho de que Bono le haya dicho que se vuelva a pensar su intención de votar en blanco en las elecciones de 29N y apoye a Sánchez, González ha recalcado que "se lo vuelva a pensar él" y que "por favor lo haga en serio y mire lo que ha sido su responsabilidad como ministro de Defensa". También le invita a mirar a Bildu, así como a una amnistía "autoconcedida" y señalada "después de decir que no".

González advertía que si explica públicamente por qué no puede votar al actual Gobierno de Pedro Sánchez "perderán millones de votos más", que no va a pedir que voten a "otros" y ha respondido: "Por favor, ¿que me lo piense yo? Que se lo piense él y los que nos rodean de los abajo firmantes, que se lo piensen, y que si no se lo van a pensar que se callen, y si no se quieren callar, que no me hagan hablar porque no quiero entrar en campaña en la última semana. No quiero porque es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basurato, y es el mío", ha remarcado.

De este modo, se ha preguntado cómo no le va a "doler", y ha pedido que "por favor" le dejen pasar estos días sin tirarle "de la lengua", y que está "dispuesto" a hacer una conferencia de prensa y a explicar "las mil razones por las que el liderazgo de un país no puede ser mercenario".

El también exministro de Defensa ha asegurado que le tiene "cariño" a González, que no le afecta lo que pueda decir y que "lo último" que quiere es "pelear con Felipe González": "Como decimos en mi tierra...chimpún", ha expresado sobre el intercambio de reproches con el expresidente.

Sánchez a Gónzalez: "Con el voto en blanco no se frena a la ultraderecha"

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha replicado en Radio Nacional al expresidente Felipe González que con el "voto en blanco no se frena a la ultraderecha", después de que el exmandatario haya dicho que no votará al PSOE en estas elecciones. "Con el blanco no se frena a la ultraderecha. Se frena con el rojo", ha insistido.

Además, Sánchez ha dicho que nunca había visto una movilización como la actual entre el electorado progresista y que esta se va a "materializar" en votos para reeditar un gobierno progresista.

"Sea cual sea el resultado" ha dicho que "lo aceptará" y ha pedido al electorado progresista una movilización "contundente y amplia" este domingo para que "la derecha y la ultraderecha no pongan en cuestión el resultado electoral".

Bono va "como una flecha a votar" a Sánchez porque "hay gente sensata"

Por su parte, José Bono, en su réplica a González, ha dicho que no va a pelear con él por un sufragio que ya ha emitido: "Si ya ha votado, como dicen en Roma... 'Roma locuta, causa finita'". Por el contrario, ha insistido en que planteará pelea por el voto de "otros muchos felipes" que "son millones", convencido de que el PSOE tendrá el domingo "a millones de felipes votando a aquellos que necesitan un gobierno solidario".

En cualquier caso, ha considerado que el debate que se ha abierto ha servido para que vayan al PSOE "cientos de miles de votos" que consideran que Pedro Sánchez no se merece lo que le están haciendo y lo que está sufriendo y que el próximo domingo "va a ir como una flecha a votar" a Sánchez porque "hay gente sensata y que no estamos locos".

Por último, ha hecho alusión a la posibilidad de volver a pactar con los independentistas para que el PSOE siga en el Gobierno, señalando que "nosotros vamos a gobernar con todo el que quiera que España progrese, y no con aquellos que quieran cazar al que le falta un papel y mandarlo a Ruanda. Con estos, no".

En este sentido, Bono se ha referido a que a los discursos anti-inmigración que se están realizando por parte de PP y Vox, poniendo el acento en que por muchos votos que dé, es un argumento que no se puede pedir al Partido Socialista. "¡Qué quita votos! Ya veremos si quita o ya veremos si lo que da es dignidad y la quita a los que no la tienen", ha argumentado.