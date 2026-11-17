La ciudad de Shenzhen, en el sur de China, acoge este miércoles la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un encuentro anual de sus 21 países miembros que tiene como plato fuerte un encuentro inédito a tres entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ruso, Vladímir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, centrado en la cuestión nuclear. Está por confirmar, además, la aparición del líder norcoreano, Kim Jon-un, que no pertenece a la APEC pero podría mantener distintas reuniones con sus socios en los márgenes. Celebrada esta vez en una localidad considerada el 'Silicon Valley' chino, la inteligencia artificial será uno de los grandes temas de esta cita, que se produce con el reciente escándalo del cofundador de NVIDIA Jensen Huang como telón de fondo. Contará también con la asistencia de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, poco dada a participar en este tipo de eventos en el extranjero.

El foro, que representa en torno al 60% del PIB mundial y reúne al 40% de la población global, ya tuvo el debate sobre la IA como protagonista en su encuentro del año pasado, celebrado en la localidad surcoreana de Gyeongju en un momento marcado como ahora por la política arancelaria del presidente estadounidense, todavía en vigor. Además, en medio de una fuerte rivalidad tecnológica entre Pekín y Washington, los tres países miembros latinoamericanos de la APEC (México, Chile y Perú) envían a sus respectivos líderes a este encuentro en el que tratarán de no permanecer como meros espectadores.

¿Por qué es importante esta cumbre?

La APEC nació en 1989 en Camberra, Australia, y constituye el principal foro económico de la región Asia-Pacífico. Surgida en pleno apogeo de las economías de esta región y en un momento de creación de nuevos lazos comerciales, su objetivo fue instaurar una plataforma en la que facilitar el comercio y la inversión entre sus países miembros y promover la integración regional o la cooperación económica y técnica.

Comenzó con 12 miembros fundadores (Australia, Brunéi, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia), a los que en la década de los noventa se unieron más países. Desde 1998, cuenta con 21 miembros, entre ellos China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, México, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taipéi Chino y Vietnam. Según datos de la organización, sus integrantes suman unos 3.000 millones de habitantes y representan un PIB real de 61,4 billones de dólares (55,7 billones de euros).

La importancia de este encuentro reside en los temas que se abordan y las decisiones que se tomen, sobre todo en un contexto global marcado por los conflictos abiertos, las tensiones comerciales y la creciente inflación. EE.UU. y China llegan a esta cita con una tregua comercial en vigor que permitió a Washington suspender nuevos aranceles sobre productos chinos y a Pekín paralizar nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos.

Sin embargo, el acuerdo rescinde en enero y están pendientes las negociaciones sobre un nuevo pacto o una posible ampliación. En los márgenes de la cumbre, Xi y Trump tienen previsto reunirse en privado para abordar este asunto. Antes de partir hacia Shenzhen, el mandatario estadounidense se ha reunido en Manila con los líderes de los países del foro de seguridad Quad (Estados Unidos, India, Japón y Australia), concebido precisamente para contrarrestar a Pekín en la región.

La cuestión nuclear y el encuentro Trump-Xi-Putin

La cumbre de la APEC reunirá en la misma ciudad a Trump, Xi y Putin, líderes de las tres principales potencias nucleares, que aprovecharán su visita a Shenzhen para protagonizar un encuentro "sin precedentes", según Pekín. En un contexto marcado por las guerras en Ucrania e Irán, los tres se reunirán el jueves con el foco puesto en el futuro del control del armamento nuclear. Sin embargo, EE.UU, que justificó su guerra en el país persa con el pretexto de impedirle desarrollar un arma nuclear, ha adelantado que no espera de él resultados inmediatos ni un acuerdo.

Aunque en los últimos años han celebrado distintas reuniones bilaterales, Trump, Xi y Putin nunca se habían reunido de manera conjunta. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, con esta reunión "las tres mayores potencias mundiales están enviando una señal al mundo de que los problemas más acuciantes pueden resolverse mediante el diálogo". De hecho, el Kremlin dijo un día antes que confía en que el conjunto de la cumbre tenga un "gran impacto sobre el desarrollo de la situación internacional".

