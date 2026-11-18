El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, se han reunido este miércoles en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad china suroriental de Shenzhen, y donde mantendrán conversaciones trilaterales junto a Donald Trump el jueves. Ambos mandatarios han coincidido en "configurar un orden mundial multipolar más justo".

Xi ha asegurado que las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes "a pesar de las tormentas, con una visión a largo plazo" y ha puesto como objetivo de ambas naciones "adoptar medidas más concretas para profundizar la cooperación integral".

Por su parte, Putin espera "beneficios potenciales" de la reunión trilateral. "Espero que el encuentro tripartito entre los líderes ruso, chino y estadounidense, previsto al margen de la cumbre, sea de gran utilidad", ha declarado el mandatario ruso minutos antes, en su primera intervención pública de la cumbre.

Un día antes de la esperada cumbre, Trump se encuentra en Filipinas, donde se ha reunido con el presidente, Ferdinand Marcos Jr. El estadounidense ha hablado de "expandir la cooperación en defensa" con el archipiélago, que considera un "pilar de seguridad", y ha asegurado no sentirse preocupado por las tensiones con Pekín en el mar de China meridional.

Trump no ha descartado además un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, al margen de la cumbre de la APEC, aunque ha afirmado que eso depende de Xi.

Putin relativiza el impacto de las sanciones contra Rusia

En su encuentro con Xi, Putin ha relativizado el impacto de las sanciones económicas contra su país por la invasión de Ucrania, al afirmar que este tipo de medidas han perdido su "capacidad agresiva y desestabilizadora", así como su "poder de intimidación".

"Es cierto que las sanciones y los aranceles pueden afectar el desarrollo, pero no son capaces de detener completamente el crecimiento o destruir las economías", ha aseverado el líder ruso en el foro empresarial que se celebra en paralelo a la cumbre de la APEC.

"Rusia es el líder global en cuanto a medidas punitivas contra un país. En cualquier caso, gracias a la geografía, nuestro carácter nacional y al rol que tenemos en la economía y la política global, hemos podido atravesar todas estas pruebas con dignidad", ha agregado Putin, sin referirse explícitamente al conflicto en Ucrania.

Xi defiende la apertura comercial frente al "proteccionismo"

Por su parte, Xi Jinping ha defendido durante el inicio de la cumbre la apertura comercial frente al "proteccionismo" y ha pedido preservar la paz y la estabilidad en Asia-Pacífico. En su discurso ante los empresarios de la APEC, el presidente chino ha instado a elegir entre "apertura o aislamiento" y "reforma o inmovilismo".

Xi ha advertido que la coyuntura internacional atraviesa una etapa de incertidumbre, con un crecimiento económico mundial "sin suficiente impulso" y un "auge del unilateralismo y el proteccionismo", mientras las nuevas tecnologías transforman las relaciones económicas.

El presidente chino, Xi Jinping, interviene en la Cumbre de Directores Ejecutivos de APEC 2026Ng Han GuanAP Photo

"Para brindar prosperidad a todos en el Indopacífico, debemos salvaguardar la paz y la estabilidad. No puede haber prosperidad sin seguridad, ni seguridad sin estabilidad", ha afirmado el mandatario.

A su vez, Xi ha pedido "mantener el orden internacional de posguerra" y promover un mundo multipolar y una globalización inclusiva, además de resolver las diferencias mediante el diálogo y afrontar los desafíos a través de la cooperación.