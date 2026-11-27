Docentes, familias, estudiantes y colectivos sociales se han manifestado este viernes por el centro de Madrid en defensa de la educación pública, los derechos laborales y las libertades democráticas, en una movilización convocada en el marco de la séptima semana de huelga indefinida del profesorado madrileño. "La educación pública no se ataca, se defiende", han gritado los miles de asistentes. Según los organizadores, son 70.000 los participantes en la marcha, mientras que la Delegación del Gobierno rebaja el dato a 10.000 personas y la Policía Nacional a 8.000.

Todo ello en un día en que los sindicatos estaban convocados a negociar con la Consejería de Educación madrileña sobre el complemento de carrera profesional horizontal docente, que empezó a negociarse en septiembre y cuya aprobación permitiría incrementos de hasta 400 euros mensuales, según el Gobierno autonómico.

Las cuatro organizaciones con representación en la Mesa Sectorial de Educación -CC.OO., ANPE, CSIF y UGT- no se han presentado en la reunión, lo que ha criticado la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo. "Los que me piden insistentemente que me siente a negociar han dejado sus sillas vacías", ha escrito en redes. Zarzalejo anunció el miércoles que presentaría a los sindicatos esta propuesta y convocó la cita de este viernes.

Los sindicatos justifican el plantón por la "mala praxis" de Zarzalejo

El responsable de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González Martínez, ha achacado el hecho de que Zarzalejo se haya quedado "sola" a su "mala praxis y la mala forma en la que ha gestionado esta crisis". González ha insistido en el "cese o dimisión" de la consejera.

Desde CC.OO, su responsable de la Federación de Educación, Aída San Millán, ha explicado que la carrera profesional no forma parte de las reivindicaciones de la huelga y por tanto ha reclamado a la consejera que se siente a "negociar" con el comité de huelga sobre sus reclamaciones. Asegura que con esta medida la consejera ha respondido a una estrategia para "poder desactivar la huelga" y para poder justificar que la Consejería "sí negocia".

Al hilo, el responsable de Enseñanza Pública de UGT, Chema Pinto, ha pedido "una única carrera profesional" para todos los profesores y docentes y ha exigido que sea "factible, seria y que traiga mejoras reales". Considera que la carrera profesional docente planteada por la Consejería es "infumable" porque para llevar 36 años de carrera, como indica la Comunidad de Madrid, tienes que "haber obedecido fielmente" al equipo directivo de cada centro que es el que "barema" los 150 puntos que hay que conseguir para obtener el complemento.

Mientras, los representantes de ANPE han acudido este viernes a la Consejería, pero han decidido no entrar en la reunión porque "las circunstancias no eran las apropiadas" para negociar. Han señalado que se volverán a sentar después de las elecciones sindicales. Asimismo, han pedido a la consejera un "compromiso firme" por su parte para negociar otros asuntos como "una subida salarial lineal para todos los docentes" y "una actualización de la normativa" para la diversidad en las aulas.

Cánticos contra Zarzalejo en la manifestación

La bajada de temperaturas no ha impedido que el color verde, característico de la educación pública, coloreara la manifestación. Las camisetas han pasado a sudaderas, bolsas, pañuelos, banderas y hasta gorros de Navidad; acordes con el alumbrado navideño que en esta manifestación ya está encendido.

También las familias con los alumnos han arropado a los docentes porque "aquí están las garrapatas y también las garrapatitas", han coreado un grupo.

La marcha, impulsada por el Comité de Huelga Mixto de la Comunidad de Madrid bajo el lema "Gobierne quien gobierne, lo público se defiende. Por la educación pública en todas sus etapas y por los derechos civiles y laborales", ha salido desde Atocha y ha recorrido el eje del paseo del Prado y la calle de Alcalá hasta desembocar en la Puerta del Sol.

Las canciones han resonado durante la manifestación, donde se ha escuchado, por ejemplo, una versión del 'bella ciao' con la letra "a Zarzalejo no la queremos, vete ya, vete ya, los profesores están luchando por educar con calidad", así como la representativa "¡eh! Educación, Pública". Durante el recorrido, los manifestantes portaron pancartas donde han exigido la apertura de una negociación real para desbloquear el paro indefinido iniciado el pasado 14 de octubre, así como la retirada de las instrucciones de neutralidad en las aulas.

En el manifiesto de la convocatoria, el Comité de Huelga Mixto ha subrayado que esta protesta trasciende las reivindicaciones estrictamente laborales del profesorado -que denuncia plantillas insuficientes, aulas masificadas, falta de recursos y deterioro de los centros- para interpelar al conjunto de la sociedad.

Los convocantes han criticado que el conflicto se haya agravado por la actitud de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y de Zarzalejo, a quienes acusan de optar por la confrontación y la deslegitimación de la protesta en lugar del diálogo.

Polémica por la "censura" de la circular de neutralidad

Asimismo, han censurado las "detenciones y agresiones" registradas en las últimas semanas durante las movilizaciones, la ampliación de unos servicios mínimos que tachan de "abusivos" y la circular de neutralidad aprobada por la Consejería, dirigida a su juicio a "perseguir, censurar o silenciar" cualquier referencia a la huelga en los colegios e institutos.

"Lo que hoy se aplica contra el profesorado puede mañana aplicarse contra cualquier otro colectivo", ha advertido el Comité, alertando de que recortar el derecho de huelga y la libertad de expresión convierte el conflicto educativo en un problema democrático que afecta a toda la ciudadanía.

Por ello, la movilización ha reclamado la defensa de todos los servicios públicos, condiciones laborales dignas, el respeto pleno al derecho de huelga y a la protesta pacífica, el fin de la represión, la retirada de las medidas que recortan libertades y la protección de la conciencia crítica por encima de partidismos. Junto a las organizaciones que integran el Comité de Huelga, la marcha ha contado con el respaldo de asociaciones de familias, estudiantes, colectivos vecinales y movimientos sociales como el Sindicato de Inquilinas, la Comisión 8M Madrid y la Coordinadora de Mareas Blancas.

La protesta cierra una semana marcada por el rechazo sindical en bloque a la propuesta de carrera profesional horizontal de la Consejería -tras desmarcarse también ANPE antes de la Mesa Sectorial de este viernes- y por el manifiesto de los inspectores de ADIDE Madrid y de casi 300 asociaciones de familias exigiendo la retirada de las instrucciones de neutralidad.

Precisamente este viernes CC.OO de Madrid ha denunciado las amenazas de apertura de expedientes sancionadores a una profesora y el director de un colegio público de la Dirección de Área Territorial (DAT) Oeste, a raíz de una denuncia que invoca las recientes instrucciones de la Consejería de Educación. En un comunicado, la Federación de Enseñanza de CCOO ve "desproporcionada" la actuación de la DAT Oeste, que comunicó a ambos profesionales la posibilidad de iniciar procedimientos sancionadores, y lo considera un "intento de intimidar" al profesorado y a los equipos directivos de los centros educativos públicos.

Para este sindicato, la intervención de los dos docentes se enmarca en el ejercicio "ordinario" de la función educativa.