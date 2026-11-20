Dos misiles rusos y un dron a reacción han caído este viernes en territorio polaco tras una masiva ofensiva rusa contra Ucrania, según ha confirmado el primer ministro Donald Tusk. El mandatario ha asegurado que el impacto se ha producido en una zona donde las tropas de los aliados de Kiev realizaban ejercicios militares, algo que, afirma, "no es casualidad".

"Seré cauto en mis palabras, porque es un asunto grave, pero parece que, en efecto, estamos ante una provocación intencionada", ha declarado Tusk en una rueda de prensa en Varsovia, donde ha puesto en duda la postura de Estados Unidos respecto al conflicto bélico entre Ucrania y el Kremlin por ser demasiado equidistante: "Estados Unidos no quiere reaccionar de forma desproporcionada, y lo entiendo. Pero no siempre, por decirlo suavemente, estoy de acuerdo con la evaluación estadounidense en lo que respecta a estos sucesos", ha concluido.

Según Tusk, tanto él como sus socios extranjeros, incluidos los de la OTAN, son conscientes de que el incidente no ha sido accidental. Rusia no se ha pronunciado.

Los impactos se han producido al sureste del país, cerca del lugar donde se desarrollan las maniobras militares "Koalicja26.2", donde participan casi 3.000 soldados de 11 países de la OTAN, incluida España, pero no cuentan con la participación de EE.UU.

Esta violación del espacio aéreo polaco se lleva a cabo en el marco de un ataque ruso contra Ucrania en el que Moscú ha empleado cerca de un centenar de misiles y unos 400 drones, provocando al menos ocho fallecidos. La ofensiva alcanzó también a las embajadas de Austria y Países Bajos.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Kiev durante los últimos seis meses y muchos temen que el invierno que se aproxima sea el más difícil desde el inicio de la guerra.

El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha anunciado que pedirá a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aviones de vigilancia.

Reacciones tras el impacto

Tusk ha confirmado que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajará el sábado a Varsovia. El representante de la Alianza ha denunciado las "graves violaciones" del espacio aéreo de Polonia: "Se enviaron aviones de la OTAN en respuesta. Estos hechos son claramente peligrosos: son consecuencia de la guerra que Rusia sigue librando contra Ucrania", ha escrito en un mensaje en la red social X.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado "toda su solidaridad" con Polonia.

Tras el ataque ruso contra Kiev, Francia ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar esta nueva ofensiva, según ha anunciado el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"Rusia tendrá que rendir cuentas", ha afirmado Barrot en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha condenado "con la mayor firmeza" los nuevos ataques rusos.