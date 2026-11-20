Al menos ocho personas han muerto en Ucrania tras un ataque masivo contra la retaguardia ucraniana en el que las fuerzas rusas han empleado cerca de un centenar de misiles y numerosos drones, según balances presentados por el Ministerio del Interior de Ucrania y por la Fuerza Aérea del país. Mientras tanto, la UE ha aprobado 1.000 millones de euros en ayuda militar a Kiev.

Uno de los ataques ha sido sobre la capital ucraniana, donde hay daños en tres puentes de la capital y en la sede de la empresa municipal Kyivvodokanal, que se encarga del suministro de agua corriente y del tratamiento de aguas residuales, según ha informado en su canal de Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

"El tránsito desde la orilla derecha (occidental) a la izquierda está actualmente cerrado", ha dicho Klichkó sobre las consecuencias del ataque sobre el puente de Podilsk-Voskresenski del distrito de Podil, una de las infraestructuras que conecta sobre el río Dniéper las dos partes en que está dividida Kiev.

El alcalde también ha informado de daños en el puente de Dárnitsia y de un impacto en el puente de Pivdeni ('sur en ucraniano), que también conectan ambas orillas del río Dniéper a su paso por la capital ucraniana.

Ataque ruso en Leópolis

El otro ataque se ha producido en la región de Leópolis del oeste del país. Además, ha quedado destruida por completo la terminal de venta de billetes de la estación de trenes de la localidad de Skníliv, situada a 12 kilómetros de la capital regional. Lo ha explicado en su canal de Telegram el alcalde de Leópolis, Andrí Sadoví, que ha informado de nueve personas hospitalizadas en la ciudad de Leópolis como consecuencia de los ataques.

Cortes de luz en Kiev y en tres regiones

El ataque ruso masivo con misiles y drones de esta madrugada ha dejado sin luz a una parte de Kiev y ha provocado también cortes de electricidad no previstos en las regiones de Ivano-Frankivsk, Leópolis y Transcarpatia, todas ellas en el oeste de Ucrania.

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Según ha informado la compañía energética privada DTEK, los cortes de luz en la capital afectan a parte de los distritos de Pechersk, Solómianski, Golosivski, Dnipró y Dárnitsia.

Canales de Telegram ucranianos han informado del impacto de misiles balísticos rusos en una central térmica de ciclo combinado situada en el sur de la capital ucraniana.

También en la capital, las fuerzas rusas han golpeado durante la madrugada infraestructuras de la empresa municipal de suministro de agua corriente y tratamiento de aguas residuales, lo que ha provocado una caída de la presión en el agua que llega a los hogares en el distrito de Pechersk, según ha informado la propia compañía.

La UE aprueba 1.000 millones de euros en ayuda a Ucrania

Mientras tanto, el Consejo de la UE ha aprobado 1.000 millones de euros en nueva ayuda militar para Ucrania, que se destinarán a la adquisición conjunta de equipamiento letal y no letal con cargo al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP).

"Ucrania puede contar con que Europa reforzará su posición tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones", ha indicado en una publicación en X la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas. La ayuda se destinará a la adquisición conjunta de drones, sistemas de defensa aérea y guerra electrónica, municiones, radares y explosivos, que se entregarán antes de finales de 2027.

Kallas ha insistido en que "no hay ninguna señal" de que Rusia quiera la paz y que sus actos "hablan por sí solos". La líder comunitaria ha asegurado que en solo 24 horas las fuerzas rusas han "matado a civiles ucranianos, ha dañado varias embajadas en Kiev y ha violado el espacio aéreo polaco".

Polonia habla de "provocación" después de que dos misiles rusos hayan caído en su territorio

Dos misiles rusos y un dron a reacción han caído este viernes en territorio polaco tras una masiva ofensiva rusa contra Ucrania, según ha confirmado en una rueda de prensa el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, quien calificó el episodio de "otra provocación" de Moscú y anunció que pedirá a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aviones de vigilancia.

El ministro ha confirmado que esta mañana "se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa" y añadió que "este ataque de la Federación Rusa contra el territorio de Ucrania, "que afectó a Polonia, fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania".

Por otro lado, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk ha dicho que estas incursiones en el espacio aéreo no parecen accidentales y que provienen de Rusia.

"Sabemos que lo que cayó en suelo polaco provino de Rusia. Por lo tanto, y esta no es solo mi propia valoración, sino también la de nuestros socios extranjeros, incluidos los de la OTAN, no parece tratarse de un accidente. Todo indica que estamos ante una provocación deliberada", ha declarado Tusk a los periodistas.

Francia pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Francia ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev, que ha causado víctimas civiles y ha alcanzado las embajadas de Austria y Países Bajos, según ha anunciado el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"He solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia tendrá que rendir cuentas", ha anunciado Barrot en un mensaje publicado en la red social X, en el que condenó "con la mayor firmeza" los nuevos ataques rusos.

Merz dice que Rusia no ganará la guerra

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho este viernes que Rusia no ganará la guerra y ha prometido reforzar a Ucrania ante la llegada del próximo invierno, en el contexto de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

"Déjenme decirlo claramente: ¡Rusia no ganará esta guerra!", ha afirmado generando el aplauso de los presentes en una intervención en el noveno Foro Económico Germano-Ucraniano, una cita coorganizada por la Cámara de Comercio de Alemania.

"No dejaremos de luchar por la paz para el pueblo de Ucrania. Y, con ello, garantizamos la paz y la libertad en toda Europa", ha añadido el jefe del Gobierno alemán, en un discurso en el que resaltó los esfuerzos de Berlín y de los aliados internacionales de Kiev por apoyar al país invadido por Rusia.

En particular, Merz ha aludido al apoyo frente a la inminente llegada del invierno, cuyos meses "volverán a someter a Ucrania a una prueba muy dura, quizá la más dura de esta guerra".

Estonia confirma el cierre por seis meses de su frontera terrestre con Rusia

El Gobierno de Estonia ha confirmado este viernes la clausura de sus pasos fronterizos terrestres con Rusia durante seis meses a partir de 1 de diciembre ante la continuidad de la acciones hostiles atribuidas a Moscú, entre ellas actos de sabotaje y operaciones híbridas que afectan al país báltico y a Europa.

De acuerdo con el primer ministro estonio, Kristen Michal, cumplidos estos seis meses, el Ejecutivo valorará la necesidad de introducir cambios eventuales con vistas a garantizar la seguridad nacional y el orden público. "En general, las actividades hostiles de Rusia no dan señales de disminuir", ha argumentado este viernes en una rueda de prensa recogida por la cadena pública ERR, en la que ha subrayado que "Estonia está actuando con firmeza y serenidad".

Rusia afirma que tomará las contramedidas diplomáticas necesarias tras el cierre de la frontera por parte de Estonia.