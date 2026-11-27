El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Barcelona y Sevilla para cerrar la campaña electoral del 29-N, con sendos actos celebrados por la mañana y por la tarde. En el primero de los actos de la jornada, en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Feijóo ha llamado a "contestar en las urnas" a los "silencios" de Pedro Sánchez sobre su gestión y sobre la "corrupción" cuando le preguntó sobre ello este jueves en el debate a cuatro.

Para Feijóo, la estrategia del candidato socialista durante el debate fue la del "avestruz", que consiste en "bajo tierra y esperar a que pase". Pero ha señalado que el "avestruz" tiene "un problema", porque aunque esconda la cabeza "todos los demás siguen viendo lo que pasa" y a este Gobierno se le han visto "todas las vergüenzas". Y ha avisado de que "todo se sabrá" y "habrá consecuencias".

Feijóo ha asegurado que acudió "tranquilo" al debate a cuatro porque fue con la "verdad" y no a "engañar" a nadie. "Yo no tengo nada que temer. Quien dice la verdad duerme bien la víspera y yo dormí bien. La tensión estaba en el otro atril", ha asegurado. Y lo ha contrastado con Pedro Sánchez, quien, en su opinión, fue solo a "defenderse a sí mismo" y "mantener su puesto", mientras él fue a "defender a la gente".

Promete "verdad, decencia y gestión"

Por ello, se ha mostrado confiado en que en esta ocasión sí que podrá llegar a la Moncloa. "Esta vez sí vamos a conseguirlo", ha clamado en un mitin ante unas 1.500 perosnas, en el que ha estado acompañado por el número uno al Congresos por esta provincia y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández. Además, ha prometido "verdad, decencia y gestión" si gana el próximo 29-N.

También ha garantizado que no va a "mentir". "Todas las decisiones que tomaré las tomaré por el interés general de España, no por el mío", ha sostenido.

Una vez más ha pedido el voto a todos, incluso a gente de izquierdas, a los que les ha dicho que no quiere que cambien de "ideología", solo que le ayuden a "cambiar el país".

"Me dirijo a todos: a los que quieren el cambio y aún dudan.[...] No pido que dejes de ser de izquierdas, sino que si no te gusta lo que ves, vota distinto. La decencia no es de derecha ni de izquierda, es una exigencia por encima de la ideología", ha insistido.

Es la tercera vez en esta campaña electoral que Feijóo visita Cataluña, después que diera el pistoletazo de salida en Badalona el pasado jueves 12 de noviembre, y regresara a Lleida para un acto con el sector del campo, unos días después.

En Cataluña, el próximo 29-N están en juego 48 escaños, que pueden ser cruciales para la investidura del próximo presidente del Gobierno. En las pasadas generales, el PP fue quinto, con 6 escaños, 13 menos que el PSC, que fue el ganador. Esta comunidad fue de las pocas regiones que no se pintó de azul en la cita del 23-J de 2023.

El PP denuncia a RTVE ante la JEC

El PP ha denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) la "falta de neutralidad informativa de RTVE" en plena campaña electoral, exigiendo el amparo urgente de dicho organismo ante a la omisión en sus informativos de hechos de evidente relevancia electoral, según fuentes 'populares'.

Entre los hechos que destacan que se han omitido está el "acoso y la intimidación a sus candidatos, así como las publicaciones de altos cargos de dicha Corporación dirigidas contra dirigentes del PP". En concreto, el PP denuncia que la "censura" de los Telediarios de TVE que "omitieron en sus ediciones el acoso" de los Jon Echeverría y Ester Muñoz en Andoain (Guipúzcoa).

RTVE Noticias sí que se hizo eco de este asunto en varias noticias publicadas durante la campaña.

En el primer sábado de campaña se contó que Jon Echevarría, no había podido celebrar su mitin en Hernani porque "una caterva de proetarras" les agredieron con "petardos, huevazos y pedradas", y fueron evacuados por la Ertzaintza.

Días después de la agresión en Hernani, el líder del PP viajó hasta Eibar (Guipúzcoa) para mostrar su apoyo al candidato 'popular' al Congreso por esta provincia, Jon Echeverría.

Además, el PP ha rechazado la entrevista electoral ofrecida por TVE en el programa de La Hora de La 1 a todos los candidatos de las formaciones con representación parlamentaria, alegando que la presentadora del programa, Silvia Intxaurrondo "ha desafiado a la Justicia", tras haber recibido un escrito de la JEC.

La periodista, por su parte, ha reprochado la ausencia del presidente del PP este viernes al inicio del programa mostrando dos sillas vacías en el set que tenían preparado para la entrevista de 30 minutos, que tenían "asignados" por la Junta Electoral Central en este espacio. Ha asegurado que su reproche no era por no ir, porque, ha dicho, "por supuesto que el señor Feijóo tiene derecho a no venir", sino porque "nunca" comunicó al programa ni a RTVE si iba a asistir o no. Y denuncia que días antes fuentes populares habían confirmado a otros medios que Feijóo sí aceptaba la invitación del programa para ser entrevistado.

Pero no es la única denuncia que ha presentado el PP ante la JEC. También ha presentado un escrito urgente denunciando las presuntas "irregularidades" y "graves incidencias" en el voto por correo y el reparto de la propaganda electoral.

El PP asegura haber recibido "numerosas quejas de electores que, habiendo solicitado el voto por correo, no han recibido la documentación o la han recibido con retraso", cuando el plazo de depósito concluyó este jueves a las 14:00 horas.

También afirman que la Junta Electoral Provincial de Madrid les informó de una denuncia de un ciudadano que encontró cientos de sobres de la propaganda electoral del PP y de otro partido en "un contenedor de residuos" de Madrid. "Ante la posible relevancia penal de estos hechos, hemos reclamado a la Junta que remita toda esta documentación a la Fiscalía", indican.

Asimimo exigen a Correos que informe a la JEC de las solicitudes de voto por correo admitidas, así como las documentaciones remitidas y entregadas, y los votos recibidos para su traslado a las Mesas de los electores temporalmente ausentes y los residentes en el extranjero. Tambien piden a Correos que "esclarezca los hechos denunciados y depure responsabilidades".

Último acto en Sevilla

Por la tarde, a partir de las 19:00 horas en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, Feijóo cerrará su último acto de esta campaña junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, al candidato número uno al Congreso por Sevilla y vicesecretario del PP, Juan Bravo, y al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Es la primera y única vez en esta campaña electoral que el presidente del PP visita Andalucía, una región clave por el número de escaños que reparte. Es la autonomía con más diputados: 60 diputados.

En las pasadas elecciones generales, el PP fue la fuerza más votada en Andalucía, con 25 escaños -aunque entonces estaban en juego 61-, seguida del PSOE, con 21. Los 'populares' ganaron en todas las provincias, memos en Sevilla, donde les adelantaron los socialistas.

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