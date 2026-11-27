José Mourinho está contento con su equipo y cierra la puerta a entradas y salidas en el mercado de invierno. “No hay ningún jugador a quien no quiera aquí y no quiero ningún refuerzo de invierno. No quiero ir al mercado”, ha aseverado en la rueda de prensa previa al encuentro que este sábado enfrentará al Real Madrid contra el Alavés en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas.

El técnico del Real Madrid ha valorado el buen momento de forma de todos sus jugadores, lo que le permite configurar diferentes alineaciones en función de sus necesidades. “El once ideal no existe”, ha indicado. Sobre Vinicius, ve una clara mejora en lo deportivo y también en la relación con sus compañeros. “No hay competencia, tenemos todos el mismo objetivo. Es una de las cosas más importante que hemos logrado en los últimos meses, que este grupo funcione como grupo. Si alguno marca, es gol del Real Madrid”.

La explosión de Bellingham en los últimos encuentros de liga y Champions ha eludido las comparaciones del inglés con otro icono del club blanco como Zidane. Para Mourinho, no hay discusión: “Él fue uno de los mejores de su generación y Jude ya lo es de la suya”. Su calidad no le hace, sin embargo, merecedor “por decreto” de un puesto en el once inicial, como tampoco lo es Mbappé. “Mbappé y Bellingham están a la misma escala y si no les gusta el banquillo es problema suyo. El objetivo individual será siempre secundario. Si están jugando no es el nombre ni el estatuto, es el rendimiento”.

El encuentro contra el Alavés es el tercero consecutivo que disputa el Real Madrid en su campo y aspira a hacer pleno ante un equipo “con gran identidad” que planteará un partido “complicado”. Para este encuentro, el técnico blanco ha confirmado que podrá contar con Mendi, que estará inicialmente en el banquillo, ya recuperado de su lesión. Siguen fuera Trent y Rodrigo.