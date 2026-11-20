El Gobierno ruso ha anunciado este viernes que la cumbre de la víspera entre los presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, puede servir de punto de partida para un diálogo entre las tres potencias para limitar el riesgo nuclear.

Así lo ha afirmado en declaraciones a la prensa el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, citado por la agencia rusa Interfax. Aun así, Ryabkov ha precisado que no existe fundamento para pensar que estas negociaciones se producirán "en un futuro próximo, y mucho menos para discutir su formato".

El responsable ruso ha considerado que el marco de un hipotético acuerdo de seguridad no se puede limitar solo a la cuestión nuclear, sino que debe incluir "todos los factores que afectan a la estabilidad estratégica" como la utilización de nuevas tecnologías destinadas a uso militar.

Moscú ha hecho estas declaraciones tras la cumbre trilateral entre Putin, Trump y Xi del jueves en la ciudad china de Shenzhen, que se desarrolló en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde acordaron una breve 'Declaración de paz' , con cuatro puntos, uno de ellos referidos al asunto nuclear, pero sin medidas concretas. En ese texto, los tres jefes de Estado reiteraron que "la guerra nuclear no es ni factible ni deseable. Los tres países entablarán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación nuclear", afirma el documento.

Sin salvaguardas nucleares entre EE.UU. y Rusia

Actualmente, no existe ninguna salvaguarda nuclear entre EE.UU. y Rusia, que concentran el 90 % de las armas atómicas que existen en el mundo. El último tratado que quedaba vigente entre ambos era el START III o Nuevo Start, que expiró el pasado 5 de febrero de 2026, después de que Rusia congelara de manera unilateral su participación febrero de 2023, tras la invasión rusa de Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, alegó que los anteriores tratados de reducción de armas habían firmado "en un clima de confianza" que no existía en ese momento.

El Nuevo Start fijaba un tope máximo de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por país, un máximo de 700 lanzaderas desplegadas y en cualquier caso ningún país podía tener más de 800. Además, se acordaba un intercambio de información e inspecciones periódicas para asegurar que ambas partes cumplían el acuerdo.

Desde Washington, cuando el demócrata Joe Biden era el presidente de Estados Unidos, tacharon en ese entonces la postura rusa de "irresponsable". Pero con el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, EE.UU. justificó la expiración del tratado al considerar que quedaba "obsoleto" por no incluir a China.

Pekín mantiene una postura ambigua sobre las armas nucleares, ya que es la potencia que tiene la doctrina más restrictiva, porque se compromete a no ser el primero en usar armas nucleares en un conflicto bajo ningún concepto ni circunstancia, pero al mismo tiempo sostiene el compromiso incondicional de no utilizar ni amenazar con este tipo de armamento a estados que no lo posean o contra zonas libres de armas nucleares.

Sin embargo, es el país que más armas atómicas ha incorporado a su arsenal en el presente siglo. Pasó de tener entre 100 y 200 ojivas en 2006 a más de 600 en 2026, según los datos del según los datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). La principal amenaza que supone China es su falta de transparencia y que no oculta sus ambiciones de anexionarse Taiwán.