La APEC es la primera cumbre multilateral con presencia occidental en la que participa Putin desde 2019. El presidente ruso, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Ucrania, no asistía a la APEC desde 2017 y su último encuentro internacional no regional —sí que ha participado en otros eventos como reuniones de los BRICS— fue una conferencia internacional sobre Libia.

Asimismo, el presidente de EE.UU. ha dejado caer la viabilidad de un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, cuyo país también cuenta con un importante arsenal nuclear. "Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi", dijo el martes el presidente estadounidense, que se reunió por última vez con el líder norcoreano en junio de 2019. En aquel encuentro, celebrado en la frontera intercoreana, no lograron avances en materia de desnuclearización. China no ha confirmado aún la presencia del mandatario norcoreano.

De producirse el encuentro, sería la primera vez que el presidente estadounidense se reúne con el norcoreano desde junio de 2019, cuando ambos celebraron una breve reunión en la frontera intercoreana en la que no lograron desatascar el diálogo sobre desnuclearización. Durante el primer mandato del presidente republicano, se vieron en tres ocasiones. Además, según la agencia rusa Interfax, Putin también se reuniría con Trump si Kim asiste a la cumbre.

Sheinbaum busca apoyos en la APEC

La presidenta de México no acostumbra a asistir a grandes cumbres internacionales, por ejemplo, se ausentó de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Sin embargo, su país será el anfitrión de la APEC en 2028 —en 2027 lo será Vietnam— y la mandataria está preparando el terreno. Será su primera visita al gigante asiático y la utilizará para impulsar el proyecto del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías, que ya ha presentado en la cumbre empresarial previa al encuentro político. Además, tiene previsto un "encuentro breve" con Donald Trump.

México ofrece así una ruta adicional para el transporte entre Asia y el golfo de México en un momento en el que crecen la presión de Washington para reducir la influencia china en torno al Canal de Panamá. Donald Trump quiere que Estados Unidos controle esta vía comercial, ya que argumenta que fue Washington quien lo construyó y llama a recuperarlo. En enero, la Corte Suprema de Panamá anuló varios contratos portuarios clave en manos de la compañía CK Hutchison, con sede en Hong Kong, una decisión calificada de éxito por Trump y muy criticada por Pekín.

En la cumbre de la APEC también estará presente el presidente chileno, José Antonio Kast, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, que este martes ha mantenido un encuentro en los márgenes con el líder de China, principal socio comercial de Perú. También mantendrá un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que llega a esta cumbre en medio de las tensiones con Estados Unidos (uno de sus principales socios históricos) por la implementación de aranceles a distintos productos.

A su vez, Carney se ha reunido con Xi, con quien ha acordado que China reducirá los aranceles sobre más exportaciones canadienses, entre ellas la carne de cerdo y los productos del mar. Asimismo, ambos líderes han pactado prorrogar y ampliar un acuerdo preliminar para mejorar el acceso al mercado chino de los agricultores y pescadores canadienses

El escándalo de NVIDIA, en la sombra

Con el debate sobre la IA en el centro, los escándalos que rodean al fundador de NVIDIA salpican de manera inevitable esta cumbre. Jensen Huang dimitió el jueves de su cargo como presidente tras el impacto de las informaciones acerca de sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria china vinculada a los servicios de inteligencia de Pekín, que derivaron en una investigación interna por posibles riesgos a la seguridad nacional.

Según la inteligencia estadounidense, la amante de Huang facilitó envíos de chips de la compañía a empresas chinas, por lo que, la salida del magnate de NVIDIA no solo genera incertidumbre sobre quién liderará ahora la carrera global por la inteligencia artificial, sino que planteó una posible tensión de las relaciones entre Washington y Pekín. De hecho, Huang acudirá el próximo 2 de diciembre a declarar al Congreso de EE.UU. sobre las amenazas para la seguridad nacional que haya generado el supuesto caso de espionaje en el que se ha visto envuelto.

Como explicó en una entrevista con TVE el periodista y ensayista Esteban Hernández, autor de La España de dos pisos, Pekín y Washington están en una "carrera tecnológica" en la que Estados Unidos "lleva ventaja en los chips y NVIDIA juega un papel muy importante en eso, al igual que en el despliegue de los centros de datos, que son otra de las piezas clave". La empresa, aseguraba el experto "es fundamental por su poder de mercado", por sus chips avanzados y por su relación con el gigante asiático.