El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto este viernes el broche final a la campaña electoral para el 29N en Sevilla, ciudad donde ha prometido "ganar y esta vez gobernar" y ha vuelto a apelar al votante de izquierdas.

"No pido que me quieras, te pido que me exijas. Puedo no gustarte, pero no te voy a engañar. Voy a servirte y ser un presidente para todos", ha garantizado ante, según los 'populares', unas 9.000 personas que se han congregado en el Pabellón de Navegación de la Isla de la Cartuja.

Feijóo ha insistido en pedir el voto "prestado" con independencia de ideologías, porque, ha afirmado, la decencia no es de derechas o de izquierdas. "Se puede ser distinto y querer lo mismo", ha añadido, al tiempo que ha reclamado que ningún socialista se quede en casa y vote "una opción honesta".

"Préstanos tu voto para volver a la honestidad, empezando por tu partido, vuelve a un partido honesto y olvídate del sanchismo", ha insistido dirigiéndose a los votantes socialistas. No es la primera vez que Feijóo ha enviado un mensaje a los votantes socialistas desencantados con Pedro Sánchez. En los últimos días, las llamadas del candidato 'popular' a los "decepcionados" con el PSOE para que le voten han sido constantes.

Confía en que "no solo" va a ganar, sino también gobernar

Feijóo se ha mostrado confiado con el resultado del próximo domingo. "Esta vez sí que vamos conseguirlo, no solo vamos a ganar, sino a gobernar, las dos cosas", ha clamado. Según el candidato del PP, en esta campaña ha sentido las ganas de cambio.

Y ha defendido que, igual que hace unos años "Andalucía cambió, Andalucía se levantó", en referencia a la victoria de Juanma Moreno, también, ha dicho, "en España se puede hacer lo mismo". Sobre la elección de Sevilla para el cierre de campaña, Feijóo ha explicado que es porque Andalucía "ya sabe lo que es el cambio político".

En las últimas horas de campaña, ha pedido el voto para España tenga "presupuestos y gestión", para construir un millón de viviendas, para aprobar un Plan Nacional de Agua, para luchar contra el crimen organizado, para la actualización de las pensiones con el IPC, para acabar con "el agravio histórico con Andalucía" con un sistema de financiación justo y para trabajar "mano a mano con Juanma Moreno y con la Junta de Andalucía".

"Se percibe la ilusión del cambio"

Miles de andaluces procedentes de todos los rincones de la comunidad autónoma han acudido a arropar a Feijóo en su último acto electoral de esta campaña, entre los que había militantes, votantes de toda la vida, pero también votantes de otros partidos que han decidido apoyar al PP en esta ocasión. "Se percibe la ilusión del cambio, en este mitin hay algo especial", han asegurado al unísono a RTVE Noticias Teresa y Ángela, militantes del PP de Huelva.

Carmen, una joven que no llega a los 20 años, ha venido con su novio y sus padres desde Triana, barrio sevillano cercano a donde se celebra el mitin. Será su primera vez participando en las elecciones generales, pero tiene claro su voto, y confía en que Feijóo pueda llegar a la Moncloa.

Su madre, Lola, ha reconocido que siempre ha votado al PP y espera que esta vez sí que el candidato 'popular' gane y se convierta en presidente del Gobierno para trasladar las políticas de la Junta de Andalucía al Ejecutivo de España. "Sabemos que se puede mejorar", ha señalado Lola.

Carmen, con su novio y sus padres, en el mitin del PP de Sevilla.M.C. CRUZ MARTÍN

También Isabel, una jubilada de Tomares (Sevilla), ha admitido que es la primera vez que viene a un mitin del PP, pues es una votante socialista "decepcionada" que con Pedro Sánchez al frente del PSOE decidió cambiar. "Me han obligado a cambiar. A mí nadie me engaña. Ya llevo unos años votando en blanco, pero lo que hay ahora no es el PSOE, es sanchismo", ha afirmado rotunda y cabreada.

Otro que ha decidido cambiar su voto es Juan, de Sevilla, que ha acudido con su pareja, Rocío. Para ambos es la primera vez en un mitin del PP. Juan nos ha explicado que hace años votaba al PP, pero dejó de hacerlo para dar su confianza a Vox. Sin embargo, ha decidido regresar al partido de Feijóo, porque el líder 'popular' tiene una trayectoria que le "avala" y porque le "encanta Ayuso".

"Como votante de derechas, son dos caras de la misma moneda. Hay que sacar al país de donde nos ha llevado la izquierda más radical", ha advertido. Rocío, por su parte, cree que lo que necesita España es "un buen gestor", algo que considera que el PSOE no tiene.

Juan y Rocío, en el mitin del PP en Sevilla.M.C. CRUZ MARTÍN

Primera y única vez en Andalucía en esta campaña

Es la primera y única vez en esta campaña electoral que Feijóo ha visitado Andalucía, una región clave para el PP por el número de escaños en juego. Para este gran acto ha contado también con la participación del presidente regional, Juanma Moreno, así como el número uno al Congreso por Sevilla y vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo.

El mitin en Sevilla ha comenzado con la actuación de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, que ha interpretado la Marcha procesional 'La Esperanza de María', banda que, según Moreno, "son como los Rolling Stones" de la música de Semana Santa.

El líder del PP ha llegado a Sevilla después de que haya estado este mismo viernes por la mañana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde ha instado a "contestar en las urnas" a los "silencios" de Pedro Sánchez en el debate a cuatro de este jueves.

Andalucía, la región que más escaños reparte

Andalucía es la comunidad autónoma que más escaños reparte, 60 diputados, al ser también la más poblada. En las pasadas elecciones, se repartieron 61, pero Cádiz ha perdido un escaño. Por detrás de Andalucía están Cataluña, con 48; la Comunidad de Madrid, con 38 y Comunidad Valenciana, con 33.

En las elecciones generales de 2023, el PP fue la fuerza más votada en Andalucía, con 25 escaños, seguida del PSOE, con 21 diputados. Los 'populares' ganaron en todas las provincias, salvo en Sevilla, donde quedaron en primer lugar los socialistas. Ahora su aspiración es quitarle ese primer puesto al PSOE. Según el presidente andaluz, hay cuatro provincias en las que está en disputa un escaño, entre las que está la propia Sevilla, pero también Málaga y Cádiz.

A lo largo de los 15 días de campaña, el candidato del PP ha celebrado actos en Madrid, Galicia, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia.

En la recta final, Feijóo ha participado en mítines muy multitudinarios, como el del pasado sábado en Valencia, donde unas 12.000 personas, según el PP, asistieron al acto central del partido en la plaza de toros. Luego el domingo congregó también a unas 7.000 personas, según los 'populares', en la plaza Cardenal Belluga de Murcia. Y este miércoles, hacía también un gran acto en Madrid ante unas 11.000 personas.

En Cataluña, es una de las autonomías que más ha pisado, pues ha estado en tres ocasiones. Dio el pistoletazo de salida a la campaña en Badalona (Barcelona), estuvo días después en Lleida haciendo un acto con el sector del campo, y este mismo viernes, ha estado de nuevo en Barcelona. Dado que tanto Andalucía, como Cataluña son claves para llegar a la Moncloa, el líder del PP ha elegido cerrar la campaña en ambas autonomías.

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